$!Ropa, juguetes y artículos de higiene: estos productos encarecerán en 2026 por aranceles que impondrá México

Con la entrada del Año Nuevo, México aplicará a partir del 1 de enero de 2026 aranceles de entre 5 % y 50 % a productos importados desde países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre los que destaca China. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los aranceles afectarán tanto a material que sirve para la elaboración de productos como a productos de uso industrial como personal. La medida impactará principalmente mercancías de uso cotidiano, como ropa, artículos de higiene y limpieza, juguetes y componentes automotrices. TE PUEDE INTERESAR: ISR 2026: por qué la nueva tabla afectará a trabajadores con salario mínimo El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. De acuerdo con el documento, los gravámenes se aplicarán sobre el valor en aduana de los productos y se calcularán por litro, kilogramo o pieza, según el tipo de mercancía, y no directamente sobre el precio final.

PRODUCTOS QUE PAGARÁN MÁS IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN Entre los aranceles más elevados destacan los aplicados a piezas automotrices, que oscilarán entre 25 % y 50 %, incluyendo receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores para faros y defensas completas. Otros productos que enfrentarán aranceles de hasta 35 % incluyen loncheras y cantimploras, botellas y frascos, estampados, vidrio, acero, tubos, puertas, muebles de metal y ropa de cama, así como cajas y bolsas de papel o cartón con surtido de artículos de correspondencia. También se gravarán con ese mismo porcentaje prendas de vestir para hombre, mujer y niño, abrigos, impermeables, calzado, artículos de higiene personal y tocados. El decreto contempla además aranceles de 30 % para artículos de oficina y escolares, dentífricos, estatuillas decorativas, ventiladores domésticos, juguetes, rompecabezas e inflables. En tanto, productos como shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán, así como hilados de seda sin acondicionar para venta al por menor, tendrán un gravamen de 25 %. ARANCELES ‘GOLPEARÁN’ EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS Especialistas han señalado que la medida podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores, al encarecer los costos de importación de productos asiáticos o provenientes de países sin acuerdos comerciales con México. En este contexto, se ha advertido que los nuevos impuestos “golpearán el bolsillo de los mexicanos”, especialmente en segmentos como ropa, artículos de higiene, enseres domésticos y juguetes. CONGRESO APRUEBA BARRERAS ARANCELARIAS PARA PROTEGER INDUSTRIA NACIONAL Recientemente, el Congreso mexicano aprobó barreras arancelarias que entrarán en vigor en enero de 2026 para más de un millar de mercancías asiáticas, bajo el argumento de que su creciente importación afecta a la industria nacional y a más de 350 mil empleos en distintas regiones del país. De acuerdo con lo expuesto por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con esta medida el Gobierno espera recaudar más de 70 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 3 mil 889 millones de dólares. El funcionario sostuvo que el impacto inflacionario previsto sería limitado, al señalar que el incremento esperado sería de “tan solo un 0.2 %”.