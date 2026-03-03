Vive 24.9% bajo pobreza laboral en Coahuila; aumentó al cierre de 2025
La entidad es una de las siete en donde este indicador registró un alza, de acuerdo con el Inegi
En Coahuila, uno de cada cuatro habitantes está bajo pobreza laboral, se reportó en el estudio de Pobreza Laboral realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la publicación del análisis trimestral, durante el último trimestre de 2025 al menos 24.9 por ciento de la población en Coahuila fue considerada en situación de pobreza laboral; esta cifra implicó que es una de las siete entidades en donde aumentó esta situación.
Según lo establecido por el INEGI, “la Pobreza Laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria (equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos)”. Este estudio se realiza con base en información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, así como en reportes relacionados con el registro inflacionario.
El informe señala que, en el último trimestre de 2025, en Coahuila se registró un aumento de 0.5 puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2024, cuando el indicador fue de 24.4 por ciento.
Además, de acuerdo con el reporte, del tercer al cuarto trimestre de 2025 el incremento fue de 0.8 puntos porcentuales en la población con ingresos por debajo del costo de la canasta alimentaria, la cual incluye productos que van más allá de la canasta básica y que son necesarios para una alimentación adecuada.
Desde el tercer trimestre de 2023, cuando el indicador se ubicaba por encima de 25 por ciento, la tendencia había sido a la baja hasta alcanzar su punto más bajo en el segundo trimestre de 2025, con 22.2 por ciento de la población en esta situación.
Aunque Coahuila se mantiene históricamente entre las entidades con menores tasas de pobreza laboral, en la más reciente medición del Inegi se ubicó entre las siete entidades donde este indicador no disminuyó al cierre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.
En este contexto, Coahuila ocupa el sexto lugar entre las entidades con mayores incrementos en población en situación de pobreza laboral.