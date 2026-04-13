Modalidad 40 del IMSS en 2026: cuánto pagarás al mes y si realmente te conviene

La Modalidad 40 del IMSS , conocida también como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, se mantiene en 2026 como una de las mejores estrategias para quienes buscan mejorar su pensión bajo la Ley 73. Sin embargo, el incremento gradual en sus cuotas obliga a analizar con cuidado cuánto cuesta y si vale la pena.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y para qué sirve?

Este esquema permite que trabajadores que ya no tienen una relación laboral formal continúen cotizando ante el IMSS por cuenta propia. Su principal objetivo es elevar:

- Las semanas cotizadas

- El salario base de cotización promedio

- El monto final de la pensión al jubilarse

Para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, este mecanismo puede representar una diferencia importante en sus ingresos durante el retiro.

¿Cuánto se paga al mes en Modalidad 40 en 2026?

En 2026, la cuota mensual será equivalente al 14.438% del salario base elegido. El trabajador puede decidir con qué monto cotizar, siempre que no sea menor a su último salario registrado y no exceda el límite máximo de 25 UMAs.

Ejemplos de cuotas mensuales estimadas

- Si eliges cotizar con cinco UMAs, pagarías alrededor de 2,540 pesos mensuales en un mes de 30 días.

- Si decides hacerlo con 10 UMAs, el pago subiría a aproximadamente 5,081 pesos al mes.

- En el caso de 15 UMAs, la cuota ronda los 7,621 pesos mensuales.

- Con 20 UMAs, el pago sería cercano a 10,162 pesos al mes.

Y si eliges el máximo permitido, equivalente a 25 UMAs, deberás pagar alrededor de 12,702 pesos mensuales.

Estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo si el mes tiene 28, 30 o 31 días.