Pensión IMSS 2026: estos trabajadores pueden solicitar un pago por incapacidad permanente
Estos son los requisitos, documentos y pasos necesarios para iniciar el trámite durante 2026.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contempla una pensión para los trabajadores asegurados que, como consecuencia de un riesgo de trabajo, sufran una disminución o pérdida de sus capacidades para desempeñar sus actividades laborales.
Esta prestación puede corresponder por incapacidad permanente parcial cuando las facultades o aptitudes para trabajar se reducen, o por incapacidad permanente total, cuando la persona queda imposibilitada para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.
Es importante aclarar que esta prestación está relacionada con un accidente o enfermedad derivada del trabajo. Los casos de enfermedades o accidentes que no tengan origen laboral corresponden a la pensión de invalidez, que tiene requisitos diferentes.
REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PAGO DEL IMSS
Para solicitar la pensión de incapacidad permanente en 2026, el asegurado debe cumplir principalmente con estas condiciones:
Encontrarse vigente en sus derechos al momento en que se declare la incapacidad.
Haber sufrido un riesgo de trabajo que haya provocado una incapacidad permanente parcial o total.
Contar con el dictamen médico correspondiente emitido por los servicios de Salud en el Trabajo del IMSS mediante el formato ST-3.
A diferencia de otras pensiones del IMSS, como la de invalidez, este trámite no establece como requisito general un número determinado de semanas cotizadas.
¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN?
Para integrar el expediente, el IMSS solicita documentación personal y el dictamen que acredita la incapacidad. Entre los principales documentos se encuentran una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y un documento bancario en el que aparezca una cuenta a nombre del titular y su CLABE.
También es indispensable presentar el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo ST-3, emitido por los servicios médicos institucionales.
En los casos de incapacidad permanente total en los que existan beneficiarios, pueden solicitarse documentos adicionales para acreditar el parentesco y, cuando corresponda, la dependencia económica.
¿CÓMO SE TRAMITA LA PENSIÓN?
El trámite se realiza de manera presencial en la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al trabajador.
La pensión puede otorgarse inicialmente con carácter provisional por un periodo de adaptación de hasta dos años. Durante ese tiempo, el estado de salud puede ser revisado por los servicios médicos del instituto. Posteriormente, de acuerdo con el dictamen correspondiente, puede convertirse en una pensión definitiva.
Por ello, antes de iniciar el trámite es importante contar con el dictamen ST-3 y reunir la documentación solicitada para evitar retrasos en la resolución de la prestación.