¿Ya hay fecha para la Pensión Mujeres Bienestar? Esto se sabe sobre el pago de 3 mil pesos

Información
/ 27 octubre 2025
    ¿Ya hay fecha para la Pensión Mujeres Bienestar? Esto se sabe sobre el pago de 3 mil pesos
    Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, adelantó la posible fecha en que se realizarán los siguientes depósitos del programa social Pensión Mujeres Bienestar. FOTO: CUARTOSCURO

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer cuándo se realizarán los depósitos de 3 mil pesos, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, adelantó la posible fecha en que se realizarán los siguientes depósitos del programa social Pensión Mujeres Bienestar, que brinda apoyo económico de 3 mil pesos.

Si eres de las mujeres de edad de 60 a 64 años y te registraste al programa durante el mes de agosto, deberás saber que actualmente se realiza la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se paga cada dos meses la Pensión; por lo que la fecha de depósitos se contempla que sea después de que termine esta etapa.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo recibirán el pago en noviembre y cómo calcular el aguinaldo?

¿CUÁNDO SE DEPOSITARÁN LOS 3 MIL PESOS DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR? ESTO ES LO QUE SE SABE SOBRE EL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

En su participación dentro de la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel Reyes refirió a que el próximo pago será “hacia el final del mes de noviembre, principios de diciembre”.

Asimismo, indicó que las nuevas beneficiarias que apenas reciben el plástico, serán contactadas vía mensaje SMS para informarles sobre las fechas oficiales.

Al igual que en ediciones pasadas, el reparto de la Pensión Mujeres Bienestar será de forma escalonada en orden alfabético según el apellido paterno de la persona beneficiaria.

¿DÓNDE CONSULTAR EL CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2025, así como los correspondientes a otros programas sociales, se publican en las redes oficiales de Ariadna Montiel Reyes y en el portal de la Secretaría del Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Buenas noticias! Pensionados del IMSS recibirán aumento del 15% en noviembre: conoce quiénes lo obtendrán

Hasta la fecha, la dependencia no ha confirmado el día exacto de inicio del operativo, pero con base en los años anteriores, el depósito de noviembre suele iniciar durante la primera semana del mes y extenderse aproximadamente por tres semanas hábiles.

¿AÚN NO RECIBES TU TARJETA DEL BIENESTAR? ESTO ES LO QUE DEBES LLEVAR PARA RECOGERLA

Las mujeres que se inscribieron durante el mes de agosto recibirán un mensaje SMS donde se les indicará la fecha, hora y lugar exactos para el proceso de entrega, el cual se realiza desde el 7 de octubre y concluirá el 10 de noviembre en todo México.

Asimismo, recuerde que deberán cumplir con estos requisitos para que se les entregue el plástico:

1. Asiste en la fecha, hora y lugar indicado;

2. Lleva identificación oficial (original y una copia);

3. Entrega el talón morado del registro de solicitud;

4. Se tomará una fotografía;

5. Se hará la entrega de un sobre cerrado con la tarjeta.

¿SE DEBE DE ACTIVAR LA TARJETA DEL BIENESTAR PARA RECIBIR LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

La dependencia federal informó que la tarjeta ya se encuentra activa al momento de su entrega, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de activación adicional.

TE PUEDE INTERESAR: ¿No te pagaron tu Beca Rita Cetina o Benito Juárez? Así puedes reportarlo paso a paso

Ariadna Montiel Reyes aclaró que las derechohabientes deben utilizar únicamente el NIP que se incluye en el sobre cerrado junto con la tarjeta, mismo que servirá para realizar operaciones como retiros o compras.

“La tarjeta del Banco del Bienestar está activa; lo único que deben hacer es utilizar el nuevo NIP que viene en el sobre”, precisó Montiel Reyes.

Temas


Mujeres
Pagos
Pensión del Bienestar

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana