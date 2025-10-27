¿Ya hay fecha para la Pensión Mujeres Bienestar? Esto se sabe sobre el pago de 3 mil pesos
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer cuándo se realizarán los depósitos de 3 mil pesos, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Mujeres Bienestar
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, adelantó la posible fecha en que se realizarán los siguientes depósitos del programa social Pensión Mujeres Bienestar, que brinda apoyo económico de 3 mil pesos.
Si eres de las mujeres de edad de 60 a 64 años y te registraste al programa durante el mes de agosto, deberás saber que actualmente se realiza la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se paga cada dos meses la Pensión; por lo que la fecha de depósitos se contempla que sea después de que termine esta etapa.
¿CUÁNDO SE DEPOSITARÁN LOS 3 MIL PESOS DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR? ESTO ES LO QUE SE SABE SOBRE EL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE
En su participación dentro de la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel Reyes refirió a que el próximo pago será “hacia el final del mes de noviembre, principios de diciembre”.
Asimismo, indicó que las nuevas beneficiarias que apenas reciben el plástico, serán contactadas vía mensaje SMS para informarles sobre las fechas oficiales.
Al igual que en ediciones pasadas, el reparto de la Pensión Mujeres Bienestar será de forma escalonada en orden alfabético según el apellido paterno de la persona beneficiaria.
¿DÓNDE CONSULTAR EL CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?
El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2025, así como los correspondientes a otros programas sociales, se publican en las redes oficiales de Ariadna Montiel Reyes y en el portal de la Secretaría del Bienestar.
Hasta la fecha, la dependencia no ha confirmado el día exacto de inicio del operativo, pero con base en los años anteriores, el depósito de noviembre suele iniciar durante la primera semana del mes y extenderse aproximadamente por tres semanas hábiles.
¿AÚN NO RECIBES TU TARJETA DEL BIENESTAR? ESTO ES LO QUE DEBES LLEVAR PARA RECOGERLA
Las mujeres que se inscribieron durante el mes de agosto recibirán un mensaje SMS donde se les indicará la fecha, hora y lugar exactos para el proceso de entrega, el cual se realiza desde el 7 de octubre y concluirá el 10 de noviembre en todo México.
Asimismo, recuerde que deberán cumplir con estos requisitos para que se les entregue el plástico:
1. Asiste en la fecha, hora y lugar indicado;
2. Lleva identificación oficial (original y una copia);
3. Entrega el talón morado del registro de solicitud;
4. Se tomará una fotografía;
5. Se hará la entrega de un sobre cerrado con la tarjeta.
¿SE DEBE DE ACTIVAR LA TARJETA DEL BIENESTAR PARA RECIBIR LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?
La dependencia federal informó que la tarjeta ya se encuentra activa al momento de su entrega, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de activación adicional.
Ariadna Montiel Reyes aclaró que las derechohabientes deben utilizar únicamente el NIP que se incluye en el sobre cerrado junto con la tarjeta, mismo que servirá para realizar operaciones como retiros o compras.
“La tarjeta del Banco del Bienestar está activa; lo único que deben hacer es utilizar el nuevo NIP que viene en el sobre”, precisó Montiel Reyes.