Beca Rita Cetina... ¿Qué apellidos reciben el pago de $1,900 pesos del 13 al 17 de octubre?

El calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina ha sido publicado por el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León. El apoyo económico para estudiantes de secundaria, que consta de mil 900 pesos bimestrales, será distribuido del 6 al 17 de octubre. TE PUEDE INTERESAR: Calendario oficial de octubre para los pagos de 1,900 pesos de la Beca Rita Cetina CALENDARIO DE LA BECA RITA CETINA De acuerdo con León, este es el calendario oficial de la entrega de pagos para la Beca Rita Cetina, la cual se distribuye bimestralmente a través por orden alfabético según la letra inicial del primer apellido, es este: - Lunes de 13 de octubre: Letras M; - Martes 14 de octubre: Letras N, Ñ, O, P, Q; - Miércoles 15 de octubre: Letras R; - Jueves 16 de octubre: Letras S; - Viernes 17 de octubre: Letras T, U, V, W, X, Y, Z. ¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será obligatoria la CURP biométrica para acceder a las becas y pensiones del Bienestar? ¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA BECA RITA CETINA? Durante el ciclo escolar 2025-2026, todas y todos los estudiantes inscritos en una secundaria pública podrán acceder a la beca, ya sea de nuevo ingreso o, en el caso de segundo y tercer grado, si aún no cuentan con el beneficio. La beca contempla un apoyo económico bimestral, con las siguientes características: - $1,900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública. - $700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria dentro de la misma familia. Este apoyo se otorgará de manera continua a partir de 2025, con depósitos cada dos meses. ¿CUÁNTOS PAGOS LE QUEDAN A 2025? Como el calendario oficial de la SEP está conformado por 10 meses, y sólo se entrega durante el ciclo escolar en curso (2025-2026) se contempla que se entreguen cinco apoyos bimestrales, sin contemplar el periodo vacacional de julio y agosto. Es decir, con la entrega de pagos, sólo quedaría pendiente el pago de diciembre, el cual deberá entregado antes de iniciar el periodo vacacional de invierno. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿cuánto se entrega y cómo solicitar el pago de marcha? ¿SE PUEDE COBRAR LA BECA RITA CETINA SIN LA TARJETA DEL BIENESTAR? La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) ya tiene previsto un plan de emergencia para aquellas personas que extravíen sus Tarjetas del Bienestar. Si el beneficiario ya realizó el reporte de extravío y es fecha de pago, puede acudir a un módulo del Banco del Bienestar, donde deberá presentar documentos como una identificación oficial vigente, el contrato o comprobante que confirme que es parte del programa correspondiente y la CURP. ¿QUÉ HACER SI EXTRAVIÉ O PERDÍ LA TARJETA DEL BIENESTAR? SIGUE EL PASO A PASO Hay un procedimiento riguroso que se debe seguir, ya que de lo contrario, puede correr el riesgo de que su tarjeta termine en manos de una persona desconocida que haga uso indebido de su dinero. Para evitar este inconveniente, siga estos pasos para bloquear la tarjeta: 1. Reporte inmediatamente el extravío de su Tarjeta del Bienestar llamando al número 800 900 2000; 2. En la llamada, se le pedirá la CURP, y en dado caso la INE, ya que con estos documentos podrá confirmar los datos personales del beneficiario. 3. Apunte el número de folio que se le proporcionará; 4. Posteriormente, las y los beneficiarios de alguna Beca del Bienestar deberán acudir a la oficina de atención más cercana a su domicilio: para identificar la instalación, de clic AQUÍ. Considere que se le pueden pedir documentos como: * Una identificación oficial vigente del beneficiario o tutor; * Contrato o comprobante que certifica que la persona es parte del programa de Becas; * CURP; * Comprobante de domicilio. 5. Cuando la nueva Tarjeta del Bienestar esté lista, se le contactará para recibir indicaciones para recogerla en algún módulo o en sucursales del Banco del Bienestar. Se recomienda guardar el talón que se le entregue. Una vez que tenga el nuevo plástico, resguárdela bien y NO comparta con nadie el número de NIP, número de tarjeta o CLABE interbancaria.