Cómo retirar en efectivo los rendimientos generados por las Cajitas Nu

/ 1 diciembre 2025
    Nu México explicó el proceso para retirar dinero de las Cajitas Nu y usarlo de inmediato desde la Cuenta Nu, además de cómo consultar los rendimientos generados diariamente

La app de Nu México permite mover en segundos el dinero de las Cajitas al saldo principal para retirarlo o utilizarlo sin restricciones

La plataforma financiera Nu México difundió información detallada sobre el proceso para retirar en efectivo los recursos acumulados en las llamadas Cajitas Nu, incluidos los rendimientos generados diariamente por este mecanismo de ahorro.

De acuerdo con la institución, el procedimiento se realiza directamente desde la aplicación móvil y está disponible para todas las personas usuarias de la Cuenta Nu.

Según explicó la empresa, para disponer del dinero guardado en una Cajita Nu es necesario mover los recursos al saldo principal de la Cuenta Nu. Una vez realizado este paso, los fondos quedan habilitados para su uso inmediato, ya sea mediante la tarjeta física o digital, a través de transferencias bancarias o mediante retiro en efectivo en cajeros automáticos de la red Mastercard y en diversos establecimientos afiliados.

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR DINERO DESDE UNA CAJITA NU

La empresa detalló que el proceso de retiro se realiza de manera digital y solo requiere acceder a la aplicación Nu. Los pasos establecidos son los siguientes:

1. Ingresar a la Cuenta Nu desde la app.

2. Acceder al apartado “Dinero en Cajitas”.

3. Seleccionar la Cajita de la cual se desea retirar el recurso.

4. Pulsar el botón “Retirar”.

5. Capturar el monto deseado y confirmar la operación.

De acuerdo con la información proporcionada, el dinero se transfiere de forma automática al saldo principal, desde donde se puede utilizar sin restricciones adicionales.

Nu agregó que los retiros se reflejan “de inmediato” y pueden realizarse las 24 horas del día, salvo en los casos en los que los fondos se encuentren dentro de una Cajita Congelada. En dichas modalidades, el retiro solo es posible cuando concluya el plazo que la persona usuaria eligió al momento de congelar su ahorro.

CÓMO CONSULTAR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN TUS CAJITAS NU

La institución también explicó cómo pueden consultarse las ganancias obtenidas por el ahorro en Cajitas Nu. Existen dos métodos dentro de la aplicación:

1. Total acumulado de rendimientos:

- Ingresar a la sección Cuenta Nu.- Seleccionar el apartado “Dinero en tus Cajitas”.

- Bajo el mensaje “Así ha crecido tu saldo en Cajitas”, aparece el total de intereses generados desde la creación de la primera Cajita.

2. Rendimientos por mes en los estados de cuenta:

- Acceder al apartado “Estados de cuenta” dentro de Cuenta Nu.

- Elegir “Estado de cuenta bancario”.

- Seleccionar el mes a consultar.

- Introducir el NIP para abrir el documento.

- Revisar la sección “Dinero generado este mes”, donde se muestra el total de intereses correspondientes al periodo elegido.

RENDIMIENTOS INTEGRADOS AL AHORRO TOTAL

Nu señaló que los rendimientos generados por las Cajitas Nu no pueden retirarse por separado, debido al funcionamiento del interés compuesto. Este esquema suma cada día las ganancias obtenidas directamente al saldo total guardado, lo que permite que dicho monto genere nuevos intereses.

La institución aclaró que cada retiro implica mover el monto completo acumulado, es decir, el ahorro inicial más los intereses generados, sin posibilidad de dividirlos o extraer únicamente el rendimiento.

Nu reiteró que las personas usuarias pueden consultar y mover su dinero en cualquier momento, siempre que este no esté congelado bajo alguna modalidad de tasa preferencial. Asimismo, recordó que los retiros y movimientos dentro de la aplicación se realizan sin costo adicional.

El mecanismo de Cajitas Nu se ha consolidado como una de las funciones más utilizadas por los clientes de la entidad, debido a la posibilidad de organizar el ahorro en compartimentos independientes y generar rendimientos diarios con liquidez inmediata.

