Beca Rita Cetina 2026: fechas de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y requisitos para primaria

De acuerdo con la información oficial, en esta etapa fueron registrados 7.2 millones de niñas y niños que cursan la primaria en escuelas públicas. Las madres, padres, tutoras y tutores recibirán en agosto un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para contribuir a la compra de uniformes y útiles escolares.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel primaria se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio, como parte del proceso de incorporación de familias a este programa social enfocado en educación básica.

REQUISITOS PARA RECOGER LA TARJETA DEL BIENESTAR PARA BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA

Las personas responsables del registro deberán acudir cuando sean convocadas y presentar la siguiente documentación:

Madre, padre, tutora o tutor:

- Identificación oficial (original y copia)

- Copia del acta de nacimiento

- Copia de la CURP

- Copia de comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Alumno o alumna:

- Copia del acta de nacimiento

- Copia de la CURP

- Alcance del programa

La Beca Rita Cetina forma parte de la Beca Universal de Educación Básica, impulsada por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar en planteles públicos.

El programa inició en 2025 con estudiantes de secundaria y en 2026 amplió su cobertura al nivel primaria. El primer pago para este grupo se realizará antes del inicio del próximo ciclo escolar.

CÓMO VERIFICAR EL REGISTRO EN LA BECA RITA CETINA PASO A PASO

Las familias pueden consultar el estatus de su solicitud siguiendo estos pasos:

- Ingresar al portal oficial de la Beca Rita Cetina con el usuario y contraseña generados.

- Ubicar la sección “Verificación de Registro” dentro del perfil personal.

- Revisar el mensaje en pantalla: aparecerá “Registro exitoso” si los - datos fueron validados.

- Descargar y guardar el acuse de registro como comprobante.

- Revisar el correo electrónico registrado, incluyendo la bandeja de spam.

- Consultar periódicamente el portal o canales oficiales para actualizaciones.