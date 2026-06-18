CNTE seguirá en huelga contra Segob, SEP e ISSSTE: acusan represión del gobierno de Sheinbaum

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México
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    CNTE seguirá en huelga contra Segob, SEP e ISSSTE: acusan represión del gobierno de Sheinbaum
    La CNTE decidió continuar con la huelga magisterial tras reunirse con autoridades federales. El conflicto gira alrededor de la USICAMM, la Ley del ISSSTE y las denuncias por presunta represión durante las protestas.

La CNTE mantiene su huelga contra Segob, SEP e ISSSTE tras no alcanzar acuerdos con el gobierno de Claudia Sheinbaum y denunciar represión

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que mantendrá su huelga nacional luego de una mesa de diálogo con autoridades federales que terminó sin nuevos acuerdos. El magisterio consideró que las propuestas presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum no atienden por completo sus principales exigencias.

La reunión contó con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Aunque la conversación se extendió durante varias horas, las partes no lograron establecer un acuerdo que permitiera poner fin a las movilizaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/integrantes-de-la-cnte-dan-portazo-en-metro-cdmx-reanudan-dialogo-con-segob-PA21471079

El paro llegó a su día 17, en medio de un escenario donde las protestas han aumentado en la Ciudad de México, coincidiendo con actividades relacionadas con el Mundial 2026 y con un despliegue de seguridad en distintos puntos de la capital.

CNTE ACUSA REPRESIÓN DURANTE LAS PROTESTAS

Uno de los puntos más tensos de la negociación fue la denuncia de la CNTE sobre presuntos actos de represión contra integrantes del movimiento. La acusación fue presentada por Elvira Veleces Morles, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg).

La dirigente afirmó que maestros de la sección siete fueron agredidos durante una protesta realizada sobre la Calzada de Tlalpan, donde elementos de seguridad fueron ubicados cerca del Estadio Azteca durante los partidos recientes.

Le hicimos saber a este gobierno que no somos nosotros los que repetimos las prácticas del prianismo, sino son ellos a través de la represión y la intimidación del que fuimos objetos hoy el magisterio disidente de la CNTE”, señaló Veleces Morles.

La representante sindical también aseguró que existieron amenazas contra integrantes del movimiento y cuestionó que un gobierno identificado con la Cuarta Transformación utilice medidas que, desde su perspectiva, buscan frenar la protesta social.

No puede ser que en un gobierno que se dice de la Cuarta Transformación se tengan elementos en seguridad pública que busquen amedrentar”, declaró la profesora, quien mencionó amenazas directas contra ella y otros compañeros.

GOBIERNO MANTIENE EL DIÁLOGO SIN NUEVAS PROPUESTAS

A pesar del conflicto, las autoridades federales y la organización sindical acordaron mantener abiertas las mesas de diálogo. El secretario de la SEP, Mario Delgado, informó que continuarían las conversaciones con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.

La CNTE explicó que uno de los compromisos fue retomar la mesa suspendida el pasado 12 de junio. Sin embargo, los docentes señalaron que no recibieron una propuesta diferente a las planteadas previamente por el gobierno federal.

El magisterio busca que se firme un acuerdo para transitar gradualmente de un esquema de cuentas individuales hacia un sistema solidario de pensiones para los trabajadores del Estado.

Hasta ahora, las principales propuestas del gobierno se concentran en modificar la operación de la USICAMM y crear una nueva estructura pública relacionada con el pago de jubilaciones.

SEGOB INSTALARÁ UNA MESA DE JUSTICIA

La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que se abrirá una mesa de justicia para revisar los casos de docentes que resultaron lesionados durante las movilizaciones.

Uno de los casos mencionados fue el de Proceso Columbo, profesor que sufrió una herida en el rostro luego de recibir el impacto de una bala de goma durante el primer día de protestas en el Zócalo capitalino.

La dependencia aseguró que dará seguimiento a las denuncias presentadas por los maestros, aunque aclaró que las propuestas hechas por la SEP y el ISSSTE representan, por el momento, las únicas alternativas disponibles.

La decisión final sobre la continuidad del paro será analizada en la Asamblea Nacional Representativa del 18 de junio, donde los integrantes de la organización consultarán a sus bases sobre los próximos pasos.

LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO PARA LA CNTE

El gobierno federal presentó dos rutas principales para intentar resolver las demandas del magisterio. La primera está relacionada con la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

El planteamiento de la SEP contempla instalar una mesa plural para construir una nueva propuesta, realizar un diagnóstico del sistema educativo y elaborar una iniciativa con participación de docentes de distintas regiones del país.

La segunda propuesta corresponde al ISSSTE, que planteó crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. Esta institución trabajaría junto con PENSIONISSSTE para que los trabajadores no tengan que depender de entidades privadas.

El director del instituto, Martí Batres, explicó que esta alternativa busca responder a la inconformidad generada por la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aunque reconoció que eliminarla por completo implicaría un esfuerzo económico de gran magnitud para el Estado.

Mientras las negociaciones continúan, la CNTE mantiene la huelga y sostiene que las movilizaciones seguirán hasta alcanzar acuerdos que consideren suficientes para modificar sus condiciones laborales y de seguridad social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bastiones-de-la-cnte-como-oaxaca-chiapas-guerrero-y-michoacan-tienen-mas-rezago-escolar-CC21454336

DATOS CURIOSOS

La CNTE surgió en 1979 como una corriente disidente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).La USICAMM sustituyó al antiguo sistema de evaluación docente conocido como Servicio Profesional Docente.

La reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 modificó el esquema tradicional de jubilación para trabajadores del Estado.

Las movilizaciones de la CNTE suelen combinar paros laborales, marchas y mesas de negociación con autoridades federales.

El debate sobre las pensiones del sector público representa uno de los principales puntos de tensión entre el magisterio y el gobierno federal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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