¿Qué apoyos puedo recibir el Dia del Abuelo 2026 si tengo mi credencial del INAPAM?

El próximo 28 de agosto en México se conmemorará el Día de los Abuelos, desde 1980 este día es destinado a las personas adultas mayores en casa con el fin de reconocer su trabajo y sabiduría, así como enaltecer el éxito de la vejez, junto al legado de sus vidas. En el país, cuando una persona llega a la etapa de vejez, puede obtener la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); uno de sus principales requisitos es tener 60 años para acceder a una amplia variedad de descuentos en productos y servicios esenciales como medicamentos, atención médica, alimentación, transporte y diversas actividades recreativas, así como turismo y restaurantes, específicamente en fechas especiales como esta.

BENEFICIOS DE LA CREDENCIAL DEL INAPAM PARA EL DÍA DE LOS ABUELOS En las celebraciones por el Día del Abuelo suelen existir dudas ante algunos beneficios a los que pueden acceder los adultos mayores, ya que comienzan a circular versiones en redes sociales sobre supuestos depósitos especiales por esta conmemoración. Sin embargo, no es así, ni el Gobierno de México, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) indicaron que no existe un pago adicional por esta fecha. Solamente recibirán los depósitos de los apoyos económicos correspondientes a los programas sociales vigentes conforme a su calendario oficial. Hasta este 3 de agosto de 2026, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado ningún depósito extraordinario relacionado con el Día del Abuelo, que en México se celebra cada 28 de agosto. Por otro lado, el INAPAM tampoco tiene un bono especial por el Día del Abuelo, ya que no es un programa social ni sistema de pensiones: aunque sí mantiene activos cientos de beneficios en todo el país para las personas de 60 años o más. Contemplando descuentos en distintas categorías, entre ellas: - Alimentación y supermercados.

- Farmacias y servicios médicos.

- Consultas de salud.

- Laboratorios clínicos.

- Ópticas.

- Restaurantes y cafeterías.

- Hoteles.

- Transporte terrestre.

- Educación y actividades culturales.

- Museos y espacios recreativos.

- Servicios legales.

- Pago de agua y predial, donde existan convenios con autoridades locales. Cabe destacar que los porcentajes depende del establecimiento o de los convenios vigentes en cada estado y municipios.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SACAR LA CREDENCIAL? Es importante saber que para el trámite de la credencial del INAPAM, el solicitante debe tener 60 o más años, así como reconocer que se trata de un trámite gratuito, por lo que no se les cobrará costo alguno ante el trámite y emisión del plástico. Para tramitarla, se necesita: * Identificación oficial vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside); * CURP actualizada; * Acta de nacimiento; * Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses, pueden ser recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial); * Dos fotos recientes tamaño infantil (blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra). Para usarla correctamente, es importante verificar que el comercio tenga convenio vigente, presentar la credencial al momento del servicio y confirmar las condiciones, ya que los descuentos pueden aplicar solo a ciertos productos o servicios.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM? La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son: - Alimentos y abarrotes - Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio - Ropa, calzado y productos del hogar - Actividades culturales y recreativas - Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas - Trámites legales, asesoría y servicios funerarios - Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.

¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA INAPAM? De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tienen derecho a tramitar esta credencial todas las personas que hayan cumplido 60 años, sin importar si son mexicanas o extranjeras, siempre que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. El trámite es personal e intransferible, por lo cual es indispensable la presencia del adulto mayor en el momento de solicitar la tarjeta. No se permite que un tercero lo realice en su nombre, salvo en casos especiales autorizados por las delegaciones estatales del INAPAM.

¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM? La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas. El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_ Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA DE LOS ABUELOS? El origen del Día de los Abuelos varía según el país, ya que no existe una única fecha de celebración a nivel mundial. Sin embargo, en México, la historia de esta conmemoración se remonta a varias versiones: * Versión popular: Se atribuye al locutor de radio Edgar Gaytán, quien en su programa “La Hora Azul” dirigido a personas mayores, instituyó el 28 de agosto como el día para honrar a los abuelos. * Versión oficial: El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha señalado que, desde 1983, se instauró el 28 de agosto como el Día de los Abuelos en México. La fecha busca reconocer la sabiduría y el trabajo de los adultos mayores, así como su papel crucial en la sociedad. * Versión religiosa: Algunos mencionan que la fecha coincide con la onomástica y el deceso de San Agustín de Hipona, considerado el patrón de las personas mayores en México. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de los adultos mayores en la sociedad. Por otro lado, en países como España, la fecha de celebración es el 26 de julio, ya que coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos de Jesús en la tradición católica.

¿INAPAM ENTREGA APOYO ECONÓMICOS? La tarjeta del INAPAM no entrega efectivo, pero sí ofrece múltiples beneficios para los adultos mayores en México, como descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y recreativas. En redes sociales circuló la versión de que los beneficiarios recibirían 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo, pero esto es incorrecta. El plástico no otorga apoyos económicos, solo descuentos y promociones en servicios y comercios. Quienes busquen apoyos económicos deben acudir a los módulos de programas sociales como la Pensión Bienestar, con toda la documentación requerida. Estos apoyos son independientes de la tarjeta INAPAM y dependen de lineamientos del gobierno federal o estatal. Aunque no hay pagos directos por el Día del Abuelo, la tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta clave para mejorar la economía de los adultos mayores y fomentar su participación en la cultura y la recreación.