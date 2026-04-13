Modalidad 40 del IMSS en 2026: cuánto pagarás al mes y si realmente te conviene

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/ 13 abril 2026
    Modalidad 40 del IMSS en 2026: cuánto pagarás al mes y si realmente te conviene
    La Modalidad 40 del IMSS permite aumentar el monto de la pensión, pero en 2026 sus costos mensuales serán más altos por el ajuste anual de la UMA. Foto: Especial

Antes de inscribirte, es clave conocer cuánto deberás pagar y si este esquema realmente beneficia tu retiro.

La Modalidad 40 del IMSS, conocida también como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, se mantiene en 2026 como una de las mejores estrategias para quienes buscan mejorar su pensión bajo la Ley 73. Sin embargo, el incremento gradual en sus cuotas obliga a analizar con cuidado cuánto cuesta y si vale la pena.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credencial-de-salud-digital-desde-cuando-podras-sacar-citas-en-imss-e-issste-BF19943705

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y para qué sirve?

Este esquema permite que trabajadores que ya no tienen una relación laboral formal continúen cotizando ante el IMSS por cuenta propia. Su principal objetivo es elevar:

- Las semanas cotizadas

- El salario base de cotización promedio

- El monto final de la pensión al jubilarse

Para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, este mecanismo puede representar una diferencia importante en sus ingresos durante el retiro.

¿Cuánto se paga al mes en Modalidad 40 en 2026?

En 2026, la cuota mensual será equivalente al 14.438% del salario base elegido. El trabajador puede decidir con qué monto cotizar, siempre que no sea menor a su último salario registrado y no exceda el límite máximo de 25 UMAs.

Ejemplos de cuotas mensuales estimadas

- Si eliges cotizar con cinco UMAs, pagarías alrededor de 2,540 pesos mensuales en un mes de 30 días.

- Si decides hacerlo con 10 UMAs, el pago subiría a aproximadamente 5,081 pesos al mes.

- En el caso de 15 UMAs, la cuota ronda los 7,621 pesos mensuales.

- Con 20 UMAs, el pago sería cercano a 10,162 pesos al mes.

Y si eliges el máximo permitido, equivalente a 25 UMAs, deberás pagar alrededor de 12,702 pesos mensuales.

Estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo si el mes tiene 28, 30 o 31 días.

$!La Modalidad 40 también es conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.
La Modalidad 40 también es conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Foto: Especial

¿Quiénes pueden beneficiarse más?

La Modalidad 40 suele ser más conveniente para personas que:

- Tienen al menos 1,000 semanas cotizadas

- Están cerca de la edad de retiro

- Buscan aumentar significativamente su pensión

- En algunos casos, el incremento en la pensión puede superar el 100% o incluso triplicar el monto originalmente proyectado.

Requisitos para entrar a Modalidad 40

Para inscribirte necesitas cumplir con estos puntos:

- Condiciones indispensables

- Estar bajo el régimen de Ley 73

- No tener empleo formal vigente

- Haber cotizado mínimo 52 semanas en los últimos cinco años

- Aspectos importantes antes de decidir

Aunque puede ser muy rentable, este esquema no incluye servicios médicos. Solo contempla seguros relacionados con:

- Invalidez y vida

- Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Además, no siempre conviene cotizar al máximo nivel. Muchas personas obtienen mejores resultados con estrategias intermedias adaptadas a su historial laboral.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-usar-inapam-para-mejorar-tu-pension-del-imss-paso-a-paso-AD19839900

¿Vale la pena pagar Modalidad 40 en 2026?

La respuesta depende de cada caso. Para algunos trabajadores puede ser una inversión altamente rentable; para otros, una carga financiera difícil de sostener. Por eso, antes de tomar una decisión, lo más recomendable es buscar asesoría especializada y calcular el impacto real en tu pensión futura.

La clave no está solo en pagar más, sino en cotizar inteligentemente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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