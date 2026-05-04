Calendario Pensión Mujeres Bienestar: fechas de pago del 4 al 24 de mayo ordenadas por apellidos

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    Calendario Pensión Mujeres Bienestar: fechas de pago del 4 al 24 de mayo ordenadas por apellidos
    La Secretaría del Bienestar publicó calendario de pagos de Mujeres Bienestar mayo 2026; depósitos serán por orden alfabético. VANGUARDIA

La Leticia Ramírez Amaya anunció fechas de pago de Mujeres Bienestar; depósitos serán en Tarjeta del Bienestar durante mayo

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026 para la Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, durante la conferencia matutina encabezada desde Palacio Nacional. El anuncio fue realizado por Leticia Ramírez Amaya, quien participa por primera vez en este acto público como titular de la dependencia.

El calendario forma parte del esquema de dispersión de recursos del Gobierno de México que incluye, además, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-bienestar-2026-estos-son-los-montos-actualizados-de-pensiones-y-becas-GL20098349

CALENDARIO DE PAGO POR ORDEN ALFABÉTICO DE LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR

De acuerdo con la información oficial, los depósitos para mujeres de entre 60 y 64 años se realizarán de manera escalonada, siguiendo un orden alfabético basado en la primera letra del apellido. El calendario inicia el lunes 4 de mayo y concluye el miércoles 27 del mismo mes.

Este será el pago correspondiente al tercer bimestre del año y se efectuará directamente en la Tarjeta del Bienestar de cada beneficiaria.

Calendario de pagos Mujeres Bienestar mayo 2026

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

- Letra A: lunes 4 de mayo

- Letra B: martes 5 de mayo

- Letra C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

- Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

- Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

- Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

- Letra L: jueves 14 de mayo

- Letra M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

- Letras N, Ñ, O: martes 19 de mayo

- Letras P, Q: miércoles 20 de mayo

- Letra R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

- Letra S: lunes 25 de mayo

- Letras T, U, V: martes 26 de mayo

- Letras W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

LETICIA RAMÍREZ AMAYA ASUME LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Este anuncio representa la primera participación pública de Leticia Ramírez Amaya al frente de la Secretaría del Bienestar, tras la salida de Ariadna Montiel Reyes, quien recientemente asumió la dirigencia del partido Morena.

La dispersión de recursos ocurre después de que concluyó el registro de nuevos beneficiarios tanto para la pensión de adultos mayores como para el programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

OTROS APOYOS QUE SE DEPOSITAN EN MAYO

Además del programa Mujeres Bienestar, durante este mes también se realizarán pagos correspondientes a otros apoyos sociales, entre ellos:

- Apoyo para madres trabajadoras

- Pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años

- Cómo verificar el depósito

Las beneficiarias pueden confirmar la recepción de su pago a través de distintos medios. Una opción es acudir directamente a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde pueden consultar su saldo utilizando la tarjeta correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/modalidad-40-del-imss-en-2026-cuanto-pagaras-al-mes-y-si-realmente-te-conviene-GI19990978

También está disponible la aplicación móvil del banco, que puede descargarse en dispositivos Android y iOS. Esta herramienta permite revisar movimientos y saldo de manera inmediata, con mecanismos de protección de datos personales.

El calendario difundido establece las fechas específicas de depósito para cada grupo de beneficiarias, con el objetivo de ordenar la entrega de recursos y facilitar el acceso a los apoyos sociales sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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