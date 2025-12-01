Cómo retirar en efectivo los rendimientos generados por las Cajitas Nu

La plataforma financiera Nu México difundió información detallada sobre el proceso para retirar en efectivo los recursos acumulados en las llamadas Cajitas Nu, incluidos los rendimientos generados diariamente por este mecanismo de ahorro.

De acuerdo con la institución, el procedimiento se realiza directamente desde la aplicación móvil y está disponible para todas las personas usuarias de la Cuenta Nu.

Según explicó la empresa, para disponer del dinero guardado en una Cajita Nu es necesario mover los recursos al saldo principal de la Cuenta Nu. Una vez realizado este paso, los fondos quedan habilitados para su uso inmediato, ya sea mediante la tarjeta física o digital, a través de transferencias bancarias o mediante retiro en efectivo en cajeros automáticos de la red Mastercard y en diversos establecimientos afiliados.