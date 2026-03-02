Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’

Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue detenido por su presunto vínculo con el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, el imputado también fue relacionado con la extorsión a productores de aguacate y limón. Tras la captura, la alcaldesa sustituta y esposa de la víctima, Grecia Quiroz, dio a conocer que sostuvo una llamada con el secretario federal donde se compartió la información al respecto. TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores “Este personaje, en alguna ocasión ya me habían comentado pues que estaba identificado dentro del grupo de WhatsApp, es quien tenía comunicación directa con el llamado “Licenciado”, que es Jorge Armando”.

ESPERAN VISITA DE HARFUCH EN URUAPAN En una conferencia de prensa, Quiroz dijo que era probable que Omar García Harfuch visite Uruapan durante esta semana: “Entonces yo espero que en los próximos días el fiscal o en su momento el secretario Omar me dijo que a ver si en esta semana él podía hacer una visita aquí”. Esto sería con el objetivo de actualizar la información sobre el caso de Carlos Manzo y revisar los hechos que derivaron en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación:

“[...] pues que él esperaba que gracias a este homicidio que hubo contra él, pues ahí en su momento comenta que puede haber muy buenos resultados en el tema de la persona que fue uno de los autores o quienes están vinculados directamente con esta banda delincuencial”. DETENCIÓN DE ‘EL CONGO’ la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado conjunto en el que precisó detalles sobre la detención, bajo el encabezado: “En Michoacán, autoridades federales y locales detienen al operador de un grupo delictivo relacionado con extorsión a productores”. En el documento se informó que, como parte del seguimiento a trabajos de investigación, participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a ‘El Kaoz’ y ‘El Taxista’ por homicidios ligados al caso Carlos Manzo en Uruapan Según el comunicado, tras labores de inteligencia e investigación de campo, las autoridades identificaron a Gerardo “N” como presunto responsable de coordinar actividades de extorsión a productores agrícolas, así como secuestros y homicidios. Asimismo, se le relaciona con la célula delictiva señalada por el atentado contra el alcalde de Uruapan.

Publicidad

Temas

Detenciones Extorsiones homicidios

Localizaciones

Michoacán

Organizaciones

Sspc

