Cómo saber cuándo se descongela el saldo en mis Cajitas Nu: proceso y beneficios

Nu informó que este proceso es automático, transparente y acompañado de notificaciones para que el usuario conozca el estado de su ahorro en todo momento.

La función de ahorro congelado en las Cajitas de la Cuenta Nu de Débito permite a los usuarios separar parte de su dinero por un plazo determinado y obtener rendimientos garantizados. Una vez que el periodo elegido concluye, el saldo se descongela automáticamente y vuelve a estar disponible.

¿CUÁNDO SE DESCONGELA EL SALDO DE LAS CAJITAS NU?

De acuerdo con la plataforma, los fondos congelados regresan a la Cajita original una vez que termina el plazo seleccionado, que puede ser de 7, 28, 90 o 180 días. En ese momento, el usuario recupera su dinero junto con los intereses generados.

Nu señala que el proceso es automático y no requiere ninguna acción adicional. Al concluir el plazo, el usuario recibe dos avisos: una notificación dentro de la app y un correo electrónico con un resumen del monto congelado, el tiempo seleccionado y el rendimiento obtenido.

La empresa detalla que este mecanismo busca que el usuario tenga claridad sobre el destino de su dinero una vez liberado el saldo.

¿QUÉ OCURRE CON EL DINERO AL TERMINAR EL PLAZO DE LAS CAJITAS NU?

Cuando finaliza el periodo elegido, los fondos se liberan y se transfieren de inmediato a la Cajita donde se encontraban originalmente. El monto completo, junto con los intereses generados, queda disponible para su uso sin necesidad de confirmación manual.

El mensaje de la aplicación informa el total liberado y los rendimientos obtenidos. De acuerdo con Nu, el objetivo es ofrecer un proceso “registrado y transparente”, en el que cada movimiento pueda verificarse tanto desde la app como desde el correo de confirmación que reciben los usuarios.

¿ES POSIBLE DESCONGELAR EL AHORRO DE LAS CAJITAS NU ANTES DE TIEMPO?

Actualmente no es posible retirar o modificar el monto congelado antes de que se cumpla el plazo elegido. Durante ese lapso, el dinero permanece bloqueado y solo se libera una vez que se cumplen los días establecidos.

La empresa sugiere que, en caso de necesitar flexibilidad para gastos imprevistos, los usuarios separen sus ahorros en distintas Cajitas y congelen únicamente la parte que deseen mantener inmovilizada para generar rendimientos. De esta manera, conservan liquidez sin renunciar al crecimiento de una porción de su dinero.

CÓMO CONGELAR DINERO EN CAJITAS NU: PASO A PASO

La opción de congelar saldos está disponible directamente desde la aplicación móvil. El procedimiento se completa en pocos minutos: