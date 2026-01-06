Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral

    En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65. VANGUARDIA

El programa federal amplía cobertura y garantiza continuidad del apoyo al cumplir 65 años

El Gobierno de México inició en enero el depósito bimestral de los apoyos sociales a través de la Pensión del Bienestar, con incrementos que, de acuerdo con la información oficial, buscan tener un impacto positivo en la economía de las personas pensionadas.

En este contexto, la Pensión Mujeres Bienestar otorgará durante 2026 un pago de 3,100 pesos bimestrales a las mexicanas de 60 a 64 años de edad. Este aumento fortalece el programa creado con la misión de garantizar un ingreso propio a mujeres que, durante años, han sostenido la vida familiar sin reconocimiento económico formal en muchos casos.

El recurso se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, con el objetivo de que las beneficiarias reciban el apoyo sin intermediarios.

CONTINUIDAD DEL APOYO AL CUMPLIR 65 AÑOS

Otro de los elementos centrales del programa es que, al cumplir 65 años, las beneficiarias se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que garantiza continuidad, estabilidad y un incremento en el monto del apoyo mensual.

MÁS BENEFICIARIAS Y MAYOR INVERSIÓN SOCIAL EN 2026

El año 2025 cerró con 3 millones de mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar. Para 2026, el programa alcanzará a más de 3.4 millones de mexicanas en todo el país, con una inversión social superior a 56 mil millones de pesos.

- Beneficiarias en 2025: 3 millones

- Beneficiarias en 2026: 3.4 millones

- Monto bimestral en 2026: 3,100 pesos

- Transición a la Pensión de Adultos Mayores: Automática al cumplir 65 años

REQUISITOS PARA INCORPORARSE AL PROGRAMA ‘PENSIÓN MUJERES BIENESTAR’

Para acceder al apoyo, las mujeres deben:

- Tener entre 60 y 64 años

-Contar con nacionalidad mexicana

- Residir en la República Mexicana

Los periodos de registro e incorporación se anuncian a lo largo del año a través de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar implementados por el Gobierno Federal. Su finalidad es reconocer y apoyar económicamente a mujeres adultas que no cuentan con una pensión contributiva, y fortalecer su acceso a derechos sociales mediante un ingreso seguro y periódico.

