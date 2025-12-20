Estafa de “Regalos Navideños”: así engañan a través de WhatsApp y redes sociales para robar datos personales

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta a la ciudadanía por la detección de una nueva modalidad de fraude identificada como “Regalos Navideños”. Esta estafa se ha difundido principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales durante la temporada decembrina. TE PUEDE INTERESAR: Programas del Bienestar alerta a beneficiarios por nuevo tipo de estafa en Navidad

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTAFA ‘REGALOS NAVIDEÑOS’ De acuerdo con la SSC, este tipo de fraude se basa en la difusión de falsas promociones que prometen la entrega de premios, cupones o regalos navideños. Los mensajes buscan generar un falso sentido de confianza para inducir a las personas usuarias a hacer clic en enlaces fraudulentos. Una vez que la víctima accede al enlace, es dirigida a páginas web apócrifas diseñadas para solicitar información sensible, como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o información personal. En algunos casos, estos sitios pueden descargar malware o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos. MODUS OPERANDI DE LA ESTAFA ‘REGALOS NAVIDEÑOS’ La dependencia detalló que los estafadores emplean mensajes con ofertas atractivas o de carácter urgente para captar la atención de las personas. Estas comunicaciones suelen simular promociones de marcas conocidas o supuestos sorteos especiales por temporada, con el objetivo de que los usuarios proporcionen datos confidenciales sin verificar la autenticidad de la oferta. RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES DIGITALES Ante este escenario, la Policía Cibernética de la SSC exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de compartir información personal o financiera, y emitió una serie de recomendaciones preventivas:

- No abrir enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos. - No compartir promociones sin antes verificar su autenticidad. - Revisar cuidadosamente la legitimidad de los sitios web antes de ingresar datos personales o bancarios. - Mantener contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos. - No proporcionar información personal, bancaria o contraseñas en mensajes o páginas desconocidas. - Evitar responder mensajes de remitentes desconocidos o sospechosos. - Configurar la privacidad de redes sociales para limitar la información visible a terceros. - Actualizar regularmente el software y las aplicaciones para protegerse de vulnerabilidades. - Desconfiar de promociones que prometan premios muy atractivos o con carácter urgente. - Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades o en las plataformas de mensajería y redes sociales.