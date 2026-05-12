Beca Rita Cetina 2026: así puedes revisar el estatus del registro y saber si recibirás el próximo pago

La Beca Rita Cetina 2026 se ha convertido en uno de los apoyos educativos más importantes para familias con hijos en preescolar y primaria. El programa, impulsado por el Gobierno de México, entrega un apoyo económico anual de 2,500 pesos por estudiante, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y apoyar gastos relacionados con útiles, uniformes y material didáctico. Tras el proceso de registro realizado durante marzo de 2026, muchos padres y madres de familia buscan saber si la inscripción de sus hijos fue aceptada y cuándo podrían recibir el siguiente pago.

¿Cómo revisar el estatus de la Beca Rita Cetina? Consultar el registro de la beca es un proceso sencillo y puede realizarse completamente en línea. Para hacerlo, es necesario ingresar al portal oficial del programa y utilizar la cuenta creada durante el registro. Paso a paso para consultar el estatus Las personas que registraron a sus hijos deberán seguir este proceso: 1. Entrar al portal oficial: becaritacetina.gob.mx 2. Iniciar sesión con la cuenta Llave MX 3. Ingresar el usuario y contraseña utilizados durante el registro 4. Dirigirse al apartado “Estudiante” 5. Seleccionar el nombre del hijo registrado Una vez dentro, el sistema mostrará alguno de estos mensajes: 6. “Registro exitoso” 7. “Pendiente de validación” En ambos casos, el proceso continúa activo y no presenta problemas. ¿Qué significa “pendiente de validación”? Este estatus indica que las autoridades todavía revisan la información y documentos enviados durante la inscripción. No significa rechazo ni cancelación del apoyo. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a futuras actualizaciones dentro del portal oficial y a los canales de comunicación del programa. ¿Dónde recoger la tarjeta del Banco del Bienestar? Una vez validado el registro, el siguiente paso será la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositará el apoyo económico.

Cómo encontrar el módulo de atención más cercano Dentro del mismo portal de la beca, las familias pueden acceder al apartado: - “Buscador de Oficinas y Puntos de Atención” Ahí deberán: - Seleccionar su estado - Dar clic en “Buscar” - Revisar el mapa con las oficinas disponibles Además, las autoridades informaron que también habrá avisos a través de: - WhatsApp oficial de Becas del Bienestar - Redes sociales de delegados del Bienestar - Escuelas de los estudiantes beneficiarios ¿Qué es la Beca Rita Cetina? La Beca Rita Cetina es un programa federal dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en México. Su finalidad es apoyar económicamente a las familias y evitar la deserción escolar. Actualmente, el apoyo consiste en: 2,500 pesos anuales por estudiante en primaria y preescolar Además, cuando el alumno llegue a secundaria, podrá acceder a otros apoyos complementarios que incluyen pagos bimestrales y montos adicionales por familia.

Un apoyo clave para miles de familias El programa ha generado gran interés debido al aumento en gastos escolares y al impacto económico que enfrentan muchas familias mexicanas. Por ello, revisar correctamente el estatus del registro es fundamental para evitar retrasos o problemas durante el proceso de entrega. Las autoridades recomiendan ingresar únicamente a los canales oficiales y conservar los datos de acceso de Llave MX para futuras consultas relacionadas con pagos, tarjetas y actualizaciones del programa.

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