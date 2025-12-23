$!Cargos fantasma aumentan en temporada decembrina: Condusef; así operan

Durante la temporada decembrina, marcada por el incremento de compras relacionadas con Navidad y Año Nuevo, también se registra un aumento en los casos de fraude financiero. En este contexto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió sobre una modalidad conocida como “cargos fantasma”. De acuerdo con la dependencia, los ‘cargos fantasmas’ afectan a tarjetahabientes mediante cobros no reconocidos, generalmente de bajo monto y difíciles de detectar a simple vista. TE PUEDE INTERESAR: Programas del Bienestar alerta a beneficiarios por nuevo tipo de estafa en Navidad

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA DE ‘CARGOS FANTASMAS’? De acuerdo con la información difundida por la Condusef, este tipo de fraude comienza con movimientos pequeños en las cuentas bancarias, por lo general de entre 10 y 50 pesos. Estos cargos suelen aparecer en los estados de cuenta bajo conceptos genéricos como “suscripción”, “membresía” o “servicio”, lo que dificulta que el usuario identifique de inmediato que se trata de un cobro indebido. El objetivo principal de los estafadores es verificar que la tarjeta se encuentre activa y que el tarjetahabiente no detecte el movimiento. Una vez que los cargos pasan desapercibidos, los montos pueden incrementarse de manera gradual o derivar en retiros de mayor cantidad, lo que genera un impacto económico más significativo. CARGOS NO RECONOCIDOS PODRÍAN AUMENTAR LA CIFRA CON EL TIEMPO En semanas recientes, diversos usuarios reportaron cargos de entre 200 y 250 pesos vinculados a comercios identificados como IKP*TGB. Algunas personas afectadas señalaron que, al reportar estos movimientos a sus instituciones financieras, recibieron respuestas tardías o enfrentaron procesos prolongados para el seguimiento de sus casos. SEÑALES DE ALERTA PARA IDENTIFICAR CARGOS FANTASMAS EN TU CUENTA BANCARIA La Condusef recomienda estar atentos a los siguientes indicios que podrían revelar la presencia de este tipo de fraude:

- Movimientos pequeños y repetidos que el usuario no reconoce. - Cargos con descripciones ambiguas o genéricas. - Transacciones realizadas en horarios inusuales. - Cobros provenientes de plataformas o comercios no utilizados previamente. - Notificaciones bancarias que llegan con retraso o que no están activadas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTE TIPO DE ESTAFAS Para reducir el riesgo de ser víctima de cargos fantasma, autoridades financieras y bancos sugieren:

- Activar alertas de movimientos en tiempo real por SMS o aplicaciones móviles. - Revisar con frecuencia los estados de cuenta. - Utilizar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos al comprar en línea. - No compartir datos bancarios en redes sociales o sitios de baja confiabilidad. - Reportar de inmediato cualquier cargo sospechoso al banco emisor.

En caso de detectar un movimiento extraño, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

1. Comunicarse de inmediato con la institución financiera. Tener a la mano: - Fecha del cargo - Monto - Concepto registrado 2. Guardar estados de cuenta o comprobantes como evidencia. 3. Solicitar la cancelación o reposición de la tarjeta, si es necesario.

En muchos casos, los bancos otorgan una devolución provisional mientras se realiza la investigación correspondiente. EMITEN RECOMENDACIONES PARA EVITAR CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETAS CONTACLESS En este contexto, instituciones financieras como Santander han emitido recomendaciones para el uso seguro de tarjetas contactless. Este tipo de tarjetas utiliza tecnología NFC (Near Field Communication), que permite realizar pagos acercando el plástico a la terminal, sin necesidad de insertarlo ni ingresar el NIP. Entre sus principales características se encuentran:

- Pagos rápidos y sin contacto físico. - No requiere firmar ni introducir el NIP en compras de bajo monto. - Intercambio de datos a corta distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Estafa de “Regalos Navideños”: así engañan a través de WhatsApp y redes sociales para robar datos personales Aunque la tecnología es considerada segura, se recomienda adoptar medidas adicionales, entre ellas:

- No perder de vista la tarjeta en espacios públicos. - Verificar que las terminales de pago no estén alteradas o manipuladas. - Activar la tarjeta solo al momento de pagar desde la app bancaria y desactivarla después. - Encender las notificaciones de movimientos. - Revisar periódicamente el estado de cuenta para detectar cargos pequeños, una práctica común en el carding.