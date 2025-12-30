2026: Descubre cómo hacer un ‘vision board’ antes de que acabe el año

/ 30 diciembre 2025
    2026: Descubre cómo hacer un ‘vision board’ antes de que acabe el año
    Descubre cómo hacer un ‘vision board’ paso a paso. VANGUARDIA

Más que un simple collage, el ‘vision board’ sirve como recordatorio para enfocarse en las oportunidades que te acercan cada vez más a tus objetivos de vida

Se aproxima el cierre de un ciclo: a las 23:59 del 31 de diciembre, millones de personas dirán adiós al 2025 para recibir con los brazos abiertos el 2026.

Para ello, las personas hacen sus rituales como cortarse el cabello, limpiar sus recámaras, deshacerse de objetos viejos, limpiar sus vibras o... hacer un ‘vision board’.

Un tablero de visión (como se dice en español) es una herramienta visual, compuesta por imágenes, frases y símbolos que representan las metas y sueños de la persona que quieres ser en 2026.

ASÍ PUEDES HACER UN ‘VISION BOARD’ ANTES DE QUE ACABE EL 2025

Más que un simple collage, el ‘vision board’ sirve como recordatorio para enfocarse en las oportunidades que te acercan cada vez más a tus objetivos de vida. Para hacer uno, sigue el paso a paso:

1. Elige tu Formato: Antes de empezar, decide dónde lo verás más seguido:

* Físico: Ideal si disfrutas el proceso manual (cortar, pegar) y quieres tenerlo en tu oficina o habitación. Usa un corcho o cartulina.

* Digital: Perfecto para usarlo como fondo de pantalla en el celular o computadora. Herramientas como Canva o Pinterest son las más recomendadas para esto.+1

2. Realiza una “Auditoría de Sueños”: No busques imágenes al azar. Tómate un momento para responder:

* Salud y Bienestar: ¿Cómo quiero sentirme físicamente? (Ej: “Tener energía para correr 5km”).

* Carrera y Finanzas: ¿Qué logro profesional busco en 2026? ¿Cuál es mi meta de ahorro?

* Relaciones: ¿Con quién quiero pasar más tiempo de calidad?

* Crecimiento Personal: ¿Qué habilidad nueva quiero dominar?

3. Curación de Contenido (Búsqueda)Para el 2026, la tendencia es buscar imágenes que evoquen emociones, no solo objetos.

* Imágenes de Acción: En lugar de una foto de “un avión”, busca una de “alguien caminando por las calles de [tu destino]”.

* Palabras Ancla: Elige 3 palabras que definan tu año (ej: Disciplina, Calma, Abundancia).

* Frases en Presente: Usa afirmaciones como “Yo soy...”, “Yo disfruto...”, “Yo tengo...”.

4. El Diseño y Montaje:

* El Centro: Coloca una foto tuya donde te veas feliz o la meta más importante de tu año en el centro.

* Organización por Áreas: Puedes dividir el tablero en cuadrantes (ej: arriba a la derecha para finanzas, abajo a la izquierda para familia).

* Espacio en Blanco: No satures el tablero. El cerebro necesita orden para procesar la información.

5. Hazlo “Vivir”: Un vision board guardado en un cajón no sirve. Para que funcione:

* Ubicación Clave: Ponlo donde lo veas al despertar o mientras trabajas.

* Ritual de Visualización: Dedica 2 o 3 minutos al día a observar las imágenes y sentir que esos logros ya son parte de tu realidad.

* Actualización: Si en junio de 2026 una meta cambia, ¡ajústalo! Es un documento vivo.

Recuerda en todo momento disfrutar del proceso, y que VANGUARDIA te desea un próspero año nuevo.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

