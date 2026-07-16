Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis

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    Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
    El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos podría llegar a México. Conoce qué verduras representan mayor riesgo, cuáles son los síntomas y por qué esta infección provoca diarrea explosiva

El incremento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos ha encendido las alertas sanitarias y también ha puesto la mirada sobre México. La enfermedad, causada por el protozoario Cyclospora cayetanensis, provoca intensos episodios de diarrea acuosa y suele estar relacionada con el consumo de alimentos contaminados, especialmente verduras de hoja verde.

Aunque el brote se concentra actualmente en territorio estadounidense, especialistas consideran que existe la posibilidad de que los contagios también aumenten en México durante las próximas semanas debido a las condiciones de la temporada y a la circulación de productos agrícolas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-la-ciclosporiasis-y-como-evitar-contagiarse-en-mexico-por-agua-o-alimentos-contaminados-AF22053131

El infectólogo Alejandro Macías advirtió que el riesgo no debe minimizarse, ya que incluso ha atendido pacientes con esta infección en el país. “Es muy probable que afecte a México. Causa diarrea explosiva. No se transmite de persona a persona, pues primero tiene que madurar en el ambiente”, explicó el especialista.

LAS VERDURAS QUE ESTÁN BAJO MAYOR VIGILANCIA

De acuerdo con los especialistas, el principal foco de atención son las verduras de hoja verde, debido a que pueden contaminarse cuando el agua utilizada para su riego contiene residuos fecales donde se encuentra el parásito.

Entre los productos que suelen estar bajo vigilancia sanitaria se encuentran:

· Lechuga

· Espinaca

· Cilantro

· Perejil

· Mezclas de hojas para ensalada

El médico Alejandro Macías explicó que el contagio ocurre por la contaminación del agua empleada en el cultivo de estos alimentos y no por contacto entre personas.

”Por desgracia, frecuentemente no se le identifica y seguramente está subdiagnosticado”, señaló el especialista al referirse a la falta de diagnósticos específicos de esta enfermedad en México.

MILES DE CASOS BAJO INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que hasta ahora existen mil 645 casos confirmados por laboratorio, además de más de cinco mil 100 reportes que todavía permanecen bajo análisis para confirmar si corresponden al mismo brote.

La subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente de los CDC, Gwen Biggerstaff, indicó que los contagios ya fueron detectados en 34 estados del país.

”Queremos dejar claro que el número real de infecciones es casi con toda seguridad mayor que el reflejado en estas cifras”, afirmó la funcionaria, al recordar que muchas personas presentan síntomas leves y nunca buscan atención médica.

Las investigaciones buscan determinar si el origen de los contagios proviene de un mismo lote de alimentos, especialmente después de que los primeros casos aparecieron en Michigan y Ohio.

LOS SÍNTOMAS VAN MÁS ALLÁ DE LA DIARREA

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por un organismo microscópico que llega al cuerpo mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

Además de la característica diarrea explosiva, quienes contraen la enfermedad pueden presentar:

· Náuseas

· Calambres abdominales

· Pérdida del apetito

· Fatiga

· Fiebre baja

· Diarrea acuosa persistente

Según explicó Gwen Biggerstaff, los síntomas suelen aparecer entre una y dos semanas después de ingerir el parásito.

”Quiero recalcar un punto importante: esta enfermedad no se transmite directamente de persona a persona. El origen de este brote reside en lo que comemos o bebemos, no en el contacto casual con alguien enfermo”, puntualizó.

Mientras tanto, el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 26 de 2026 registró 102 mil 341 casos de enfermedades infecciosas intestinales en México, aunque las cifras no distinguen cuántos corresponden específicamente a infecciones por Cyclospora cayetanensis.

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DATOS CURIOSOS

· Cyclospora cayetanensis necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de volverse infeccioso, por lo que no puede transmitirse directamente entre personas.

· La enfermedad suele aumentar durante las temporadas de calor y lluvias, cuando las condiciones favorecen la contaminación del agua utilizada en cultivos.

· El parásito fue identificado por primera vez en humanos durante la década de 1970, aunque durante años fue difícil diagnosticarlo por las limitaciones en las pruebas de laboratorio.

· Los brotes de ciclosporiasis suelen asociarse con alimentos frescos que se consumen crudos, especialmente frutas y verduras de hoja verde.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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