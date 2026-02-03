Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero; sobre todo a aquellos que ya recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero. Miles de nuevos estudiantes que ingresaron al programa social esperan el primer pago de la beca, cuyo calendario será publicado en los próximos días y se espera que suceda durante la primera quincena de febrero, correspondiente al primer bimestre de 2026. Aunque no todos los alumnos inscritos podrán cobrar el pago triple, debido a que algunos les llegará el depósito correspondiente a su beneficio. TE PUEDE INTERESAR: Preinscripciones SEP 2026... Fechas y requisitos oficiales para preescolar, primaria y secundaria

¿QUIÉNES RECIBIRÁN PAGO TRIPLE? Las familias con un estudiante de nuevo ingreso en la Beca Rita Cetina recibirán el pago de los tres bimestres completos, 5 mil 700 pesos, según el programa social parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es decir, su primer pago incluye los bimestres: - Septiembre-octubre;

- Noviembre-diciembre;

- Enero-febrero. ¡Recuerda! Este depósito se realizará a estudiante de secundaria que se incorporaron recientemente al padrón, que realizaron el registro en septiembre de 2025, y que no habían recibido pagos previos por la falta de tarjeta bancaria del Banco del Bienestar en los meses siguientes. Tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP), como la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informaron que el ajuste permitirá regularizar los pagos pendientes y homologar la situación de los nuevos beneficiarios con el resto de los estudiantes inscritos. Hay que tomar en cuenta que la entrega de tarjetas comenzó en enero de 2026 y concluyó a finales del mismo mes, una vez que cuente con la tarjeta activa, se les depositará el monto correspondiente a los bimestres acumulados, pero no es un pago extraordinario, después de este los siguientes serán como está estipulado en las Reglas de Operación. TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones en febrero: requisitos, apoyos y cómo registrarse

BECA RITA CETINA PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Este año comenzará la entrega de la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico dirigido a niñas y niños que cursan la educación primaria en escuelas públicas. El objetivo es apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares, como parte del fortalecimiento de las Becas para el Bienestar por parte del Gobierno de México. Las familias beneficiarias podrán recibir entre 2,500 y hasta 5 mil pesos, dependiendo del número de estudiantes de primaria que tengan inscritos en el programa. A partir de febrero de 2026 se llevarán a cabo asambleas informativas con madres, padres, tutoras y tutores. En estas reuniones se explicarán los detalles del programa, entre ellos las fechas y proceso de registro, entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y la forma de dispersión del apoyo. El pago se realizará exclusivamente a través de tarjetas del Banco del Bienestar. Las autoridades han señalado que no existen intermediarios autorizados para gestionar la beca. En caso de que alguna persona solicite pagos para realizar trámites, se trataría de una estafa. Se espera que concluya los procesos de ingreso a la Beca Rita Cetina para el mes de marzo de 2026. TE PUEDE INTERESAR: Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso MONTOS DE LA BECA RITA CETINA Y BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 Con los nuevos cambios que tendrán las Becas para el Bienestar, los montos serán modificados conforme a las integraciones y ampliación de la cobertura del apoyo económico de educación básica y media superior del 2026. Beca Rita Cetina Este dependerá del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa y el nivel educativo de los alumnos y alumnas: Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de primaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de primaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales.

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales.