Beca Rita Cetina 2026: fechas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y requisitos para primaria

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/ 30 abril 2026
    Beca Rita Cetina 2026: fechas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y requisitos para primaria
    Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para Beca Rita Cetina será en los próximos meses; apoyo anual de 2,500 pesos llegará en agosto. VANGUARDIA

Beneficiarios de la Beca Rita Cetina en primaria recibirán tarjetas del Banco del Bienestar entre mayo y julio; apoyo económico será entregado en agosto.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel primaria se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio, como parte del proceso de incorporación de familias a este programa social enfocado en educación básica.

De acuerdo con la información oficial, en esta etapa fueron registrados 7.2 millones de niñas y niños que cursan la primaria en escuelas públicas. Las madres, padres, tutoras y tutores recibirán en agosto un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para contribuir a la compra de uniformes y útiles escolares.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-bienestar-2026-estos-son-los-montos-actualizados-de-pensiones-y-becas-GL20098349

REQUISITOS PARA RECOGER LA TARJETA DEL BIENESTAR PARA BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA

Las personas responsables del registro deberán acudir cuando sean convocadas y presentar la siguiente documentación:

Madre, padre, tutora o tutor:

- Identificación oficial (original y copia)

- Copia del acta de nacimiento

- Copia de la CURP

- Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Alumno o alumna:

- Copia del acta de nacimiento

- Copia de la CURP

- Alcance del programa

La Beca Rita Cetina forma parte de la Beca Universal de Educación Básica, impulsada por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar en planteles públicos.

El programa inició en 2025 con estudiantes de secundaria y en 2026 amplió su cobertura al nivel primaria. El primer pago para este grupo se realizará antes del inicio del próximo ciclo escolar.

CÓMO VERIFICAR EL REGISTRO EN LA BECA RITA CETINA PASO A PASO

Las familias pueden consultar el estatus de su solicitud siguiendo estos pasos:

- Ingresar al portal oficial de la Beca Rita Cetina con el usuario y contraseña generados.

- Ubicar la sección “Verificación de Registro” dentro del perfil personal.

- Revisar el mensaje en pantalla: aparecerá “Registro exitoso” si los - datos fueron validados.

- Descargar y guardar el acuse de registro como comprobante.

- Revisar el correo electrónico registrado, incluyendo la bandeja de spam.

- Consultar periódicamente el portal o canales oficiales para actualizaciones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-documentos-clave-para-recoger-la-tarjeta-del-bienestar-KF20072679

OBJETIVO DE LA BECA RITA CETINA

La Beca Rita Cetina tiene alcance nacional y busca reducir el abandono escolar mediante un respaldo económico directo a las familias. El proceso de entrega de tarjetas y verificación permite asegurar que los recursos sean asignados conforme a los lineamientos establecidos para el ciclo 2026.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer fechas específicas de entrega y siguientes etapas del programa social.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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