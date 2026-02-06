Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Cómo retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones

Hasta el día de hoy, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no ha dado a conocer el calendario de dispersión de pagos para los programas Rita Cetina y Benito Juárez, que corresponde a este mes de febrero 2026.

Mientras los beneficiarios esperan la fecha para poder retirar el dinero de la tarjeta del Bienestar en los cajeros, VANGUARDIA les recuerda cuáles son aquellos que no cobran comisión en la operación. De esta forma, podrán recibir su pago íntegro.

BANCO DEL BIENESTAR NO COBRA COMISIÓN PARA RETIRAR EL DINERO DE BECAS RITA CETINA Y BENITO JUÁREZ

Para retirar el dinero de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, así como de cualquier otro programa del Bienestar, es conveniente acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar.

Sin embargo, esto no significa que los beneficiarios no podrán acudir a otros cajeros a hacer el retiro... En estos casos, hay que recordar que las demás instituciones bancarias (como Banorte, BBVA, HSBC, entre otras) tienen el derecho de cobrar comisiones.

ESTAS SON LAS COMISIONES QUE SE COBRAN EN OTROS BANCOS

Si los beneficiarios acuden a cajeros externos al Banco del Bienestar, es muy importante que se consideren las siguientes comisiones por el retiro de efectivo, las cuales varían según la institución:

* Inbursa: de 15 a 22 pesos.

* HSBC: de 20.96 a 30.90 pesos + IVA.

* Santander: de 24 a 30 pesos + IVA.

* Banco Azteca: de 25.86 a 34.80 pesos.

* Banorte: de 27 a 30 pesos.

* Banamex: 26.50 pesos.

* BBVA: de 33 a 38 pesos + IVA.

Tener presentes estas cantidades al momento de la operación ayudará a una mejor administración del dinero.