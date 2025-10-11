En Ramos Arizpe refuerzan la educación preventiva como estrategia de seguridad

Coahuila
/ 11 octubre 2025
    En Ramos Arizpe refuerzan la educación preventiva como estrategia de seguridad
    Personal de la Unidad de Proximidad Social imparte talleres de prevención de adicciones y seguridad en escuelas de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

La Unidad de Proximidad Social de Ramos Arizpe continúa impulsando programas de prevención, abordando temas como seguridad, prevención de adicciones, navegación segura y violencia contra la mujer

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Unidad de Proximidad Social de la Dirección de Seguridad Pública, ha continuado realizando actividades en escuelas, hospitales y espacios laborales.

$!Stand informativo en la empresa Ikano enseña medidas de prevención contra el acoso laboral y fomenta la cultura de denuncia.
Stand informativo en la empresa Ikano enseña medidas de prevención contra el acoso laboral y fomenta la cultura de denuncia. FOTO: CORTESÍA

Durante las últimas semanas, se impartieron los temas “Seguridad en mi entorno”, “Navega Seguro” y “Prevención de adicciones” en instituciones como el Jardín de Niños Roberto Gómez Bolaños, la Secundaria María del Refugio Zertuche, el Instituto Capellanía, la Secundaria Técnica No. 82 Hipólito Charles Martínez, la Secundaria Francisco Coss y la Secundaria Manuel H. Gil Vara.

Asimismo, se brindó atención a mujeres embarazadas del Hospital Rural IMSS No. 33, mediante el tema “Violencia contra la mujer”, distribuyendo materiales informativos y violentómetros para fomentar la prevención y la denuncia de situaciones de riesgo.

En el ámbito laboral, la Unidad instaló un stand informativo en la empresa Ikano, donde los trabajadores recibieron información sobre tipos de acoso laboral, medidas preventivas y instancias de apoyo a las que pueden acudir en caso de requerir asesoría o acompañamiento.

“En Ramos Arizpe la seguridad se construye todos los días, con cercanía, educación y prevención. Cada charla, cada visita a una escuela o empresa, representa una oportunidad para sembrar valores y proteger lo más importante: nuestra gente”, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destaca la importancia de la educación preventiva para construir comunidades seguras.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destaca la importancia de la educación preventiva para construir comunidades seguras. FOTO: CORTESÍA

La coordinación de la Unidad explicó que estas acciones buscan promover la cultura de la prevención y la convivencia sana, fortaleciendo la confianza entre ciudadanía y autoridades desde edades tempranas y en espacios comunitarios.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la formación de comunidades seguras, informadas y solidarias, donde la prevención y el respeto mutuo sean la base de la convivencia en Ramos Arizpe.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

