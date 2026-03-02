De Saltillo, quinto caso de sarampión en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    De Saltillo, quinto caso de sarampión en Coahuila
    Autoridades sanitarias intensificaron la campaña de vacunación en la entidad, donde se han aplicado más de 112 mil dosis para contener la enfermedad. ARCHIVO

El secretario de Salud de Coahuila confirmó la localidad del último caso registrado en la entidad

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó tras la detección de un nuevo caso de sarampión que este corresponde al municipio de Saltillo, sumándose a los cuatro contagios previamente registrados en una misma familia de la Región Laguna.

Con este reporte, la ciudad debe fortalecer los protocolos de prevención con acciones de vigilancia epidemiológica y brigadas de inmunización para alcanzar las metas de cobertura nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

DETALLES DEL CONTAGIO

La paciente identificada en Saltillo es una menor de un año y diez meses de edad. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el secretario dijo que existe el antecedente de un viaje familiar hacia la ciudad de Monterrey por parte de la abuela de la menor, lo cual se considera una posible vía de exposición.

Cabe mencionar que Nuevo León cuenta con un total de 35 contagios en lo que va del año, según datos de la Secretaría de Salud federal.

El secretario de Coahuila indicó que la niña no contaba con su esquema de vacunación completo al momento de contraer la enfermedad.

Ante la confirmación, señaló que se implementaron de inmediato cercos sanitarios para identificar contactos cercanos y posibles brotes secundarios. “Hasta el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos vinculados a este evento”.

No obstante, indicó que el personal médico mantiene un monitoreo estricto, considerando que el periodo de incubación del virus oscila entre los 7 y 14 días.

VIGILANCIA EN CENTROS PENITENCIARIOS

En Coahuila hay 91 casos sospechosos de sarampión. El secretario de Salud también informó sobre la presencia de casos sospechosos en el reclusorio de Piedras Negras. Como medida preventiva, se están tomando muestras PCR para confirmar o descartar la presencia del virus y se ha iniciado una jornada para completar los esquemas de vacunación entre la población interna que carezca de ellos.

Coahuila se posiciona actualmente como el quinto estado con menos casos de sarampión a nivel nacional. Aguirre dijo que, para mantener esta tendencia, se ha intensificado la campaña de inmunización, logrando aplicar hasta la fecha entre 112 mil y 114 mil dosis, con el objetivo de cumplir una meta federal de 135 mil vacunas.

Recientemente, la entidad recibió un refuerzo de 47 mil vacunas adicionales enviadas por la Federación, lo que permite mantener una disponibilidad de 62 mil dosis activas para la población.

Eliud Aguirre indicó que la vacunación es permanente y gratuita durante todo el año, exhortando a los padres de familia y a los adultos menores de 49 años a revisar y completar sus refuerzos para evitar complicaciones graves derivadas de esta enfermedad prevenible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Salud Pública
Sarampión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Secretaría de Salud

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez señaló que la subasta desierta de AHMSA retrasa la solución financiera y el pago a miles de trabajadores.

Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez
Las reformas establecen protocolos para el parto humanizado, acompañamiento en casos de duelo gestacional y programas integrales de atención a la salud de las mujeres.

Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres
El gobernador Manolo Jiménez destacó la instalación de mesas regionales y municipales de seguridad en todo el estado, así como la coordinación permanente con Durango y Nuevo León para atender de manera conjunta los retos en zonas conurbadas.

Coahuila alista reuniones de seguridad y refuerza mesas regionales
Manolo Jiménez afirma que la entidad va mejorando en su economía.

Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila
A través de estos cambios se busca consolidar el acompañamiento espiritual en las comunidades.

Obispo realiza cambios en parroquias de Saltillo
Un estado fallido, por definición, se correlaciona con las capacidades de soberanía del Estado con sus ciudadanos.

“Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México
¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?

¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?
Área de disparo

Área de disparo