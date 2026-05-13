CACfetería del Bienestar... ¿Dónde se ubica y cuánto cuesta tomarte un cafecito?

El proyecto está vinculado al programa federal Sembrando Vida y busca conectar el consumo de café con el trabajo de campesinos y productores mexicanos. La idea es que cada bebida adquirida represente también un impulso para las comunidades que participan en procesos agrícolas y productivos.

En una ciudad donde las cafeterías forman parte del ritmo cotidiano, la CACfetería del Bienestar apareció como una nueva propuesta que mezcla café, cultura y apoyo social en un mismo espacio. El establecimiento abrió en plena Avenida Paseo de la Reforma, una de las zonas más transitadas y emblemáticas de la Ciudad de México.

Ubicada dentro de la tienda remodelada de Fonart, en Paseo de la Reforma 116, la propuesta combina cafetería y tienda artesanal. La mitad del inmueble está destinada a la venta de bebidas y alimentos, mientras el resto funciona como espacio para exhibir artesanías y productos tradicionales mexicanos.

CAFÉ, ARTESANÍAS Y COMERCIO JUSTO EN UN MISMO LUGAR

La apertura de la CACfetería del Bienestar ocurre en un mercado donde grandes cadenas internacionales dominan buena parte del consumo urbano. Firmas como Starbucks han consolidado una fuerte presencia en la capital mexicana, especialmente en corredores comerciales como Reforma.

Sin embargo, el nuevo concepto busca diferenciarse mediante un modelo de comercio justo y una identidad ligada a productores nacionales. Además del café, el espacio ofrece artesanías mexicanas y productos elaborados por comunidades vinculadas a programas de desarrollo rural.

“La cafetería homenajea a las CAC”, se lee en uno de los carteles del establecimiento, en referencia a las Comunidades de Aprendizaje Campesino impulsadas por Sembrando Vida.

El concepto también apuesta por crear una experiencia cultural alrededor del consumo de café, integrando elementos de identidad mexicana en decoración, productos y narrativa del proyecto.

¿QUÉ VENDEN Y CUÁNTO CUESTA UN CAFÉ?

La carta de bebidas incluye opciones tradicionales y algunas de las preparaciones más populares entre consumidores jóvenes y adultos. Los precios van de los 40 a los 65 pesos, rango similar al de otras cafeterías instaladas en Paseo de la Reforma.

Entre las bebidas disponibles destacan:

• Espresso

• Espresso doble

• Flat white

• Capuchino

• Latte

• Moka

• Americano

• Long black

• Ice latte

El precio competitivo coloca a la CACfetería del Bienestar frente a cadenas reconocidas como Starbucks, Tierra Garat y Cielito, todas con fuerte presencia en la capital del país.

Además del café, el espacio busca atraer visitantes interesados en productos artesanales y consumo local, una tendencia que ha crecido en los últimos años entre consumidores que buscan experiencias distintas a las ofrecidas por cadenas internacionales.

EL ORIGEN DEL NOMBRE CACFETERÍA

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el nombre del establecimiento. La palabra “CACfetería” no está escrita de manera convencional y tiene una razón específica relacionada con el programa Sembrando Vida.

Las siglas “CAC” hacen referencia a las Comunidades de Aprendizaje Campesino, espacios donde productores y sembradores se organizan para desarrollar proyectos productivos, compartir conocimientos y fortalecer actividades agrícolas.

Por ello, el nombre integra las siglas dentro de la palabra “cafetería” como una forma de reconocer el trabajo comunitario detrás del proyecto y el origen de muchos de los productos utilizados en el establecimiento.

La propuesta se suma a una creciente tendencia de negocios que buscan combinar gastronomía, identidad cultural y comercio responsable dentro de las grandes ciudades, especialmente en zonas turísticas y corporativas de la capital mexicana.