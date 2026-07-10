¿Qué es la ciclosporiasis?... y cómo evitar contagiarse en México por agua o alimentos contaminados

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Qué es la ciclosporiasis?... y cómo evitar contagiarse en México por agua o alimentos contaminados
    La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por un parásito que se transmite principalmente a través de agua y alimentos contaminados. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre qué es la ciclosporiasis, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y qué medidas ayudan a prevenir el contagio por agua o alimentos contaminados en México

Las enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada continúan siendo uno de los principales desafíos de salud pública en distintas regiones del mundo. Entre ellas se encuentra la ciclosporiasis, una infección intestinal que, aunque no es tan conocida como otras enfermedades gastrointestinales, puede provocar molestias que se prolongan durante varias semanas si no recibe tratamiento oportuno.

La enfermedad es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un microorganismo microscópico que afecta el aparato digestivo de las personas. Su principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de agua contaminada o de frutas y verduras que han estado en contacto con materia fecal y no fueron lavadas o desinfectadas correctamente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-proponen-captar-lluvia-en-escuelas-hospitales-y-oficinas-publicas-JE22046348

En México, las condiciones de altas temperaturas, lluvias y el consumo frecuente de alimentos frescos favorecen que las autoridades sanitarias mantengan vigilancia sobre este tipo de infecciones, especialmente durante determinadas épocas del año.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA CICLOSPORIASIS?

A diferencia de otros padecimientos gastrointestinales, la ciclosporiasis no suele transmitirse de persona a persona de forma inmediata. El parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otro ser humano.

El contagio ocurre principalmente al consumir agua sin tratamiento, hielo elaborado con agua contaminada o alimentos frescos como lechuga, cilantro, albahaca, frutos rojos, frambuesas y otras verduras o frutas que no fueron desinfectadas adecuadamente antes de ingerirse.

También puede presentarse cuando los alimentos son manipulados sin las medidas básicas de higiene o cuando se riegan con agua contaminada durante su producción agrícola.

SÍNTOMAS QUE PUEDEN DURAR VARIAS SEMANAS

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo puede variar dependiendo de cada persona y de la cantidad de parásitos ingeridos.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran:

· Diarrea acuosa y persistente.

· Dolor abdominal.

· Náuseas y vómito.

· Pérdida del apetito.

· Fatiga.

· Pérdida de peso.

· Distensión abdominal.

En algunos casos los síntomas desaparecen y vuelven a presentarse días después, por lo que la enfermedad puede extenderse durante varias semanas si no recibe atención médica.

De acuerdo con especialistas en enfermedades infecciosas, “la diarrea prolongada es una de las principales características clínicas de la ciclosporiasis”, lo que permite diferenciarla de otras infecciones intestinales de corta duración.

¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO?

La prevención se basa principalmente en mantener adecuados hábitos de higiene durante la preparación y consumo de alimentos.

Entre las medidas más importantes destacan lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, consumir agua potable o previamente hervida, evitar hielo de procedencia desconocida y mantener una correcta higiene de manos antes de cocinar o comer.

Las autoridades sanitarias también recomiendan verificar que los establecimientos donde se consumen alimentos cumplan con buenas prácticas de manejo e higiene, ya que esto disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del parásito.

Como señalan expertos en salud pública, “la higiene de los alimentos continúa siendo la principal barrera para prevenir enfermedades transmitidas por parásitos”.

UNA ENFERMEDAD QUE REQUIERE VIGILANCIA SANITARIA

Aunque la ciclosporiasis suele resolverse con tratamiento médico específico, puede representar un mayor riesgo para niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes pueden presentar cuadros de deshidratación o complicaciones derivadas de la diarrea persistente.

En distintos países se han registrado brotes relacionados con productos agrícolas frescos distribuidos a gran escala, lo que ha llevado a fortalecer los controles sanitarios durante la producción, transporte y comercialización de alimentos.

En México, la vigilancia epidemiológica permite identificar oportunamente posibles casos asociados con esta infección, especialmente durante temporadas en las que aumenta el consumo de alimentos frescos y las condiciones ambientales favorecen la supervivencia del parásito.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-numero-de-muertos-por-ebola-en-el-congo-asciende-a-600-FD22032799

DATOS CURIOSOS

· El parásito Cyclospora cayetanensis fue identificado como causante de enfermedad en humanos apenas a finales del siglo XX.

· A diferencia de muchas bacterias, este microorganismo necesita permanecer varios días en el ambiente antes de poder infectar a otra persona.

· Los brotes más importantes registrados en distintos países han estado relacionados con frutas, verduras y hierbas frescas consumidas sin una desinfección adecuada.

· La ciclosporiasis puede confundirse con otras infecciones gastrointestinales, por lo que el diagnóstico suele requerir estudios específicos de laboratorio para identificar el parásito.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La FGE confirmó la captura de León “N” en Guadalajara, en una acción coordinada con autoridades de esa entidad.

Cae en Guadalajara León ‘N’, buscado por crueldad animal en Saltillo
Un juez de control determinó que existen elementos para vincular a proceso a la exalcaldesa de Múzquiz por una segunda causa penal.

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva
Gilberto Mora, de apenas 17 años, se consolidó como una de las mayores promesas mexicanas tras su participación en el Mundial 2026.

Gilberto Mora, Erik Lira y Quiñones lideran la lista de mexicanos rumbo a Europa
Error. La grabación con la frase “Bad Bunny, baby” fue realizada cuando Benito Martínez Ocasio y Carliz de la Cruz mantenían una relación sentimental.

¡Le piden 40 MDD! Pierde Bad Bunny juicio con exnovia por frase usada en sus canciones
Vinculan a proceso a detenidos por el caso de Roxana Berenice Guzmán

Vinculan a proceso a los 8 detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán
La turista de 36 años fue localizada descalza y con deshidratación en La Roqueta; autoridades la trasladaron a un hospital y dieron aviso al INM y a la Embajada de EU.

Rescatan en Acapulco a turista de Estados Unidos tras permanecer cinco días abandonada en La Roqueta
Claudia Sheinbaum reiteró que la defensa de los derechos de las y los mexicanos en el extranjero constituye una prioridad para su administración y aseguró que el Gobierno federal continuará utilizando todos los recursos jurídicos, diplomáticos y consulares.

Gobierno de Sheinbaum prepara denuncias penales por muerte de mexicanos en centros de detención de ICE
En tanto, el artículo 213 Octies, del capítulo IV de la violencia vicaria, del Título Décimo Segundo bis delitos de violencia contra la mujer en razón de género, determina que al que cometa violencia vicaria se le impondrá de dos a seis años de prisión.

Exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, podría ir 13 años a la cárcel