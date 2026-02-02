Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones en febrero: requisitos, apoyos y cómo registrarse

TE PUEDE INTERESAR: Pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026: quiénes lo recibirán y cuánto depositarán

Este programa para el Bienestar tiene como objetivo ampliar las oportunidades de inserción laboral para personas jóvenes y fortalecer su autonomía económica mediante capacitación práctica en entornos reales de trabajo.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su primer periodo de postulaciones de 2026 este domingo 1 de febrero , con la disponibilidad de 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo ubicados principalmente en zonas con mayor rezago social y regiones consideradas prioritarias.

APOYOS ECONÓMICOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Jóvenes Construyendo el Futuro otorga a las y los aprendices un apoyo económico mensual y cobertura médica durante el periodo de capacitación. De acuerdo con la información oficial, los beneficios incluyen:

Apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, equivalente a un salario mínimo.

Seguro médico del IMSS durante los 12 meses de participación.

Capacitación laboral en centros de trabajo registrados ante el programa.

Duración máxima de hasta 12 meses por participante.

REQUISITOS PARA POSTULARSE EN JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN 2026

Para participar en el primer periodo de postulaciones de 2026, las personas interesadas deben cumplir con los requisitos básicos establecidos por el programa:

- Tener entre 18 y 29 años de edad.

- No estar estudiando ni contar con un empleo al momento del registro.

- Crear una cuenta y registrarse previamente en la plataforma digital oficial del programa.

PROCESO DE POSTULACIÓN PASO A PASO

El proceso de incorporación inicia a través de la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las y los aspirantes deben seguir una serie de pasos una vez abierto el periodo de vinculaciones:

|. Revisar los centros de trabajo disponibles.

2. Postularse a la opción de su interés.

3. Contactar al centro de trabajo para agendar un encuentro.

4. Esperar la respuesta del centro, la cual debe emitirse en un plazo máximo de cuatro días naturales.

En caso de que el centro de trabajo no emita respuesta dentro del plazo establecido, el sistema libera automáticamente el perfil de la persona postulante para que pueda elegir otra opción sin que esto afecte su participación en el programa.

Para el ejercicio 2026, el programa contará con una inversión social superior a los 25 mil millones de pesos, con la meta de atender a 500 mil jóvenes a lo largo del año. Las autoridades federales han señalado que el enfoque se mantiene en la atención territorial y en la priorización de jóvenes que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo formal.