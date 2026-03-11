$!Prevé Coahuila una nueva ola de inversiones: negocian hasta 35 proyectos

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, confió en que la revisión del T-MEC traerá consigo una segunda ola de inversiones y adelantó que para Coahuila se negocian entre 25 y 35 proyectos de inversión en los sectores automotriz, metalmecánico y de electrodomésticos. Olivares Martínez recordó que estos proyectos se gestionan desde el año pasado y que se espera que, una vez que exista mayor certeza en el entorno económico y comercial, puedan concretarse. Aunque no precisó el número de empleos que representarían, señaló que su materialización tendría un impacto significativo en la generación de trabajo en todas las regiones del estado. TE PUEDE INTERESAR: Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila “De darse positivamente la revisión del Tratado, México va a entrar en una segunda ola y, por consiguiente, a Coahuila le tiene que ir muy bien. Creo que al final viene una segunda oleada de inversiones”, dijo. Asimismo, comentó que el estado está preparado para recibir nuevos capitales, ya que los parques industriales continúan construyendo naves especulativas, lo que permite que, cuando llega una inversión, existan espacios disponibles para iniciar operaciones de manera rápida.

Ante este panorama, celebró que el 16 de marzo inicie la revisión del tratado y confió en que el proceso concluya durante el verano, con el fin de evitar que se prolongue un año más de incertidumbre. Sobre la petición que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar los aranceles al acero, aluminio y automóviles, consideró que forma parte de una estrategia para transmitir a Estados Unidos que México es un aliado estratégico y que ambas naciones deben competir frente al resto del mundo como una región comercial integrada. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se mantiene entre los estados con mayor crecimiento de Inversión Extranjera Directa Por otra parte, respecto a la disminución de empleos registrada en febrero en Coahuila, el secretario explicó que en enero se presentaron cifras muy sobresalientes en materia laboral. Sin embargo, tras un análisis se detectó que ese repunte se originó principalmente en el sector comercio. Indicó que en febrero fue precisamente este mismo sector el que registró la mayor caída en el empleo. En cuanto al comportamiento regional, señaló que en La Laguna se observó un crecimiento en los puestos de trabajo, mientras que en la región Sureste se registró una disminución, aunque se continúa trabajando para atraer más inversiones.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN ECONÓMICA ESTATAL-MUNICIPAL Sobre la Primera Reunión de Coordinación Económica Estatal-Municipal, realizada este miércoles en Saltillo, Olivares Martínez comentó que el gobernador Manolo Jiménez instruyó a su equipo a trabajar de manera cercana con los municipios de todo el estado. Indicó que uno de los principales retos es lograr que el desarrollo económico se dé de la forma más homogénea posible entre las distintas regiones. TE PUEDE INTERESAR: Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez Si bien en las regiones Sureste y Laguna se ha concentrado la mayor llegada de inversiones, el objetivo es replicar esos resultados en el resto del estado. Para ello, explicó que diversos programas de la Secretaría de Economía se buscan desplegar directamente en los municipios. Entre estas estrategias destacan créditos para emprendedores, jóvenes y microempresarios, así como acciones orientadas a la diversificación económica, con el propósito de que Coahuila cuente con una mayor variedad de industrias y fortalezca su desarrollo productivo.

Publicidad