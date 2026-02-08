Conagua pronostica aguanieve en zonas de México y temperaturas de -5°C: Checa AQUÍ el clima de HOY

/ 8 febrero 2026
    Conagua pronostica aguanieve en zonas de México y temperaturas de -5°C: Checa AQUÍ el clima de HOY
    El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían llegar a causar graves inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad. ARCHIVO
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Algunas zonas de México se mantendrán con temperaturas heladas, derivando en caída de aguanieve o nieve, mientras que otras experimentarán un ambiente cálido

Para este 8 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó la caída de aguanieve o nieve en zonas específicas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Hasta donde se ha informado, estos efectos se originan por una circulación ciclónica en niveles medios y altos, una vaguada en altura sobre la península de Baja California y la entrada de humedad de la corriente en chorro subtropical.

TE PUEDE INTERESAR: Dragón Azul aparece en playas de México... ¿qué es y porqué es tan peligroso tocarlo?

Mientras tanto, canales de baja presión en el occidente, centro y sureste, junto con humedad de ambos océanos, provocarán lluvias y chubascos en dichas regiones. Finalmente, un anticiclón mantendrá un ambiente cálido a caluroso en gran parte de México, aunque persistirán temperaturas frías a muy frías durante la noche y madrugada en zonas serranas de la Mesa Norte y Mesa Central.

ESTOS ESTADOS PRESENTARÁN LLUVIAS, SEGÚN CONAGUA

* Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.

* Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

* Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

* Nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían llegar a causar graves inundaciones, deslaves e incremento en niveles de ríos, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad, por lo que se hace un llamado a la población para estar alerta ante posibles adversidades.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS EN TODO MÉXICO

* Máximas: Se esperan de 35 a 40 °C en Guerrero y de 30 a 35 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costas).

* Mínimas: Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En la CDMX se esperan de 0 a 5 °C en zonas altas.

ESTE SERÁ EL VIENTO Y OLEAJE

* Viento de componente norte: Rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2.0 a 3.0 metros.

* Viento de componente sur (surada): Rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas.

* Mar de fondo: Oleaje de 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

COAHUILA, NUEVO LEÓN Y CHIHUAHUA... ESTE ES EL PRONÓSTICO DE LA MESA NORTE

* Precipitaciones: Se prevé un cielo de medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, intervalos de chubascos en Durango y lluvias aisladas en Coahuila y Zacatecas. Por el contrario, no se espera lluvia en Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.

* Nieve o aguanieve: Existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

* Temperaturas:

1. Por la mañana: El ambiente será de frío a fresco, tornándose muy frío con heladas en las zonas serranas de la región.

2. Por la tarde: Se espera un ambiente fresco en Chihuahua y Durango, mientras que en el resto de la región el ambiente será templado.

* Viento:

1. En Nuevo León, se esperan vientos de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h.

2. En Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, los vientos serán de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

De acuerdo con los datos presentados, para este domingo la temperatura máxima y mínima son 18° y 7°, respectivamente, con un cielo parcialmente nublado.

Al corte de las 7:00 horas, la capital coahuilense se encuentra a 7°C con un 71% de humedad y vientos de 5 km/h.

TE PUEDE INTERESAR: Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos

La Conagua informó que continuará vigilando la evolución de sistemas durante estos días, ante la persistencia de lluvias, vientos fuertes y posibles precipitaciones invernales en el noroeste del país.

