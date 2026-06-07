¿Quiénes están obligados a tramitar el Tarjetón Digital del IMSS en 2026?

Olvídate de pasar horas parados en una sucursal o de gastar en transporte solo para revisar tus documentos. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha apostado fuerte por la modernización en 2026, facilitando la vida de su comunidad a través de herramientas electrónicas que ahorran tiempo, esfuerzo y largas filas de espera. Una de las más importantes es el Tarjetón Digital, el sustituto definitivo del viejo talón de pago impreso. Este documento electrónico te permite consultar con total transparencia tus detalles financieros y laborales desde el celular o la computadora. Lo mejor de todo es que cuenta con validez oficial y está disponible las 24 horas del día.

¿QUIÉNES DEBEN TRAMITAR ESTE DOCUMENTO EN 2026? El acceso a este sistema digital no es para todo el público, sino que está reservado exclusivamente para quienes están afiliados a la institución y necesitan un control constante de sus ingresos y movimientos. En específico, las personas que pueden y deben tramitarlo son: - Pensionados - Jubilados . Trabajadores activos Si formas parte de estos grupos, este recurso se volverá tu mejor aliado para consultar tus comprobantes de pago mensuales, revisar el historial de tus depósitos, checar los descuentos aplicados, verificar prestaciones extraordinarias y hasta actualizar tus datos personales sin salir de casa.

REQUISITOS PARA OBTENER TU TARJETÓN Para realizar tu registro rápido en la plataforma oficial, no necesitas engorrosos papeleos. Solo asegúrate de tener a la mano la siguiente información: - Clave Única de Registro de Población (CURP). - Número de Seguridad Social (NSS). - Estado de residencia actual. - Fecha de ingreso al instituto. - Un correo electrónico vigente que uses con frecuencia. PASO A PASO PARA CONSEGUIRLO DESDE CASA Hacer este trámite por internet te tomará solo unos minutos. Sigue estas sencillas instrucciones: 1. Entra al portal web oficial del Tarjetón Digital del IMSS. 2. Selecciona la opción de “Registro de nuevos usuarios”. 3. Llena el formulario digital con los datos personales que te mencionamos arriba. 4. Escribe tu correo electrónico y crea una contraseña que sea segura y fácil de recordar. 5. Revisa tu bandeja de entrada. El sistema te enviará un mensaje de confirmación (este paso puede tardar hasta doce horas). 6. Da clic en el enlace de verificación que recibiste en tu correo para activar la cuenta. ¡Listo! Regresa al portal, inicia sesión y comienza a descargar tus talones de pago de manera inmediata.

La tecnología está para hacernos la vida más fácil. No dejes pasar más tiempo, tramita tu Tarjetón Digital este 2026 y aprovecha la comodidad de gestionar tus beneficios del IMSS desde la tranquilidad de tu hogar.

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