FUNAM anuncia nuevas becas y más apoyos en la UNAM; proyecta 75 mil beneficiarios

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/ 16 marzo 2026
    FUNAM anuncia nuevas becas y más apoyos en la UNAM; proyecta 75 mil beneficiarios
    También se sumará una beca para el Deporte Universitario, respaldada por la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte. ESPECIAL
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por El Universal

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También prevé ampliar brigadas y tratamientos, mientras la Universidad abre una ruta de colaboración en Oaxaca

CDMX.- El presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM (FUNAM), Dionisio Meade y García de León, informó que en 2025 más de 70 mil alumnas y alumnos de la Universidad Nacional recibieron apoyos por semestre, por parte de la institución educativa y de FUNAM, y aseguró que para 2026 se proyecta un incremento a 75 mil.

En presencia del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y miembros del Consejo Directivo de la fundación, Meade y García de León detalló que para 2026 se incorporarán cinco nuevas becas, entre ellas apoyos de idiomas en línea para estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

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Añadió que también se sumará una beca para el Deporte Universitario, respaldada por la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte, así como el programa Compromiso en Acción Scotiabank.

Además, se prevé el programa Tejedoras y tejedores comunitarios para la construcción de una cultura de paz y erradicación de las violencias en el bachillerato, así como becas para estancias de investigación Imperquimia.

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En materia de atención médica, Meade y García de León indicó que en 2025 se financiaron 63 mil tratamientos en 17 brigadas, con un costo beneficio de 52.1 millones de pesos, mientras que para este año se proyectan 94 mil tratamientos y 27 brigadas, con un costo beneficio de 75.5 millones de pesos.

Sobre investigación, señaló que el número de premios organizados por la Fundación y distintos actores aumentó de cinco a 11; las personas ganadoras pasaron de 26 a 84, y los recursos destinados se incrementaron de 2.2 a 3.8 millones de pesos.

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Por otra parte, Lomelí Vanegas y la presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, María Isabel Grañen Porrúa, firmaron una carta intención para colaborar en actividades académicas, científicas y culturales con el objetivo de incidir en el desarrollo cultural y económico de la población de ese estado.

En ese contexto, el rector afirmó que la educación es un factor de transformación social y manifestó la necesidad de impulsar la educación en Oaxaca, con el propósito de construir un mejor futuro para las y los oaxaqueños y difundir el patrimonio y las características de la entidad.

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