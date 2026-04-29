Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: trámites disponibles, documentos y fechas de pago

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/ 29 abril 2026
    Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: trámites disponibles, documentos y fechas de pago
    Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene trámites activos y prevé pagos en junio. VANGUARDIA

Becas Rita Cetina y Benito Juárez continúan en 2026 con apoyos bimestrales; autoridades habilitan trámites y prevén próximo pago en junio

La Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez continúan operando en 2026 con el objetivo de apoyar económicamente a estudiantes de escuelas públicas y contribuir a la permanencia escolar en distintos niveles educativos.

Ambos programas sociales otorgan apoyos bimestrales y forman parte de la estrategia para reducir el abandono escolar, facilitando que niñas, niños y jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-bienestar-2026-estos-son-los-montos-actualizados-de-pensiones-y-becas-GL20098349

ALCANCE DE LAS BECAS EN 2026

La Beca Rita Cetina inició su implementación con estudiantes de nivel secundaria; sin embargo, durante el ciclo escolar actual ha comenzado a incorporar también a alumnos de primaria y, en etapas posteriores, se prevé que incluya a menores de nivel preescolar.

Por su parte, la Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de nivel medio superior inscritos en instituciones públicas, con el propósito de brindar respaldo económico durante su formación académica.

TRÁMITES DISPONIBLES ACTUALMENTE

Las autoridades informaron que, en este momento, las y los beneficiarios pueden realizar diversos trámites administrativos relacionados con ambos programas. Entre los principales se encuentran:

- Baja de integrante del programa

- Cambio de tutor

- Cambio de ubicación de tarjeta

- Reposición de contrato bancario

- Reposición de tarjeta bancaria

- Renuncia voluntaria al programa

Estos procedimientos permiten actualizar la información de los beneficiarios, así como resolver incidencias relacionadas con la entrega de los apoyos económicos.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

Para llevar a cabo cualquiera de los trámites mencionados, es necesario presentar documentación en original y copia. Entre los documentos requeridos se encuentra la identificación oficial, además de otros que pueden variar según el tipo de solicitud.

Las personas interesadas pueden ubicar el módulo de atención más cercano mediante el portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas, donde es posible consultar las sedes disponibles y gestionar el trámite correspondiente.

PRÓXIMAS FECHAS DE PAGO DE LAS BECAS

De acuerdo con el calendario de dispersión, se prevé que el siguiente pago de las becas se realice durante el mes de junio. La entrega anterior se llevó a cabo en abril y se organizó conforme a la primera letra de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada beneficiario.

Asimismo, las reglas de operación establecen que durante los meses de julio y agosto no se realizarán depósitos, debido al periodo vacacional.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-recibir-el-calendario-de-pago-de-las-becas-y-pension-del-bienestar-en-whatsapp-PD20014803

CANALES DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

Para resolver dudas o recibir orientación, las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como mantenerse informados a través de sus comunicados.

También se encuentra disponible el número telefónico 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, donde se brinda asesoría sobre trámites, pagos y situación de los beneficiarios.

Estas acciones buscan garantizar la continuidad de los apoyos y facilitar el acceso a los servicios administrativos para quienes forman parte de estos programas sociales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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