SEP confirma fecha exacta en la que inician las vacaciones de Navidad para estudiantes

Pese a que acaba de ocurrir un día festivo el pasado 17 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana, los y las estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) esperan con ansias el primer periodo de vacaciones del ciclo escolar 2025-2026.

Se trata del receso escolar correspondiente a las festividades decembrinas, momento en los que no sólo festejarán Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, también podrán relajarse, abrir muchos regalos y olvidarse de las tareas escolares por un tiempo.

Es importante conocer el inicio y fin de vacaciones para disfrutar sin preocupaciones.

Se establece tres periodos de vacaciones para todos los alumnos y alumnas de educación básica en México, estos descansos se distribuyen a lo largo del año escolar con el fin de brindar tiempo de recuperación, convivencia familiar y esparcimiento.

¿CUÁNDO SON LAS VACACIONES DE NAVIDAD?

El calendario de la SEP del ciclo escolar 2025-2026 ubica el primer periodo de vacaciones en diciembre, coincidiendo (al igual que los otros dos periodos) con las celebraciones más importantes del año y el cierre de actividades académicas, estas son:

- El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.

- El descanso que coincide con Semana Santa y Pascua será del 30 de marzo al 13 de abril de 2026; ofreciendo una pausa intermedia en el periodo escolar.

- Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar, las cuales inician el próximo 16 de julio de 2026, marcando la entrega de calificaciones finales, graduaciones y el paso al siguiente grado.