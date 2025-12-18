¡Grabó en los Estudios Churubusco! Entre conciertos, tacos y rodajes: Dua Lipa revela que enfermó tras su intensa visita a México

Show
/ 18 diciembre 2025
    ¡Grabó en los Estudios Churubusco! Entre conciertos, tacos y rodajes: Dua Lipa revela que enfermó tras su intensa visita a México

La estrella pop contó a sus fans que, tras la exigente gira Radical Optimism, que concluyó en la CDMX, su cuerpo resintió el esfuerzo y se enfermó mientras ‘vacacionaba’ en el país

Sin duda, fanáticos y público en general se rindieron ante Dua Lipa, quien tuvo una presencia constante en México luego de los conciertos que ofreció en la Ciudad de México como parte del cierre de su gira mundial. Además, la cantante brindó un espectáculo privado durante una posada en Cancún. Sin embargo, tras esta intensa actividad, su cuerpo terminó por resentir el esfuerzo y, de acuerdo con la propia artista, se enfermó durante su estancia en el país.

Trajes negros con transparencias, noches de concierto en el Estadio GNP y una ruta culinaria marcada por tacos y más tacos: así se vivió el paso de Dua Lipa por la CDMX en redes sociales. Por ello, la noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la cantante se mostraba sonriente y disfrutando plenamente de su visita a México.

“Cuatro días en CDMX en nuestro último trabajo del año (¡lo que también significó que tenía que comer en algunos de mis lugares favoritos otra vez!)... y luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA... así que pasé mi último día viendo ‘Expiación, Deseo y Pecado’ en la cama y llorando a mares”, escribió la intérprete en sus redes sociales.

¿QUÉ HIZO DUA LIPA EN MÉXICO?

Aunque no dio muchos detalles, la cantante de ‘Training Season’ reveló que estuvo grabando en los históricos Estudios Churubusco. Hasta el momento se desconoce de qué proyecto se trata, ya que solo compartió algunas imágenes sin ofrecer mayores pistas.

Algunos fans especulan que podría tratarse de un video musical de una canción que lanzaría como parte de su próxima era artística, la cual podría comenzar en las primeras semanas de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Reaparece Yolanda Andrade y confirma que continúa su recuperación desde casa

Entre los sitios que visitaron Dua Lipa y su prometido, el actor Callum Turner, se encuentra el San Luis Club Roma, ubicado en la calle San Luis número 26, en la colonia Roma Sur, donde se les vio disfrutando de la pista y mostrando su complicidad.

La cantante también dejó ver su gusto por los mariscos al acudir a restaurantes como Contramar, de la chef Gabriela Cámara, así como Em Restaurant, del chef Lucho Martínez. En su agenda cultural figuraron espacios emblemáticos como la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde se tomó fotografías frente a la obra Viva la vida. (Con información de El Universal)

Temas


Enfermedades
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Dua Lipa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1