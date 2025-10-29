Beca ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’ se entrega HOY: ¿Cómo saber si ya llegó el pago de 5 mil 800 pesos?
Conoce las formas en que puedes revisar el estatus de tu Beca ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’ sin salir de casa, y qué debes hacer si no recibiste el pago de 5 mil 800 pesos en tiempo y forma
La Beca ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’, perteneciente a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), otorga 5 mil 800 pesos a estudiantes de nivel superior en todo México.
De esta forma, se busca impulsar la continuidad de estudios universitarios y/o técnicos de miles de jóvenes alrededor de todo el país, ya sea para solventar pagos de inscripción o en la compra de materiales.
¡ES HOY, ES HOY! ESTE 29 DE OCTUBRE ENTREGAN LOS 5 MIL 800 PESOS DE ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’... ¿CÓMO SABER SI YA LLEGÓ EL DEPÓSITO?
Con anterioridad, Julio León, titular de la CNBBBJ, informó sobre la fecha única en que todas y todos los jóvenes inscritos recibirían su apoyo, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.
Para asegurarte de haberlo recibido en tiempo y forma durante este 29 de octubre, hay varios métodos que puedes seguir:
1. Consulta en la plataforma de las Becas Benito Juárez:
* Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx.
* Escribe los datos que se te solicitan.
* Dirígete al apartado de ‘Estado de Pago’.
2. Llama al Centro de Atención Telefónica:
* Llama al 55 1162 0300 para solicitar información del estatus actualizado de tu beca.
* Considera que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a las 21:00 horas, mientras que los sábados es de 8:00 a las 14:00 horas.
¿QUÉ HACER SI NO RECIBISTE TU BECA ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’?
Es importante que durante este 29 de octubre te mantengas en constante vigilancia del estatus de tu beca, ya que si no la recibes, hay que seguir un proceso para reportar tu situación:
1. Levanta un reporte en la Ventanilla Virtual:
* Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx.
* Dirígete a la Ventanilla Virtual de Atención Ciudadana: En esta sección podrás levantar un reporte a través de formularios específicos para describir tu situación en particular.
3. Resuelve dudas en tu escuela:
* Puedes acudir con las autoridades correspondientes en tu escuela para solucionar dudas respecto a la beca.
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA BECA ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’?
Jóvenes Escribiendo el Futuro es únicamente para estudiantes de educación superior en escuelas marcadas como prioritarias o con mayor vulnerabilidad social, entre las que están:
1. Escuelas de Educación Superior ubicadas en localidades prioritarias;
2. Universidad de Lenguas Indígenas de México;
3. Universidad de la Salud (Ciudad de México y Puebla);
4. Universidades para el Bienestar Benito Juárez García;
5. Escuelas Normales con modelo intercultural;
6. Escuelas Normales Indígenas y Rurales;
7. Universidades Interculturales.
CONSIDERACIONES SOBRE LA BECA DE ‘JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO’
1. Aspectos Económicos:
* Monto: El apoyo económico es de 5,800 pesos mexicanos bimestrales (la cantidad puede variar según las Reglas de Operación vigentes de cada año).
* Duración: Se otorga durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se consideran julio y agosto por ser periodo vacacional).
* Límite Máximo: Puedes recibir el apoyo por un máximo de 45 meses en total (o 55 meses en el caso de la carrera de Medicina), siempre y cuando sigas cumpliendo con los requisitos y solicites la beca en cada convocatoria.
* Método de Pago: El pago se realiza generalmente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. Si no tienes una, se te indicará cómo obtenerla.
2. Incompatibilidad con Otras Becas
* Incompatibilidad: Esta beca no es compatible con ninguna otra beca otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal (gobierno federal) que tenga el mismo fin (manutención).
* Compatibilidad: Generalmente, es compatible con becas que tienen un fin distinto, como las que cubren costos de transporte, servicio social, movilidad académica o que son otorgadas por instituciones privadas, estatales o municipales (siempre que no sean de manutención).
3. Criterios de Selección y Priorización:
* Cobertura Total (Prioridad): Los estudiantes inscritos en instituciones consideradas de cobertura total (como Universidades Interculturales, Normales Indígenas, UBBJG) tienen una mayor prioridad y, por lo general, la beca se les otorga sin tomar en cuenta la edad o condición socioeconómica.