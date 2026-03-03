$!Vive 24.9% bajo pobreza laboral en Coahuila; aumentó al cierre de 2025

En Coahuila, uno de cada cuatro habitantes está bajo pobreza laboral, se reportó en el estudio de Pobreza Laboral realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la publicación del análisis trimestral, durante el último trimestre de 2025 al menos 24.9 por ciento de la población en Coahuila fue considerada en situación de pobreza laboral; esta cifra implicó que es una de las siete entidades en donde aumentó esta situación.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuyó pobreza laboral nacional en el IV trimestre de 2025 pero aumentó en Coahuila

Según lo establecido por el INEGI, “la Pobreza Laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria (equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos)”. Este estudio se realiza con base en información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, así como en reportes relacionados con el registro inflacionario.

El informe señala que, en el último trimestre de 2025, en Coahuila se registró un aumento de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2024, cuando el indicador fue de 24.4 por ciento.