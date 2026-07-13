Beca Gertrudis Bocanegra llega a más estados en México... estudiantes universitarios recibirán mil 900 pesos bimestrales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la incorporación de Zacatecas al programa, con lo que más jóvenes podrán acceder a un respaldo económico de mil 900 pesos bimestrales , siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez .

El programa Beca Gertrudis Bocanegra continúa su proceso de expansión durante 2026 con el objetivo de facilitar el acceso y permanencia de estudiantes en la educación superior pública . El apoyo económico, dirigido principalmente a cubrir gastos de transporte, ya opera en Michoacán , Chiapas , Campeche y recientemente fue anunciado para Zacatecas .

La estrategia nació en Michoacán a finales de 2025 y, de manera gradual, comenzó a extenderse a otras entidades del país durante 2026, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la permanencia escolar en el nivel universitario.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL APOYO ECONÓMICO?

La Beca Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes de instituciones públicas de educación superior (IPES) que tengan hasta 29 años de edad al momento de realizar su registro.

Entre los requisitos generales se encuentra contar con una inscripción vigente en una universidad pública considerada dentro del programa, no recibir otra beca federal con el mismo propósito —como Jóvenes Escribiendo el Futuro— y disponer de una cuenta activa en Llave MX, plataforma utilizada para realizar diversos trámites digitales del Gobierno de México.

Asimismo, los aspirantes deberán presentar documentación digitalizada, entre la que destacan la CURP certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) correspondiente a la institución educativa donde cursan sus estudios.

ASÍ SERÁ EL PROCESO DE INCORPORACIÓN EN LOS NUEVOS ESTADOS

Al tratarse de un programa operado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en colaboración con los gobiernos estatales, el proceso general de incorporación y los requisitos son universales para las cuatro entidades federativas. Las únicas diferencias radican en las sedes físicas de atención y los calendarios específicos de sus convocatorias.

A continuación, se detalla la información para cada rubro y estado:

• Requisitos Generales (Válidos para los 4 estados)

• Para postularse a la Beca Gertrudis Bocanegra, el alumno debe cumplir con lo siguiente:

• Inscripción vigente: Estar matriculado en una institución pública de educación superior (IPES) catalogada como susceptible de atención.

• Límite de edad: Tener hasta 29 años cumplidos al momento del registro.

• No duplicidad: No contar con otra beca similar del Gobierno Federal (como Jóvenes Escribiendo el Futuro).

• Documentación digitalizada (PDF o JPG, máx. 3 MB):

• CURP certificada ante el Registro Civil.

• Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la universidad.

• Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional). Si el alumno es menor de edad, se requiere la identificación del tutor.

• Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono o constancia de residencia) no mayor a tres meses.

• Cuenta activa en la plataforma de identidad digital Llave MX.

ZACATECAS SE SUMA A LA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA

La incorporación más reciente corresponde a Zacatecas, donde el arranque oficial del programa fue anunciado el 12 de julio de 2026. En esta entidad, las primeras asambleas informativas comenzarán durante septiembre, al mismo tiempo que iniciará el proceso formal de registro para los universitarios.

En Chiapas y Campeche, estados incorporados durante mayo de este año, también se prevé que los registros masivos coincidan con el inicio del nuevo semestre universitario entre agosto y septiembre de 2026.

Por su parte, Michoacán, considerado el estado pionero del programa, mantiene el esquema más consolidado. Desde finales de 2025 ha desarrollado diversos periodos de incorporación y se espera una nueva convocatoria para el semestre de otoño durante los últimos días de septiembre o los primeros de octubre.

SEDES, CONVOCATORIAS Y ESTATUS POR ESTADO

La calendarización y los puntos de contacto directo varían según la madurez del programa en cada entidad federativa:

1. Michoacán (Estado Origen)

Convocatorias: Cuenta con el esquema más avanzado tras iniciar a finales de 2025. Sus convocatorias de incorporación más recientes se abrieron del 15 al 21 de diciembre y posteriormente un periodo extraordinario del 23 al 27 de marzo de 2026. Se prevé la apertura del nuevo ciclo de registro para el semestre de otoño a finales de septiembre o inicios de octubre de 2026.

Sedes de Atención: La atención presencial prioritaria ocurre en los propios planteles escolares o macro-sedes estatales habilitadas para la dispersión de tarjetas, tales como las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) en Morelia y oficinas alternas como el Teatro Samuel Ramos.

2. Chiapas

Convocatorias: Incorporado formalmente en mayo de 2026. La primera fase censal concluyó de forma interna en las universidades prioritarias durante el cierre del ciclo escolar previo. El primer proceso de registro masivo en la plataforma digital se encuentra proyectado para abrirse de manera paralela al inicio de cursos entre agosto y septiembre de 2026.

Sedes de Atención: Mesas de atención itinerantes operadas por las Oficinas de Representación de la Coordinación Nacional de Becas en Chiapas, ubicadas principalmente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, además de coordinaciones internas dentro de universidades como la UNACH y la UNICACH.

3. Campeche

Convocatorias: Integrado al programa también en mayo de 2026 bajo un esquema de cofinanciamiento. Al igual que Chiapas, se encuentra alineado para habilitar la carga digital de documentos en el portal Beca Gertrudis Bocanegra durante el periodo de inscripciones universitarias de septiembre de 2026.

Sedes de Atención: Módulos de Bienestar del estado de Campeche, la Oficina de Representación de Becas Benito Juárez en San Francisco de Campeche, y unidades escolares de apoyo en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y los Institutos Tecnológicos del estado.

4. Zacatecas (Incorporación Reciente)

Convocatorias: El arranque fue decretado por el Ejecutivo Federal el 12 de julio de 2026. Su convocatoria formal iniciará su despliegue con la primera etapa de asambleas informativas presenciales obligatorias en septiembre de 2026. El registro en línea se habilitará inmediatamente después de concluir dichas asambleas.

Sedes de Atención: Las asambleas e incorporaciones se realizarán directamente en los auditorios y oficinas de servicios escolares de las IPES del estado, destacando las unidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y los institutos tecnológicos locales. Para trámites administrativos generales, la sede central operará desde las oficinas de la Delegación de Programas para el Desarrollo en la capital zacatecana.

Para asegurar tu lugar en los estados de nueva incorporación (Chiapas, Campeche y Zacatecas), te sugerimos seguir los canales de comunicación interna de tu universidad pública, ya que ellos notificarán las fechas exactas en que el personal técnico acudirá a tu plantel a habilitar el registro.