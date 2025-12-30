2026: Descubre cómo hacer un ‘vision board’ antes de que acabe el año

Se aproxima el cierre de un ciclo: a las 23:59 del 31 de diciembre, millones de personas dirán adiós al 2025 para recibir con los brazos abiertos el 2026.

Para ello, las personas hacen sus rituales como cortarse el cabello, limpiar sus recámaras, deshacerse de objetos viejos, limpiar sus vibras o... hacer un ‘vision board’.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo

Un tablero de visión (como se dice en español) es una herramienta visual, compuesta por imágenes, frases y símbolos que representan las metas y sueños de la persona que quieres ser en 2026.

ASÍ PUEDES HACER UN ‘VISION BOARD’ ANTES DE QUE ACABE EL 2025

Más que un simple collage, el ‘vision board’ sirve como recordatorio para enfocarse en las oportunidades que te acercan cada vez más a tus objetivos de vida. Para hacer uno, sigue el paso a paso:

1. Elige tu Formato: Antes de empezar, decide dónde lo verás más seguido:

* Físico: Ideal si disfrutas el proceso manual (cortar, pegar) y quieres tenerlo en tu oficina o habitación. Usa un corcho o cartulina.

* Digital: Perfecto para usarlo como fondo de pantalla en el celular o computadora. Herramientas como Canva o Pinterest son las más recomendadas para esto.+1

2. Realiza una “Auditoría de Sueños”: No busques imágenes al azar. Tómate un momento para responder:

* Salud y Bienestar: ¿Cómo quiero sentirme físicamente? (Ej: “Tener energía para correr 5km”).

* Carrera y Finanzas: ¿Qué logro profesional busco en 2026? ¿Cuál es mi meta de ahorro?

* Relaciones: ¿Con quién quiero pasar más tiempo de calidad?

* Crecimiento Personal: ¿Qué habilidad nueva quiero dominar?