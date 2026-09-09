Pensión IMSS 2026: estos trabajadores pueden solicitar un pago por incapacidad permanente

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) contempla una pensión para los trabajadores asegurados que, como consecuencia de un riesgo de trabajo, sufran una disminución o pérdida de sus capacidades para desempeñar sus actividades laborales.

Esta prestación puede corresponder por incapacidad permanente parcial cuando las facultades o aptitudes para trabajar se reducen, o por incapacidad permanente total, cuando la persona queda imposibilitada para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.

Es importante aclarar que esta prestación está relacionada con un accidente o enfermedad derivada del trabajo. Los casos de enfermedades o accidentes que no tengan origen laboral corresponden a la pensión de invalidez, que tiene requisitos diferentes.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PAGO DEL IMSS

Para solicitar la pensión de incapacidad permanente en 2026, el asegurado debe cumplir principalmente con estas condiciones:

Encontrarse vigente en sus derechos al momento en que se declare la incapacidad.

Haber sufrido un riesgo de trabajo que haya provocado una incapacidad permanente parcial o total.

Contar con el dictamen médico correspondiente emitido por los servicios de Salud en el Trabajo del IMSS mediante el formato ST-3.

A diferencia de otras pensiones del IMSS, como la de invalidez, este trámite no establece como requisito general un número determinado de semanas cotizadas.