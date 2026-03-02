Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas

México
/ 2 marzo 2026
    Dictan prisión preventiva a Karina Marlene Barrón Perales por denuncia de declaraciones falsas
    El Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en relación a la detención de Karina Marlene Barrón Perales Vanguardia

Karina Marlene Barrón Perales fue denunciada por el senador Waldo Fernández por haber realizado un presunto ‘montaje’ en contra de este

Desde el primer día de marzo se reportó la detención de Karina Marlene Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Nuevo León.

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La aprehensión ocurrió a las 15:45 horas de este domingo en la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y Avenida de los Parques, colonia Nuevo Mezquital, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La funcionaria fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, en su sede en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Hasta el momento no se ha compartido la causa oficial de su detención, pero medios de información locales han estimado que, presuntamente, se debió a un caso de extorsión y falsificación de declaraciones.

El 2 de marzo se realizó la audiencia de imputación contra Karina Marlene Barrón Perales. Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de la funcionaria. Permanecerá internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal. Se declaró que seguirán las investigaciones en su contra, por los delitos de extorsión y declaraciones falsas contra el senador Waldo Fernández.

La parte acusada solicitó una ampliación del plazo constitucional para que se defina la situación jurídica. Hasta el momento, se ampliará 144 horas, por lo cual la continuación de la audiencia inicial se dará el sábado 7 de marzo.

Sí, efectivamente, la medida cautelar fue la prisión preventiva y todos los imputados solicitaron que su situación jurídica se resolviera en el término de 144 horas. Vamos a tener otra audiencia el día sábado a las 11 de la mañana aquí en el Centro de Justicia Penal Federal. Se ordenó su internamiento (el de Karina Barrón) en un centro de reinserción social’ confirmó el abogado Walter de Ochoa, representante legal del senador Waldo Fernández.

DENUNCIA DEL SENADOR WALDO FERNANDEZ

El 2 de marzo, el senador del partido de Morena, Waldo Fernández, publicó un video donde informó sobre la detención de Karina Marlene Barrón Perales. En su denuncia, el senador acusó a la funcionaria de haber hecho un ‘montaje con una acusación evidentemente falaz’. En el mismo comunicado, el senador afirma que dicho montaje fue una fabricación de hechos presentados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Presuntamente, las declaraciones falsas vinculadas a Waldo Fernández, por las cuales Karina Marlene Barrón Perales fue arrestada, se dieron durante la contienda del Senado, en el 2024.

No puedo hablar mucho, pero las pruebas son muy contundentes. Quiero aclarar que no es la única persona detenida, hay tres personas hasta el momento que están detenidas: es un abogado, Gustavo García Rojo (...), y es otra persona, Berenice, que ya fue detenida el día de ayer’ compartió Waldo Fernández.

DECLARACIONES DE SHEINBAUM Y EL GOBIERNO DE MONTERREY

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre la detención de Karina Marlene Barrón Perales. Declaró que la funcionaria municipal, la cual fue excandidata para el Senado, afronta una denuncia por haber hecho declaraciones falsas durante una acusación, al igual de indicios de extorsión.

La información presentada en la reunión de seguridad indica que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, existen elementos que apuntan a una presunta falsedad de acusación y posible extorsión. Es un asunto que debe atenderse en el ámbito legal, más allá de consideraciones políticas.’ comentó Sheinbaum durante una rueda de prensa.

Por su parte, el gobierno municipal de Monterrey, administrado por Adrián García, emitió un comunicado donde se redacta lo siguiente:

El Gobierno de Monterrey informa a la ciudadanía que ha tenido conocimiento de que autoridades federales han detenido a la ciudadana Karina Barrón Perales, quien forma parte de la administración municipal.

Ante estos hechos y, sin conocer aún detalles del motivo de la detención, cuya información extraoficial indica es ajeno a la administración pública, el Gobierno Municipal reitera su respeto absoluto al Estado de Derecho, así como a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en nuestro país’.

En el mismo informe, se destaca una solicitud de prudencia al manejar los datos que se compartan al público, para evitar que estos obstaculicen la investigación del caso y ‘evitando especulaciones que puedan interferir con los procesos legales o generar desinformación hacia la ciudadanía’.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: SEP acumula 55 quejas por certificados apócrifos y escuelas sin validez oficial en 2026

Karina Marlene Barrón Perales es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. Ha sido militante para el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Ha sido diputada federal, entre el 2021 y el 2024. En el 2014, fue titular del Instituto de la Mujer Regia de Monterrey.

