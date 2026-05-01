Beca Rita Cetina 2026: así puedes confirmar si tu hijo fue aceptado y acceder al apoyo de 2 mil 500 pesos
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Familias pueden verificar en línea si sus hijos fueron aceptados en la Beca Rita Cetina 2026 y confirmar el acceso al apoyo anual
La Beca Rita Cetina 2026 se posiciona como uno de los programas de apoyo dirigidos a estudiantes de educación básica en México, al ofrecer un respaldo económico anual para familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas.
Este programa contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales para estudiantes de primaria, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar y reducir el abandono educativo, especialmente en sectores con limitaciones económicas.
¿CÓMO SABER SI TU HIJO O HIJA FUE ACEPTADO EN LA BECA RITA CETINA?
Para confirmar si una niña o niño fue incorporado a la Beca Rita Cetina, es necesario verificar el registro realizado previamente en el portal oficial. Durante ese proceso, las autoridades solicitaron documentación específica, por lo que cualquier error u omisión puede afectar la validación.
Entre los documentos requeridos durante el registro se encuentran:
- CURP del estudiante
- Constancia de estudios vigente
- Comprobante de domicilio actualizado
- Identificación oficial del padre, madre o tutor
Las solicitudes con datos incompletos o inconsistentes pueden ser rechazadas por el sistema, lo que impide acceder al apoyo.
ASÍ PUEDES HACER LA VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE LA BECA RITA CETINA PASO A PASO
Las familias pueden consultar el estatus de su solicitud mediante el portal oficial siguiendo este procedimiento:
1. Ingresar al sitio web de la Beca Rita Cetina con el usuario y contraseña generados durante el registro.
2. Localizar la sección “Verificación de Registro” dentro del perfil personal.
3. Revisar el mensaje en pantalla: si el proceso fue exitoso, aparecerá la leyenda “Registro exitoso”.
4. Descargar y guardar el acuse de registro como comprobante.
5. Revisar el correo electrónico registrado, incluyendo la bandeja de spam o correo no deseado.
6. Consultar periódicamente el portal o canales oficiales para conocer actualizaciones o fechas de resultados.
ALCANCE DE LA BECA RITA CETINA
Para el ciclo 2026, el monto del apoyo varía según el nivel educativo. En el caso de primaria, las familias reciben 2 mil 500 pesos anuales, mientras que en secundaria el monto es distinto conforme a las reglas del programa.
La Beca Rita Cetina tiene alcance nacional y busca garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplieron con los requisitos establecidos, mediante procesos de verificación que permiten validar la información proporcionada.
El proceso digital de registro se llevó a cabo meses atrás, por lo que actualmente muchas familias se encuentran en etapa de confirmación. La verificación del estatus permite evitar confusiones.