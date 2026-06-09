¿Cómo reimprimir tu Cartilla IMSS? Requisitos y proceso completo

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    La Cartilla Nacional de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento indispensable. FOTO: ESPECIAL
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Si perdiste tu Cartilla Nacional de Salud del IMSS, conoce cómo solicitar su reimpresión gratis, los requisitos y el proceso paso a paso.

La Cartilla Nacional de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un documento indispensable para millones de derechohabientes, ya que permite llevar el control de consultas médicas, tratamientos, vacunas y otros servicios de salud.

Si la extraviaste o necesitas una nueva carátula, no es necesario realizar un trámite complicado. El IMSS ofrece un proceso gratuito para la reimpresión de la Cartilla Nacional de Salud que puede iniciarse en línea y completarse posteriormente en tu Unidad de Medicina Familiar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/quienes-estan-obligados-a-tramitar-el-tarjeton-digital-del-imss-en-2026-AA21216305

¿QUÉ NECESITAS PARA REIMPRIMIR TU CARTILLA DEL IMSS?

Antes de comenzar el trámite, es importante contar con algunos datos personales para agilizar el proceso. Los documentos y requisitos son:

- CURP (Clave Única de Registro de Población).

- Número de Seguridad Social (NSS).

- Un correo electrónico personal activo al que tengas acceso.

Con esta información podrás solicitar la reimpresión de la carátula de tu cartilla sin costo.

$!El IMSS ofrece un proceso gratuito para la reimpresión de la Cartilla Nacional de Salud.
El IMSS ofrece un proceso gratuito para la reimpresión de la Cartilla Nacional de Salud. FOTO: ESPECIAL

CÓMO HACER LA REIMPRESIÓN PASO A PASO

Una vez que tengas la documentación lista, deberás ingresar al portal de IMSS Digital y buscar la opción de Reimpresión de Cartilla dentro del apartado de trámites o accesos rápidos.

Después, sigue estos pasos:

1. Selecciona la opción “Tramitar Reimpresión”.

2. Captura tu CURP, NSS y correo electrónico.

3. Confirma la información proporcionada.

4. Revisa tu bandeja de entrada y abre el correo de confirmación enviado por el sistema.

5. Haz clic en el enlace recibido para generar el documento.

6. Descarga la carátula oficial en formato PDF y guárdala en tu dispositivo.

Este procedimiento puede realizarse desde cualquier computadora o teléfono con acceso a internet.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE DESCARGAR LA CARÁTULA?

La descarga del PDF es solo una parte del proceso. Para que la cartilla tenga validez oficial, es necesario imprimir la carátula en una hoja blanca tamaño carta y colocar una fotografía tamaño infantil reciente en el espacio correspondiente.

Posteriormente, deberás acudir a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) y presentarte en el área de Archivo Clínico. El personal verificará tus datos, integrará la carátula a un nuevo cuadernillo y colocará el sello oficial que valida el documento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/modalidad-40-imss-2026-descubre-cuanto-te-cuesta-mejorar-tu-pension-este-ano-PC21017019

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSERVAR TU CARTILLA?

La Cartilla Nacional de Salud facilita el acceso a consultas, seguimiento de tratamientos, campañas de vacunación y diversos servicios médicos del IMSS. Mantenerla actualizada y en buen estado ayuda a agilizar la atención cuando acudes a una clínica o hospital.

En caso de pérdida o deterioro, la reimpresión representa una alternativa sencilla y gratuita para recuperar este documento y continuar utilizando los servicios de salud sin contratiempos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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