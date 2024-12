$!Cómo frenar correctamente en carreteras con hielo o nieve sin poner en riesgo tu seguridad

Por ello, los expertos recomiendan una revisión regular del estado de los neumáticos durante el invierno, prestando especial atención a su presión y desgaste. Si se detecta que las llantas están en mal estado o no tienen el tipo adecuado para las condiciones invernales, es importante reemplazarlas por neumáticos diseñados específicamente para climas fríos o incluso por neumáticos de nieve en zonas donde las precipitaciones invernales sean más intensas.

A su vez, las temperaturas extremadamente bajas pueden hacer que los neumáticos de caucho se vuelvan más quebradizos y menos flexibles. Este endurecimiento de los materiales puede provocar fallos en el agarre de la carretera, especialmente si se usan neumáticos de verano en condiciones invernales. El caucho de los neumáticos de verano no está diseñado para soportar el frío y puede perder adherencia, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Sin embargo, el uso de frenos ABS no exime a los conductores de la necesidad de tomar precauciones adicionales al conducir en condiciones de nieve o hielo. Es crucial no depender exclusivamente del sistema de frenos para mantener el control. La conducción cuidadosa y la toma de decisiones adecuadas juegan un papel fundamental en la seguridad.

CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS FRENOS ABS

El sistema de frenos ABS es un recurso valioso para mantener la seguridad en condiciones de frenado intensas. Para utilizarlo correctamente, es necesario presionar firmemente el pedal de freno sin soltarlo. Aunque el conductor perciba una vibración o un sonido de rechinamiento, esto es completamente normal y forma parte del funcionamiento del sistema.

No obstante, los frenos ABS no garantizan una conducción completamente segura sobre superficies heladas. Si bien ayudan a evitar el bloqueo de las ruedas en pavimentos resbaladizos, no eliminan el riesgo de deslizamiento. Por lo tanto, es crucial seguir las recomendaciones anteriores sobre conducción prudente, como evitar movimientos bruscos y mantener una distancia de seguridad con otros vehículos.

Una de las recomendaciones más importantes al conducir en invierno es aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos. Esto se debe a que en condiciones de nieve o hielo, se necesita mucho más tiempo para detenerse de lo que normalmente se requiere en carreteras secas. Para mejorar la seguridad, los conductores deben mantener al menos dos segundos de distancia con el vehículo de adelante. En condiciones invernales severas, se recomienda aumentar este tiempo a seis segundos o más, dependiendo de la severidad de las condiciones climáticas.