Beca ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’ se entrega HOY: ¿Cómo saber si ya llegó el pago de 5 mil 800 pesos?

La Beca ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’, perteneciente a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), otorga 5 mil 800 pesos a estudiantes de nivel superior en todo México.

De esta forma, se busca impulsar la continuidad de estudios universitarios y/o técnicos de miles de jóvenes alrededor de todo el país, ya sea para solventar pagos de inscripción o en la compra de materiales.

Con anterioridad, Julio León, titular de la CNBBBJ, informó sobre la fecha única en que todas y todos los jóvenes inscritos recibirían su apoyo, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para asegurarte de haberlo recibido en tiempo y forma durante este 29 de octubre, hay varios métodos que puedes seguir:

1. Consulta en la plataforma de las Becas Benito Juárez:

* Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx.

* Escribe los datos que se te solicitan.

* Dirígete al apartado de ‘Estado de Pago’.

2. Llama al Centro de Atención Telefónica:

* Llama al 55 1162 0300 para solicitar información del estatus actualizado de tu beca.

* Considera que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a las 21:00 horas, mientras que los sábados es de 8:00 a las 14:00 horas.