SMN pronostica lluvias intensas, heladas de hasta -10 °C y fuertes vientos en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este viernes 19 de diciembre de 2025 se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas, temperaturas mínimas de hasta -10 °C con heladas y rachas de viento fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país, como resultado de la interacción de varios sistemas meteorológicos. De acuerdo con el aviso oficial, el sistema frontal número 22 se extenderá sobre el norte del golfo de México y el noreste del territorio nacional. Este fenómeno interactuará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, que se prolonga desde el noreste hasta el occidente del país, así como con un canal de baja presión localizado sobre el occidente del golfo de México y el sureste mexicano. El SMN detalló que estas condiciones favorecerán lluvias de alta intensidad en el sureste del país, principalmente en Chiapas, Tabasco y Campeche, además de precipitaciones significativas en otras entidades.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA - Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (sur y este), Chiapas (norte y este) y Campeche (centro y suroeste). - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo. - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas). - Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. El organismo advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables. En cuanto a las condiciones de viento, se prevé un evento de norte con rachas intensas, principalmente en el sureste y oriente del país.

PRONÓSTICO VIENTO Y OLEAJE - Viento de componente norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). - Viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas y Veracruz. - Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Puebla. En cuanto al oleaje, se esperan: - Alturas de 1.5 a 2.5 metros: golfo de Tehuantepec, en costas de Oaxaca y Chiapas. - Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas. Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían provocar la caída de árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda tomar precauciones. El SMN indicó que continuará el ambiente muy frío a frío durante la mañana y la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO PARA ESTE VIERNES 19 DE DICIEMBRE - -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. - -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. - 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, se prevé la formación de bancos de niebla durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, así como en zonas costeras del occidente de la península de Baja California. A pesar del ambiente frío matutino, se esperan temperaturas elevadas en diversas regiones del país durante el día. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO - 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). - 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.