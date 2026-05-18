Beca Rita Cetina 2026: quién debe recoger la tarjeta y qué documentos necesitas

La entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina 2026 ya está en marcha en distintas escuelas públicas de México. Sin embargo, entre madres, padres y tutores persiste una duda importante: ¿quién debe acudir por la tarjeta del Banco del Bienestar? La Coordinación de Becas explicó que el plástico no puede ser recogido por cualquier familiar. La persona que debe presentarse obligatoriamente es quien realizó el registro del estudiante durante el proceso de inscripción efectuado en marzo de 2026.

¿Quién debe recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina? De acuerdo con las autoridades del programa, la mamá, papá, tutora o tutor que registró al menor será quien deba acudir personalmente a la entrega de la tarjeta. ¿Por qué es importante que vaya esa persona? La razón principal es que la cuenta bancaria donde se depositará el apoyo económico quedará vinculada al nombre de quien realizó el trámite originalmente. Esto significa que, aunque otro familiar lleve los documentos o acompañe al estudiante, las autoridades podrían negar la entrega de la tarjeta si no coincide con la persona registrada en el sistema. Por ello, las familias deben verificar con anticipación quién aparece como responsable del trámite antes de acudir a la cita programada por la escuela. ¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina? El programa entrega un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante inscrito en primaria pública. El monto puede aumentar dependiendo del número de hijos registrados en el programa: - Un estudiante recibe 2 mil 500 pesos - Dos estudiantes reciben 5 mil pesos La beca aplica para niñas y niños inscritos en escuelas públicas de primaria, sin importar el grado escolar.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta Para evitar contratiempos o vueltas innecesarias, la Coordinación de Becas pidió acudir con copia de los siguientes documentos. - Del padre, madre o tutor - Identificación oficial vigente - Acta de nacimiento - CURP - Comprobante de domicilio reciente - Del estudiante - Acta de nacimiento - CURP Contar con todos los documentos completos y actualizados será clave para agilizar el proceso de entrega. ¿Cuándo entregarán las tarjetas? La distribución de tarjetas se realizará durante mayo, junio y julio de 2026 en diferentes planteles educativos del país. La fecha, hora y lugar exactos serán informados directamente por las escuelas, además de difundirse mediante los canales oficiales de WhatsApp de Becas Bienestar. ¿La tarjeta funciona inmediatamente? No. Las autoridades aclararon que el plástico del Banco del Bienestar no queda activo en el momento de la entrega. La tarjeta comenzará a funcionar únicamente cuando se realice el primer depósito del apoyo económico, por lo que no será necesario hacer trámites adicionales tras recogerla.

Un apoyo clave para familias con estudiantes de primaria La Beca Rita Cetina busca apoyar a familias con gastos relacionados con uniformes, útiles escolares y necesidades básicas de estudiantes de primaria pública. Ante el inicio de la entrega de tarjetas, las autoridades recomendaron mantenerse atentos únicamente a información difundida por canales oficiales y revisar cuidadosamente quién aparece registrado como responsable del apoyo. Con ello, las familias podrán evitar retrasos y recibir correctamente el beneficio económico correspondiente al ciclo escolar 2026.

Publicidad