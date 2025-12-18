¡Grabó en los Estudios Churubusco! Entre conciertos, tacos y rodajes: Dua Lipa revela que enfermó tras su intensa visita a México

Sin duda, fanáticos y público en general se rindieron ante Dua Lipa, quien tuvo una presencia constante en México luego de los conciertos que ofreció en la Ciudad de México como parte del cierre de su gira mundial. Además, la cantante brindó un espectáculo privado durante una posada en Cancún. Sin embargo, tras esta intensa actividad, su cuerpo terminó por resentir el esfuerzo y, de acuerdo con la propia artista, se enfermó durante su estancia en el país.

Trajes negros con transparencias, noches de concierto en el Estadio GNP y una ruta culinaria marcada por tacos y más tacos: así se vivió el paso de Dua Lipa por la CDMX en redes sociales. Por ello, la noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la cantante se mostraba sonriente y disfrutando plenamente de su visita a México.

“Cuatro días en CDMX en nuestro último trabajo del año (¡lo que también significó que tenía que comer en algunos de mis lugares favoritos otra vez!)... y luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA... así que pasé mi último día viendo ‘Expiación, Deseo y Pecado’ en la cama y llorando a mares”, escribió la intérprete en sus redes sociales.