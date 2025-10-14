$!Beca Rita Cetina: ¿qué estudiantes recibirán el pago de mil 900 pesos del 14 al 17 de octubre?

La Beca Rita Cetina, programa social implementado por el Gobierno de México, continúa su calendario de pagos correspondiente al bimestre actual, destinado a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas a nivel nacional.

Este apoyo económico tiene como finalidad facilitar la adquisición de insumos necesarios para la continuidad de sus estudios, incluyendo útiles escolares, uniformes, libros, alimentos y transporte escolar.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Será obligatoria la CURP biométrica para acceder a las becas y pensiones del Bienestar?

Cada bimestre, los beneficiarios reciben mil 900 pesos, depositados directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar, como parte de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encargadas de la administración de los recursos en nombre del Gobierno federal.

CALENDARIO DE PAGOS DE LA BECA RITA CETINA DEL MES DE OCTUBRE

Durante la semana del lunes 13 al viernes 17 de octubre, los beneficiarios que recibirán el depósito de mil 900 pesos serán los siguientes:

Martes 14 de octubre: apellidos que inicien con N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 15 de octubre: apellidos que inicien con R.

Jueves 16 de octubre: apellidos que inicien con S.

Viernes 17 de octubre: apellidos que inicien con T, U, V, W, X, Y, Z.

Con ello, se completará la última semana de depósitos correspondientes al bimestre, garantizando que todos los estudiantes inscritos reciban el apoyo económico en sus cuentas antes del cierre de las fechas programadas.