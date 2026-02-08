Conagua pronostica aguanieve en zonas de México y temperaturas de -5°C: Checa AQUÍ el clima de HOY
Algunas zonas de México se mantendrán con temperaturas heladas, derivando en caída de aguanieve o nieve, mientras que otras experimentarán un ambiente cálido
Para este 8 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó la caída de aguanieve o nieve en zonas específicas de Sonora, Chihuahua y Durango.
Hasta donde se ha informado, estos efectos se originan por una circulación ciclónica en niveles medios y altos, una vaguada en altura sobre la península de Baja California y la entrada de humedad de la corriente en chorro subtropical.
TE PUEDE INTERESAR: Dragón Azul aparece en playas de México... ¿qué es y porqué es tan peligroso tocarlo?
Mientras tanto, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste, junto con humedad de ambos océanos, provocarán lluvias y chubascos en dichas regiones. Finalmente, un anticiclón mantendrá un ambiente cálido a caluroso en gran parte de México, aunque persistirán temperaturas frías a muy frías durante la noche y madrugada en zonas serranas de la Mesa Norte y Mesa Central.
ESTOS ESTADOS PRESENTARÁN LLUVIAS, SEGÚN CONAGUA
* Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.
* Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
* Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
* Nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían llegar a causar graves inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad, por lo que se hace un llamado a la población para estar alerta ante posibles adversidades.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS EN TODO MÉXICO
* Máximas: Se esperan de 35 a 40 °C en Guerrero y de 30 a 35 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costas).
* Mínimas: Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En la CDMX se esperan de 0 a 5 °C en zonas altas.
ESTE SERÁ EL VIENTO Y OLEAJE
* Viento de componente norte: Rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2.0 a 3.0 metros.
* Viento de componente sur (surada): Rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas.
* Mar de fondo: Oleaje de 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
COAHUILA, NUEVO LEÓN Y CHIHUAHUA... ESTE ES EL PRONÓSTICO DE LA MESA NORTE
* Precipitaciones: Se prevé un cielo de medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, intervalos de chubascos en Durango y lluvias aisladas en Coahuila y Zacatecas. Por el contrario, no se espera lluvia en Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.
* Nieve o aguanieve: Existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.
* Temperaturas:
1. Por la mañana: El ambiente será de frío a fresco, tornándose muy frío con heladas en las zonas serranas de la región.
2. Por la tarde: Se espera un ambiente fresco en Chihuahua y Durango, mientras que en el resto de la región el ambiente será templado.
* Viento:
1. En Nuevo León, se esperan vientos de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h.
2. En Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, los vientos serán de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO
De acuerdo con los datos presentados, para este domingo la temperatura máxima y mínima son 18° y 7°, respectivamente, con un cielo parcialmente nublado.
Al corte de las 7:00 horas, la capital coahuilense se encuentra a 7°C con un 71% de humedad y vientos de 5 km/h.
TE PUEDE INTERESAR: Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
La Conagua informó que continuará vigilando la evolución de sistemas durante estos días, ante la persistencia de lluvias, vientos fuertes y posibles precipitaciones invernales en el noroeste del país.