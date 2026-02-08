Conagua pronostica aguanieve en zonas de México y temperaturas de -5°C: Checa AQUÍ el clima de HOY

Para este 8 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó la caída de aguanieve o nieve en zonas específicas de Sonora, Chihuahua y Durango. Hasta donde se ha informado, estos efectos se originan por una circulación ciclónica en niveles medios y altos, una vaguada en altura sobre la península de Baja California y la entrada de humedad de la corriente en chorro subtropical. TE PUEDE INTERESAR: Dragón Azul aparece en playas de México... ¿qué es y porqué es tan peligroso tocarlo? Mientras tanto, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste, junto con humedad de ambos océanos, provocarán lluvias y chubascos en dichas regiones. Finalmente, un anticiclón mantendrá un ambiente cálido a caluroso en gran parte de México, aunque persistirán temperaturas frías a muy frías durante la noche y madrugada en zonas serranas de la Mesa Norte y Mesa Central. ESTOS ESTADOS PRESENTARÁN LLUVIAS, SEGÚN CONAGUA * Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua. * Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. * Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. * Nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían llegar a causar graves inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad, por lo que se hace un llamado a la población para estar alerta ante posibles adversidades.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS EN TODO MÉXICO * Máximas: Se esperan de 35 a 40 °C en Guerrero y de 30 a 35 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costas). * Mínimas: Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En la CDMX se esperan de 0 a 5 °C en zonas altas. ESTE SERÁ EL VIENTO Y OLEAJE * Viento de componente norte: Rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2.0 a 3.0 metros. * Viento de componente sur (surada): Rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas. * Mar de fondo: Oleaje de 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.