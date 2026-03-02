Odio y racismo siguen metiendo gol en el futbol mundial

El futbol presume ser el deporte más universal del planeta, capaz de unir culturas, religiones y lenguas bajo un mismo balón. Sin embargo, esa misma vitrina global ha sido escenario reiterado de manifestaciones de odio, discriminación y racismo que empañan el espectáculo. En los últimos meses, distintos episodios en competiciones europeas han vuelto a encender las alarmas sobre un problema que parece no erradicarse. La escena más reciente tuvo como protagonista al Tottenham Hotspur, que decidió vetar a tres de sus aficionados tras realizar saludos nazis durante un partido de la Liga de Campeones disputado en Alemania. El incidente ocurrió en la victoria 2-0 ante el Eintracht Frankfurt en enero, pero sus consecuencias se extendieron más allá del resultado deportivo. La UEFA sancionó al club inglés con una multa de 30.000 euros por “comportamiento racista y/o discriminatorio”, además de imponer una sanción adicional de 2.250 euros por lanzamiento de objetos. Más allá del golpe económico, el caso puso bajo escrutinio la conducta de una minoría de aficionados en competiciones internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Federación de Irán no garantiza presencia en el Mundial por conflicto militar El Tottenham confirmó que los tres responsables fueron identificados y recibieron prohibiciones de entrada indefinidas. En un comunicado contundente, el club calificó los hechos como “repugnantes” y subrayó que esas acciones no representan sus valores ni los de su afición. La UEFA, por su parte, aplazó una sanción que habría impedido al vigente campeón de la Liga Europa vender entradas para un partido como visitante en competiciones europeas durante un año de prueba. El mensaje fue claro: tolerancia cero, pero con una advertencia que pende sobre el club.

Paradójicamente, el Tottenham deberá visitar al Atlético de Madrid el 10 de marzo en los octavos de final de la Champions League, en un contexto donde cada desplazamiento de aficionados será observado con lupa. SUCEDIÓ EN EL BERNABÉU Un episodio similar sacudió a España apenas una semana después. Un aficionado del Real Madrid fue expulsado del Estadio Santiago Bernabéu por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones durante el duelo de Champions ante el Benfica. El gesto fue particularmente grave porque ocurrió en la misma grada que desplegaba un tifo con el mensaje “No al racismo. Respeto”, en un partido marcado por la denuncia previa de Vinícius Júnior por supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni. El club blanco actuó con rapidez. Informó que solicitó a su Comisión de Disciplina el inicio de un procedimiento de expulsión permanente del socio, quien fue retirado de su asiento inmediatamente tras ser identificado por las cámaras de televisión y el personal de seguridad. En su comunicado oficial, el Real Madrid condenó “este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”. La contundencia institucional buscó enviar un mensaje inequívoco en medio de un contexto especialmente sensible. A DONDE QUIERA LLEGA LA SOMBRA Estos casos no son aislados. En Italia, el portero francés Mike Maignan, del AC Milan, abandonó temporalmente el terreno de juego tras recibir insultos racistas desde la grada en un partido de la Serie A. El episodio obligó a detener el encuentro y reavivó el debate sobre la eficacia de los protocolos. En España, el propio Vinícius ha sido blanco recurrente de ataques racistas en distintos estadios. La La Liga ha presentado denuncias formales en múltiples ocasiones, mientras el jugador se ha convertido en una de las voces más visibles contra la discriminación. En Inglaterra, la Football Association ha endurecido sus sanciones tras varios episodios en divisiones profesionales y categorías juveniles, incluyendo vetos de por vida a aficionados identificados por insultos racistas en redes sociales y estadios. Alemania tampoco ha estado exenta. En la Bundesliga, clubes como el Borussia Dortmund han debido activar protocolos tras cánticos discriminatorios detectados por árbitros y delegados, lo que ha derivado en multas y cierres parciales de gradas. En Francia, el Paris Saint-Germain ha reforzado sus campañas institucionales después de incidentes aislados en competiciones europeas, trabajando junto a autoridades para identificar responsables mediante sistemas de videovigilancia. El problema trasciende Europa. En Sudamérica, la CONMEBOL ha impuesto sanciones económicas y advertencias a clubes cuyos aficionados realizaron gestos racistas en torneos continentales, especialmente en la Copa Libertadores.