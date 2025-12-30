Celular y CURP en 2026: Esto debes hacer si cambias de compañía telefónica con la nueva regulación

El panorama de la telefonía móvil en México está a punto de transformarse radicalmente. Con la entrada en vigor de las nuevas normativas de seguridad, el anonimato en las tarjetas SIM llegará a su fin. Si tienes planeado realizar una portabilidad o simplemente cambiar de proveedor en los próximos meses, es vital que comprendas que tu registro de identidad no se transfiere automáticamente entre empresas.

A partir del 9 de enero de 2026, todas las operadoras de telecomunicaciones en el país estarán obligadas a validar la identidad de sus usuarios. Esta medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca crear un ecosistema digital más seguro y reducir los índices de delitos como la extorsión y el fraude telefónico, vinculando de forma oficial cada número celular con una persona física.

PROCESO DE VINCULACIÓN

Cuando decides cambiar de compañía (por ejemplo, pasar de Telcel a AT&T o de Movistar a Bait), el contrato previo se extingue. Esto significa que la base de datos de tu antiguo operador ya no tiene validez legal sobre tu número. Por ello, el nuevo proveedor tiene la responsabilidad jurídica de iniciar un nuevo proceso de validación para asegurar que el titular que solicita el servicio es quien dice ser.

El trámite no es complicado, pero sí obligatorio. Al recibir tu nuevo chip (SIM), la empresa te notificará los pasos a seguir. La mayoría de las compañías habilitarán secciones especiales en sus aplicaciones móviles y sitios web para que el proceso sea fluido.

Sin embargo, si prefieres la atención personalizada, siempre podrás acudir a los centros de atención a clientes autorizados para realizar el registro de manera presencial.

CONOCE AQUÍ LOS REQUISITOS

Para que tu registro sea exitoso y no enfrentes rechazos en el sistema, es fundamental contar con documentación actualizada. Los requisitos estándar que solicitarán todas las empresas son:

* La CURP certificada (verificada por el RENAPO);

* Una identificación oficial vigente (preferentemente el INE o Pasaporte);

* En el caso de trámites digitales, una validación biométrica de “prueba de vida” mediante reconocimiento facial.

Es importante destacar que la validación biométrica se realiza a través de la cámara de tu smartphone. El sistema solicitará ciertos movimientos para confirmar que no se trata de una fotografía estática.

Este nivel de seguridad es lo que garantiza que nadie pueda suplantar tu identidad para activar líneas telefónicas a tu nombre, protegiendo así tu patrimonio y tranquilidad legal.

FECHAS LÍMITE Y QUÉ PASA SI NO LO HACES

El calendario oficial marca una ruta crítica que no debes ignorar. Aunque el proceso inicia en enero, se ha concedido un periodo de gracia para que millones de mexicanos regularicen su situación. La fecha más importante que debes anotar en tu calendario es el 30 de junio de 2026. Este es el último día para que todas las líneas activas en el país cuenten con su registro completo y validado.

Las líneas que no estén vinculadas a una CURP y una identificación oficial después del cierre de junio serán suspendidas de forma inmediata. Esto implica la pérdida total de señal, servicios de datos y la posibilidad de que el número sea liberado para un nuevo usuario, lo cual podría afectar tus cuentas bancarias y redes sociales vinculadas a ese número.

Recuerda que este trámite es totalmente gratuito, por lo que ninguna compañía o distribuidor autorizado debe cobrarte por el simple hecho de vincular tus documentos a tu línea telefónica. Si te cambias de compañía, el costo que podrías enfrentar es el de la nueva tarjeta SIM o la primera recarga de servicio, pero el proceso de identidad es un derecho y una obligación regulatoria sin costo adicional.