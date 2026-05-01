Beca Rita Cetina 2026: así puedes confirmar si tu hijo fue aceptado y acceder al apoyo de 2 mil 500 pesos

Este programa contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales para estudiantes de primaria, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar y reducir el abandono educativo, especialmente en sectores con limitaciones económicas.

La Beca Rita Cetina 2026 se posiciona como uno de los programas de apoyo dirigidos a estudiantes de educación básica en México, al ofrecer un respaldo económico anual para familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas.

¿CÓMO SABER SI TU HIJO O HIJA FUE ACEPTADO EN LA BECA RITA CETINA?

Para confirmar si una niña o niño fue incorporado a la Beca Rita Cetina, es necesario verificar el registro realizado previamente en el portal oficial. Durante ese proceso, las autoridades solicitaron documentación específica, por lo que cualquier error u omisión puede afectar la validación.

Entre los documentos requeridos durante el registro se encuentran:

- CURP del estudiante

- Constancia de estudios vigente

- Comprobante de domicilio actualizado

- Identificación oficial del padre, madre o tutor

Las solicitudes con datos incompletos o inconsistentes pueden ser rechazadas por el sistema, lo que impide acceder al apoyo.

ASÍ PUEDES HACER LA VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE LA BECA RITA CETINA PASO A PASO

Las familias pueden consultar el estatus de su solicitud mediante el portal oficial siguiendo este procedimiento:

1. Ingresar al sitio web de la Beca Rita Cetina con el usuario y contraseña generados durante el registro.

2. Localizar la sección “Verificación de Registro” dentro del perfil personal.

3. Revisar el mensaje en pantalla: si el proceso fue exitoso, aparecerá la leyenda “Registro exitoso”.

4. Descargar y guardar el acuse de registro como comprobante.

5. Revisar el correo electrónico registrado, incluyendo la bandeja de spam o correo no deseado.

6. Consultar periódicamente el portal o canales oficiales para conocer actualizaciones o fechas de resultados.