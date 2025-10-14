Beca Rita Cetina: ¿qué estudiantes recibirán el pago de mil 900 pesos del 14 al 17 de octubre?

/ 14 octubre 2025
    Beca Rita Cetina: ¿qué estudiantes recibirán el pago de mil 900 pesos del 14 al 17 de octubre?
    Estudiantes de secundaria beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán 1,900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar para apoyar la adquisición de útiles, uniformes y transporte escolar FOTO: VANGUARDIA

La Beca Rita Cetina realizará el pago de 1,900 pesos para estudiantes de secundaria de escuelas públicas, programados del 13 al 17 de octubre

La Beca Rita Cetina, programa social implementado por el Gobierno de México, continúa su calendario de pagos correspondiente al bimestre actual, destinado a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas a nivel nacional.

Este apoyo económico tiene como finalidad facilitar la adquisición de insumos necesarios para la continuidad de sus estudios, incluyendo útiles escolares, uniformes, libros, alimentos y transporte escolar.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será obligatoria la CURP biométrica para acceder a las becas y pensiones del Bienestar?

Cada bimestre, los beneficiarios reciben mil 900 pesos, depositados directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar, como parte de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encargadas de la administración de los recursos en nombre del Gobierno federal.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA BECA RITA CETINA DEL MES DE OCTUBRE

Durante la semana del lunes 13 al viernes 17 de octubre, los beneficiarios que recibirán el depósito de mil 900 pesos serán los siguientes:

Martes 14 de octubre: apellidos que inicien con N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 15 de octubre: apellidos que inicien con R.

Jueves 16 de octubre: apellidos que inicien con S.

Viernes 17 de octubre: apellidos que inicien con T, U, V, W, X, Y, Z.

Con ello, se completará la última semana de depósitos correspondientes al bimestre, garantizando que todos los estudiantes inscritos reciban el apoyo económico en sus cuentas antes del cierre de las fechas programadas.

$!Beca Rita Cetina: ¿qué estudiantes recibirán el pago de mil 900 pesos del 14 al 17 de octubre?

PARA QUÉ SE UTILIZA EL DINERO DE LA BECA RITA CETINA

El monto depositado puede ser utilizado por los beneficiarios para cubrir diversos gastos relacionados con su educación, tales como:

- Compra de útiles escolares y libros.

- Adquisición de uniformes y ropa escolar.

- Alimentos y productos de papelería.

- Pasajes para transporte escolar o insumos diversos requeridos para continuar con sus estudios.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Toma nota! Esta es la fecha límite para registrarte en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

RECOMENDACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA BECA RITA CETINA

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales durante el periodo de pagos, a fin de verificar que los depósitos se realicen correctamente y reportar cualquier eventualidad.

Los estudiantes y sus familias pueden consultar información oficial, seguimiento de depósitos y posibles aclaraciones en la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y a través de los canales de la SEP.

Con la entrega de estos apoyos sociales, la Beca Rita Cetina reafirma su propósito de apoyar la educación básica de estudiantes de secundaria, contribuyendo a que puedan continuar sus estudios con los insumos necesarios y fortalecer su formación académica en todo el país.

