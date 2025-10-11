En Ramos Arizpe refuerzan la educación preventiva como estrategia de seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Unidad de Proximidad Social de la Dirección de Seguridad Pública, ha continuado realizando actividades en escuelas, hospitales y espacios laborales.

Durante las últimas semanas, se impartieron los temas “Seguridad en mi entorno”, “Navega Seguro” y “Prevención de adicciones” en instituciones como el Jardín de Niños Roberto Gómez Bolaños, la Secundaria María del Refugio Zertuche, el Instituto Capellanía, la Secundaria Técnica No. 82 Hipólito Charles Martínez, la Secundaria Francisco Coss y la Secundaria Manuel H. Gil Vara.

Asimismo, se brindó atención a mujeres embarazadas del Hospital Rural IMSS No. 33, mediante el tema “Violencia contra la mujer”, distribuyendo materiales informativos y violentómetros para fomentar la prevención y la denuncia de situaciones de riesgo.

En el ámbito laboral, la Unidad instaló un stand informativo en la empresa Ikano, donde los trabajadores recibieron información sobre tipos de acoso laboral, medidas preventivas y instancias de apoyo a las que pueden acudir en caso de requerir asesoría o acompañamiento.

“En Ramos Arizpe la seguridad se construye todos los días, con cercanía, educación y prevención. Cada charla, cada visita a una escuela o empresa, representa una oportunidad para sembrar valores y proteger lo más importante: nuestra gente”, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.