SEP confirma fecha exacta en la que inician las vacaciones de Navidad para estudiantes
Es importante conocer el inicio y fin de vacaciones decembrinas para disfrutar sin preocupaciones
Pese a que acaba de ocurrir un día festivo el pasado 17 de noviembre, en conmemoración de la Revolución Mexicana, los y las estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) esperan con ansias el primer periodo de vacaciones del ciclo escolar 2025-2026.
Se trata del receso escolar correspondiente a las festividades decembrinas, momento en los que no sólo festejarán Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, también podrán relajarse, abrir muchos regalos y olvidarse de las tareas escolares por un tiempo.
Es importante conocer el inicio y fin de vacaciones para disfrutar sin preocupaciones.
Se establece tres periodos de vacaciones para todos los alumnos y alumnas de educación básica en México, estos descansos se distribuyen a lo largo del año escolar con el fin de brindar tiempo de recuperación, convivencia familiar y esparcimiento.
¿CUÁNDO SON LAS VACACIONES DE NAVIDAD?
El calendario de la SEP del ciclo escolar 2025-2026 ubica el primer periodo de vacaciones en diciembre, coincidiendo (al igual que los otros dos periodos) con las celebraciones más importantes del año y el cierre de actividades académicas, estas son:
- El primer periodo vacacional que corresponde a la temporada de invierno, cuando se celebrará la Navidad y se recibirá el Año Nuevo, será del 22 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.
- El descanso que coincide con Semana Santa y Pascua será del 30 de marzo al 13 de abril de 2026; ofreciendo una pausa intermedia en el periodo escolar.
- Después siguen las vacaciones de verano que indican en cierre del ciclo escolar, las cuales inician el próximo 16 de julio de 2026, marcando la entrega de calificaciones finales, graduaciones y el paso al siguiente grado.
FERIADOS QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026
Estos son los días que la SEP suspenderá clases en el ciclo escolar 2025-2026:
- Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución (del 5 se recorre al 2 de febrero);
- Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez (del 21 se recorre al 26 de marzo);
- Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo;
- Martes 5 de mayo de 2026: Día de la Batalla de Puebla;
- Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro.
CTE QUE FALTAN AL CICLO 2025-2026
Además, todos los viernes de fin de mes, se realizarán las sesiones o juntas correspondientes del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases esos días.
- Viernes 28 de noviembre de 2025;
- Viernes 30 de enero de 2026;
- Viernes 27 de febrero de 2026;
- Viernes 27 de marzo de 2026;
- Viernes 29 de mayo de 2026;
- Viernes 26 de junio de 2026.
Las sesiones de CTE son espacios de planeación y reflexión exclusivamente para docentes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), con el objetivo de evaluar el desempeño escolar, compartir estrategias y definir acciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
A lo largo de la sesión, los docentes abordan problemáticas educativas, logros académicos y necesidades pedagógicas. Algunos de los temas más relevantes incluyen la mejora en la lectura, escritura y matemáticas, así como la erradicación del rezago educativo.
Diciembre y abril no tendrá sesiones ordinarias de CTE.
OTROS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES
Al igual que los asuetos y los días del CTE, también existen los días de descarga de calificaciones.
Te mencionamos cuáles son:
- Viernes 13 de marzo de 2025;
- Viernes 3 de julio de 2025.
¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS DÍAS DE DESCANSO?
Los días inhábiles en el calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) son importantes por varias razones:
Descanso y recreación: Los días inhábiles, ya sean festivos o por Consejo Técnico Escolar (CTE), brindan a los estudiantes y docentes la oportunidad de descansar, relajarse y pasar tiempo con sus familias. Esto contribuye a su bienestar emocional y físico, lo cual es fundamental para un buen desempeño académico.
Recuperación: El calendario escolar puede ser exigente, y los días inhábiles permiten a los estudiantes y docentes recargar energías y regresar a clases con una actitud renovada.
Desarrollo personal: Los días inhábiles pueden ser utilizados para actividades extracurriculares, hobbies, viajes o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Esto fomenta el desarrollo personal y la exploración de intereses fuera del ámbito académico.
Cumplimiento de tradiciones: Algunos días inhábiles están relacionados con festividades y tradiciones culturales importantes. Estos días permiten a las familias celebrar y transmitir sus costumbres a las nuevas generaciones.
Organización escolar: Los días de CTE son utilizados por los docentes para la planificación, evaluación y mejora de las estrategias de enseñanza. Estos días son fundamentales para garantizar la calidad de la educación.