¿Qué es la ciclosporiasis?... y cómo evitar contagiarse en México por agua o alimentos contaminados

La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis , un microorganismo microscópico que afecta el aparato digestivo de las personas. Su principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de agua contaminada o de frutas y verduras que han estado en contacto con materia fecal y no fueron lavadas o desinfectadas correctamente.

Las enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada continúan siendo uno de los principales desafíos de salud pública en distintas regiones del mundo. Entre ellas se encuentra la ciclosporiasis , una infección intestinal que, aunque no es tan conocida como otras enfermedades gastrointestinales, puede provocar molestias que se prolongan durante varias semanas si no recibe tratamiento oportuno.

En México, las condiciones de altas temperaturas, lluvias y el consumo frecuente de alimentos frescos favorecen que las autoridades sanitarias mantengan vigilancia sobre este tipo de infecciones, especialmente durante determinadas épocas del año.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CICLOSPORIASIS?

A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona de forma inmediata. El parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otro ser humano.

El contagio ocurre principalmente al consumir agua sin tratamiento, hielo elaborado con agua contaminada o alimentos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frutos rojos, frambuesas y otras verduras o frutas que no fueron desinfectadas adecuadamente antes de ingerirse.

También puede presentarse cuando los alimentos son manipulados sin las medidas básicas de higiene o cuando se riegan con agua contaminada durante su producción agrícola.

SÍNTOMAS QUE PUEDEN DURAR VARIAS SEMANAS

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar dependiendo de cada persona y de la cantidad de parásitos ingeridos.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:

· Diarrea acuosa y persistente.

· Dolor abdominal.

· Náuseas y vómito.

· Pérdida del apetito.

· Fatiga.

· Pérdida de peso.

· Distensión abdominal.

En algunos casos los síntomas desaparecen y vuelven a presentarse días después, por lo que la enfermedad puede extenderse durante varias semanas si no recibe atención médica.

De acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas, “la diarrea prolongada es una de las principales características clínicas de la ciclosporiasis”, lo que permite diferenciarla de otras infecciones intestinales de corta duración.

¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO?

La prevención se basa principalmente en mantener adecuados hábitos de higiene durante la preparación y consumo de alimentos.

Entre las medidas más importantes destacan lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable o previamente hervida, evitar hielo de procedencia desconocida y mantener una correcta higiene de manos antes de cocinar o comer.

Las autoridades sanitarias también recomiendan verificar que los establecimientos donde se consumen alimentos cumplan con buenas prácticas de manejo e higiene, ya que esto disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del parásito.

Como señalan expertos en salud pública, “la higiene de los alimentos continúa siendo la principal barrera para prevenir enfermedades transmitidas por parásitos”.

UNA ENFERMEDAD QUE REQUIERE VIGILANCIA SANITARIA

Aunque la ciclosporiasis suele resolverse con tratamiento médico específico, puede representar un mayor riesgo para niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes pueden presentar cuadros de deshidratación o complicaciones derivadas de la diarrea persistente.

En distintos países se han registrado brotes relacionados con productos agrícolas frescos distribuidos a gran escala, lo que ha llevado a fortalecer los controles sanitarios durante la producción, transporte y comercialización de alimentos.

En México, la vigilancia epidemiológica permite identificar oportunamente posibles casos asociados con esta infección, especialmente durante temporadas en las que aumenta el consumo de alimentos frescos y las condiciones ambientales favorecen la supervivencia del parásito.