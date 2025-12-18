¡Grabó en los Estudios Churubusco! Entre conciertos, tacos y rodajes: Dua Lipa revela que enfermó tras su intensa visita a México
La estrella pop contó a sus fans que, tras la exigente gira Radical Optimism, que concluyó en la CDMX, su cuerpo resintió el esfuerzo y se enfermó mientras ‘vacacionaba’ en el país
Sin duda, fanáticos y público en general se rindieron ante Dua Lipa, quien tuvo una presencia constante en México luego de los conciertos que ofreció en la Ciudad de México como parte del cierre de su gira mundial. Además, la cantante brindó un espectáculo privado durante una posada en Cancún. Sin embargo, tras esta intensa actividad, su cuerpo terminó por resentir el esfuerzo y, de acuerdo con la propia artista, se enfermó durante su estancia en el país.
Trajes negros con transparencias, noches de concierto en el Estadio GNP y una ruta culinaria marcada por tacos y más tacos: así se vivió el paso de Dua Lipa por la CDMX en redes sociales. Por ello, la noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la cantante se mostraba sonriente y disfrutando plenamente de su visita a México.
“Cuatro días en CDMX en nuestro último trabajo del año (¡lo que también significó que tenía que comer en algunos de mis lugares favoritos otra vez!)... y luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA... así que pasé mi último día viendo ‘Expiación, Deseo y Pecado’ en la cama y llorando a mares”, escribió la intérprete en sus redes sociales.
¿QUÉ HIZO DUA LIPA EN MÉXICO?
Aunque no dio muchos detalles, la cantante de ‘Training Season’ reveló que estuvo grabando en los históricos Estudios Churubusco. Hasta el momento se desconoce de qué proyecto se trata, ya que solo compartió algunas imágenes sin ofrecer mayores pistas.
Algunos fans especulan que podría tratarse de un video musical de una canción que lanzaría como parte de su próxima era artística, la cual podría comenzar en las primeras semanas de 2026.
LQ — First look at Dua Lipa performing at a private event in Cancún, Mexico! (via @dualipamexico) pic.twitter.com/x1BtzQMYX6— Dua Lipa News (@dlipanews) December 13, 2025
Entre los sitios que visitaron Dua Lipa y su prometido, el actor Callum Turner, se encuentra el San Luis Club Roma, ubicado en la calle San Luis número 26, en la colonia Roma Sur, donde se les vio disfrutando de la pista y mostrando su complicidad.
La cantante también dejó ver su gusto por los mariscos al acudir a restaurantes como Contramar, de la chef Gabriela Cámara, así como Em Restaurant, del chef Lucho Martínez. En su agenda cultural figuraron espacios emblemáticos como la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde se tomó fotografías frente a la obra Viva la vida. (Con información de El Universal)