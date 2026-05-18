Beca Rita Cetina 2026: quién debe recoger la tarjeta y qué documentos necesitas

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Beca Rita Cetina 2026: quién debe recoger la tarjeta y qué documentos necesitas
    La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina ya comenzó en escuelas públicas del país. FOTO: PROGRAMAS SOCIALES

La Coordinación de Becas aclaró quién debe acudir por el plástico del Banco del Bienestar y qué documentos son indispensables para recibir el apoyo.

La entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina 2026 ya está en marcha en distintas escuelas públicas de México. Sin embargo, entre madres, padres y tutores persiste una duda importante: ¿quién debe acudir por la tarjeta del Banco del Bienestar?

La Coordinación de Becas explicó que el plástico no puede ser recogido por cualquier familiar. La persona que debe presentarse obligatoriamente es quien realizó el registro del estudiante durante el proceso de inscripción efectuado en marzo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/informacion/estados-que-si-concluiran-el-ciclo-escolar-antes-del-15-de-julio-cierre-de-clases-segun-la-sep-JH20724926

¿Quién debe recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con las autoridades del programa, la mamá, papá, tutora o tutor que registró al menor será quien deba acudir personalmente a la entrega de la tarjeta.

¿Por qué es importante que vaya esa persona?

La razón principal es que la cuenta bancaria donde se depositará el apoyo económico quedará vinculada al nombre de quien realizó el trámite originalmente.

Esto significa que, aunque otro familiar lleve los documentos o acompañe al estudiante, las autoridades podrían negar la entrega de la tarjeta si no coincide con la persona registrada en el sistema.

Por ello, las familias deben verificar con anticipación quién aparece como responsable del trámite antes de acudir a la cita programada por la escuela.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

El programa entrega un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante inscrito en primaria pública.

El monto puede aumentar dependiendo del número de hijos registrados en el programa:

- Un estudiante recibe 2 mil 500 pesos

- Dos estudiantes reciben 5 mil pesos

La beca aplica para niñas y niños inscritos en escuelas públicas de primaria, sin importar el grado escolar.

$!rjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina 2026 ya está en marcha.
rjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina 2026 ya está en marcha. FOTO: PROGRAMAS SOCIALES

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Para evitar contratiempos o vueltas innecesarias, la Coordinación de Becas pidió acudir con copia de los siguientes documentos.

- Del padre, madre o tutor

- Identificación oficial vigente

- Acta de nacimiento

- CURP

- Comprobante de domicilio reciente

- Del estudiante

- Acta de nacimiento

- CURP

Contar con todos los documentos completos y actualizados será clave para agilizar el proceso de entrega.

¿Cuándo entregarán las tarjetas?

La distribución de tarjetas se realizará durante mayo, junio y julio de 2026 en diferentes planteles educativos del país.

La fecha, hora y lugar exactos serán informados directamente por las escuelas, además de difundirse mediante los canales oficiales de WhatsApp de Becas Bienestar.

¿La tarjeta funciona inmediatamente?

No. Las autoridades aclararon que el plástico del Banco del Bienestar no queda activo en el momento de la entrega.

La tarjeta comenzará a funcionar únicamente cuando se realice el primer depósito del apoyo económico, por lo que no será necesario hacer trámites adicionales tras recogerla.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-asi-puedes-revisar-el-estatus-del-registro-y-saber-si-recibiras-el-proximo-pago-LB20650847

Un apoyo clave para familias con estudiantes de primaria

La Beca Rita Cetina busca apoyar a familias con gastos relacionados con uniformes, útiles escolares y necesidades básicas de estudiantes de primaria pública.

Ante el inicio de la entrega de tarjetas, las autoridades recomendaron mantenerse atentos únicamente a información difundida por canales oficiales y revisar cuidadosamente quién aparece registrado como responsable del apoyo.

Con ello, las familias podrán evitar retrasos y recibir correctamente el beneficio económico correspondiente al ciclo escolar 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Programas Sociales
trámites

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La solución para el Santos-Laguna

La solución para el Santos-Laguna
true

UIF: Engañar con la verdad en el caso Rocha Moya
”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025”, mencionó el Consejo Mexicano de la Carne.

Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos implicados en el ataque armado contra elementos del SPF en Tamaulipas y aseguraron armas.

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Audiencia Nacional resolvió que Shakira no fue residente fiscal en España en 2011 y anuló multas millonarias.

Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros
Luego de su experiencia con Sevilla FC, Matías Almeyda iniciará una nueva etapa en la Liga MX.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados