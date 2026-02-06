Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Cómo retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones

/ 6 febrero 2026
    Beca Rita Cetina y Benito Juárez: Cómo retirar dinero de la tarjeta del Bienestar sin pagar comisiones
    El Banco del Bienestar no cobra comisión a beneficiarios por retirar dinero de la tarjeta del Bienestar. VANGUARDIA

Conoce AQUÍ qué bancos cobran comisiones por retirar efectivo de las tarjetas del Bienestar desde cajeros y cuáles no

Hasta el día de hoy, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no ha dado a conocer el calendario de dispersión de pagos para los programas Rita Cetina y Benito Juárez, que corresponde a este mes de febrero 2026.

Mientras los beneficiarios esperan la fecha para poder retirar el dinero de la tarjeta del Bienestar en los cajeros, VANGUARDIA les recuerda cuáles son aquellos que no cobran comisión en la operación. De esta forma, podrán recibir su pago íntegro.

BANCO DEL BIENESTAR NO COBRA COMISIÓN PARA RETIRAR EL DINERO DE BECAS RITA CETINA Y BENITO JUÁREZ

Para retirar el dinero de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, así como de cualquier otro programa del Bienestar, es conveniente acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar.

Sin embargo, esto no significa que los beneficiarios no podrán acudir a otros cajeros a hacer el retiro... En estos casos, hay que recordar que las demás instituciones bancarias (como Banorte, BBVA, HSBC, entre otras) tienen el derecho de cobrar comisiones.

ESTAS SON LAS COMISIONES QUE SE COBRAN EN OTROS BANCOS

Si los beneficiarios acuden a cajeros externos al Banco del Bienestar, es muy importante que se consideren las siguientes comisiones por el retiro de efectivo, las cuales varían según la institución:

* Inbursa: de 15 a 22 pesos.

* HSBC: de 20.96 a 30.90 pesos + IVA.

* Santander: de 24 a 30 pesos + IVA.

* Banco Azteca: de 25.86 a 34.80 pesos.

* Banorte: de 27 a 30 pesos.

* Banamex: 26.50 pesos.

* BBVA: de 33 a 38 pesos + IVA.

Tener presentes estas cantidades al momento de la operación ayudará a una mejor administración del dinero.

OTRAS OPCIONES PARA RETIRAR DINERO DE LA TARJETA DEL BIENESTAR

También es necesario que los beneficiarios conozcan que hay otros métodos para retirar el efectivo:

1. Compras en comercios: La tarjeta del Bienestar puede usarse para comprar directamente en cualquier establecimiento que tenga terminal bancaria, como supermercados y farmacias.

2. Retiro en cajas de supermercado: Al realizar una compra mínima en tiendas como Walmart o Soriana, el beneficiario puede solicitar un retiro de efectivo en caja sin comisión.

BECA RITA CETINA Y BECA BENITO JUÁREZ: CUÁNTO DINERO DA CADA UNA

Pese a que ambos programas son parte de las Becas para el Bienestar, hay que saber diferenciarlos, ya que cada uno se dirige a poblaciones específicas y otorga diferentes apoyos económicos:

1. Beca Universal Rita Cetina:

* Para secundaria: Se otorgan mil 900 pesos bimestrales por familia y, en los casos donde hay más de un hijo o hija en secundaria, se dan 700 pesos extras por cada uno.

* Para primaria: Se dará un pago único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado en 2026, los cuales podrán ser destinados a la compra de útiles escolares y uniformes. Mientras que los registrados antes del 2026 y los de continuidad, recibirán mil 900 pesos bimestrales.

2. Beca Benito Juárez:

* Para bachillerato: Se otorgan mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

* Para universitarios: A través del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto que se da son 5 mil 800 pesos bimestrales.

Los pagos de ambos programas están pensados para solventar los gastos que incluyen desde el transporte y comida de estudiantes, hasta la compra de útiles y uniformes.

BENEFICIARIOS DE BECA RITA CETINA RECIBIRÁN TRIPLE PAGO EN FEBRERO 2026

Las familias con un estudiante de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina recibirán el pago de los tres bimestres completos, 5 mil 700 pesos, según el programa social parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es decir, su primer pago incluye los bimestres:

- Septiembre-octubre;- Noviembre-diciembre;- Enero-febrero.

Este depósito se realizará a cada estudiante de secundaria que se incorporó recientemente al padrón, que realizó el registro en septiembre de 2025, y que no había recibido pagos previos por la falta de tarjeta bancaria del Banco del Bienestar en los meses siguientes.

