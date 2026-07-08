Certificado de Supervivencia IMSS e ISSSTE... ¿Qué es y quiénes deben realizar este trámite en julio de 2026?

Afortunadamente, los tiempos han cambiado y la burocracia ha cedido terreno a la tecnología. Hoy en día, las bases de datos de las instituciones de salud y el Registro Civil se comunican de forma automática, cruzando información para saber quién sigue activo en el sistema.

Si tienes un familiar pensionado o tú mismo recibes este beneficio mensual, seguro recuerdas aquellos ayeres donde los pasillos del IMSS o del ISSSTE se llenaban cada seis meses de adultos mayores buscando la famosa fe de vida.

Esto significa que, para la gran mayoría de las personas que viven en territorio nacional, el trámite presencial es cosa del pasado. Las instituciones han blindado los depósitos automáticos para que los jubilados disfruten de su retiro sin la presión de una fecha límite en el calendario.

Pero como en toda regla hay una excepción, este mes de julio de 2026 no es la excepción y pone bajo la lupa a ciertos grupos específicos que no pueden saltarse este paso.

La regla de oro para este periodo vacacional va dirigida, principalmente, a quienes decidieron pasar su retiro fuera de las fronteras mexicanas y a ciertos casos de regímenes especiales. Si el pensionado reside en el extranjero, la obligación de reportarse se mantiene vigente cada semestre.

Es un mecanismo de control indispensable para que los fondos federales sigan cruzando el mapa de manera legal y transparente hacia las cuentas de los beneficiarios.

QUIÉNES TIENEN LA CITA OBLIGATORIA ESTE MES

El grupo principal que debe levantar la mano este mes corresponde a los pensionados y jubilados que residen en el extranjero. No importa si trabajaste para el sector público o privado, si tu depósito proviene del IMSS, del ISSSTE o incluso del ISSFAM, radicar fuera de México te obliga a comprobar que sigues con vida cada seis meses.

El periodo de julio y agosto se convierte así en la ventana crítica para cumplir con el requisito y asegurar los depósitos del siguiente bloque del año.

Por otro lado, existen focos amarillos dentro de la República Mexicana que no deben confiarse. El ISSSTE mantiene un protocolo de verificación presencial o digital para aquellos beneficiarios que reciben pensiones de naturaleza alimentaria o por riesgos específicos. También entran en este costal los ciudadanos que forman parte de regímenes especiales de sustitución de derechos o que, por azares del destino, recibieron una notificación digital de aclaración en su plataforma debido a inconsistencias detectadas en sus datos personales.

Un dato curioso sobre este proceso es que, gracias a los convenios internacionales de México, los pensionados en el extranjero no tienen que viajar al país para el trámite, ya que las sedes diplomáticas actúan como oficinas del propio instituto. Además, el sistema actual cuenta con alertas automáticas: si una notificación de aclaración llega a tu correo o plataforma digital y es ignorada durante este mes, el sistema suspenderá el pago de forma preventiva, reactivándolo únicamente cuando te presentes a aclarar tu situación.

DOCUMENTOS QUE NO SE TE PUEDEN OLVIDAR DEL IMSS

Las personas pensionadas del IMSS que deban realizar este trámite deberán presentar documentos originales que acrediten su identidad y su calidad de pensionados.

Entre los requisitos se encuentran:

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Documento que acredite la pensión del IMSS con nombre y Número de Seguridad Social.

- Escrito firmado con número telefónico y correo electrónico actualizados.

- CURP y domicilio para cualquier aclaración.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL ISSSTE

En el caso de los pensionados del ISSSTE, la documentación solicitada incluye:

- Credencial de pensionista del ISSSTE o identificación oficial vigente.

- Número de pensionista asignado por la institución.

- Último comprobante de pago de la pensión.

- Fotografía reciente a color, tamaño pasaporte, de frente, con fondo blanco y sin lentes.

Contar con estos documentos facilita el proceso y ayuda a evitar retrasos en la validación.