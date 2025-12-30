Ropa, juguetes y artículos de higiene: estos productos encarecerán en 2026 por aranceles que impondrá México

/ 30 diciembre 2025
    Ropa, juguetes y artículos de higiene: estos productos encarecerán en 2026 por aranceles que impondrá México
    A partir del 1 de enero de 2026, México impondrá aranceles de 5% a 50% a productos de países sin tratados de libre comercio, incluidos bienes de uso cotidiano y autopartes, según publicó el DOF ARCHIVO

Los nuevos aranceles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, gravarán importaciones de países sin TLC

Con la entrada del Año Nuevo, México aplicará a partir del 1 de enero de 2026 aranceles de entre 5 % y 50 % a productos importados desde países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre los que destaca China. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los aranceles afectarán tanto a material que sirve para la elaboración de productos como a productos de uso industrial como personal.

La medida impactará principalmente mercancías de uso cotidiano, como ropa, artículos de higiene y limpieza, juguetes y componentes automotrices.

TE PUEDE INTERESAR: ISR 2026: por qué la nueva tabla afectará a trabajadores con salario mínimo

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

De acuerdo con el documento, los gravámenes se aplicarán sobre el valor en aduana de los productos y se calcularán por litro, kilogramo o pieza, según el tipo de mercancía, y no directamente sobre el precio final.

PRODUCTOS QUE PAGARÁN MÁS IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN

Entre los aranceles más elevados destacan los aplicados a piezas automotrices, que oscilarán entre 25 % y 50 %, incluyendo receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores para faros y defensas completas.

Otros productos que enfrentarán aranceles de hasta 35 % incluyen loncheras y cantimploras, botellas y frascos, estampados, vidrio, acero, tubos, puertas, muebles de metal y ropa de cama, así como cajas y bolsas de papel o cartón con surtido de artículos de correspondencia.

También se gravarán con ese mismo porcentaje prendas de vestir para hombre, mujer y niño, abrigos, impermeables, calzado, artículos de higiene personal y tocados.

El decreto contempla además aranceles de 30 % para artículos de oficina y escolares, dentífricos, estatuillas decorativas, ventiladores domésticos, juguetes, rompecabezas e inflables.

En tanto, productos como shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán, así como hilados de seda sin acondicionar para venta al por menor, tendrán un gravamen de 25 %.

ARANCELES ‘GOLPEARÁN’ EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS

Especialistas han señalado que la medida podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores, al encarecer los costos de importación de productos asiáticos o provenientes de países sin acuerdos comerciales con México.

En este contexto, se ha advertido que los nuevos impuestos “golpearán el bolsillo de los mexicanos”, especialmente en segmentos como ropa, artículos de higiene, enseres domésticos y juguetes.

CONGRESO APRUEBA BARRERAS ARANCELARIAS PARA PROTEGER INDUSTRIA NACIONAL

Recientemente, el Congreso mexicano aprobó barreras arancelarias que entrarán en vigor en enero de 2026 para más de un millar de mercancías asiáticas, bajo el argumento de que su creciente importación afecta a la industria nacional y a más de 350 mil empleos en distintas regiones del país.

De acuerdo con lo expuesto por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con esta medida el Gobierno espera recaudar más de 70 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 3 mil 889 millones de dólares.

El funcionario sostuvo que el impacto inflacionario previsto sería limitado, al señalar que el incremento esperado sería de “tan solo un 0.2 %”.

LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS A LOS QUE LES SERÁN APLICADOS ARANCELES ESTÁ DISPONIBLE EN EL DOF

La lista detallada de productos afectados podrá consultarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los importadores contarán con un año para prepararse antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles en 2026.

Para ver la lista completa puedes dar clic aquí.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe a importaciones: aranceles de hasta 50% entrarán en vigor en 2026

Las autoridades federales indicaron que los ajustes forman parte de una estrategia de política comercial dirigida a regular flujos de importación desde países sin acuerdos de libre comercio con México y respaldar la competitividad de sectores productivos nacionales.

El comportamiento de precios y disponibilidad de los productos gravados se conocerá conforme el mercado ajuste los costos de importación, transporte y distribución una vez que entren en vigor los nuevos aranceles.

Con información de EFE y el DOF

Temas


Finanzas personales
Aranceles

Localizaciones


México

Organizaciones


Diario Oficial de la Federación

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

