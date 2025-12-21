Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

/ 21 diciembre 2025
    Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones
    Turistas disfrutan de las playas en este día de Navidad en el caribe mexicano. CUARTOSCURO

Las playas que se deben evitar a finales del año están en Tijuana, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz

Las autoridades sanitarias y ambientales de México han advertido que seis playas no son aptas para su “uso recreativo” en esta temporada vacacional de invierno, ya que no cumplieron con los “los criterios de calidad microbiológica establecidos”.

En un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) precisaron que, de acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, estos litorales no alcanzan “las condiciones óptimas de salubridad” para los visitantes.

“Rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 Enterococcus (NMP/100mL)”, destacó el informe.

¿CUÁLES SON LAS PLAYAS QUE DEBES EVITAR?

Según la muestra, las seis playas que se deben evitar a finales del año están en la ciudad fronteriza de Tijuana; Mismaloya, en el estado de Jalisco (oeste); El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora (noroeste); Barra del Tordo, en Tamaulipas (norte); y José Martí, en Veracruz (oriente).

Por otro lado, las dependencias aseguraron que este es sólo el 2% de las 289 playas estudiadas, pues el 98% resultaron aptas para su “uso recreativo” en esta temporada decembrina.

Con estos resultados, sostuvieron que en este periodo del año hubo una reducción de 16 a seis litorales no aptos para su uso recreativo, en comparación con el muestreo publicado el 17 de julio.

El documento precisó que 283 de las playas son aptas para el uso de los bañistas y que estas se ubican en los 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros del territorio nacional.

Sobre la elaboración del estudio, las autoridades mexicanas detallaron que durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) “realizaron dos mil 233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública, de los principales destinos turísticos del país”.

La Cofepris y las APCRS subrayaron que implementarán “acciones inmediatas de saneamiento” para que estas seis playas alcancen las condiciones óptimas de salubridad y así prevenir riesgos a la salud de los turistas nacionales e internacionales.

México estima cerca de cinco millones de turistas nacionales y extranjeros para las vacaciones de Navidad, un crecimiento de más del 5% en comparación con las cifras de 2024.

