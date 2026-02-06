Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
La CFE aclara que los nuevos medidores no suben tarifas, pero sí ajustan consumos reales.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que la instalación de nuevos medidores digitales de energía en viviendas y comercios puede provocar variaciones en el monto del recibo de luz, aunque recalcó que no se trata de un aumento en las tarifas eléctricas. El cambio forma parte de un programa nacional de modernización tecnológica del sistema de medición y busca reflejar con mayor precisión el consumo real de electricidad.
De acuerdo con la empresa del Estado, la sustitución de medidores mecánicos por dispositivos digitales no tiene costo para las personas usuarias. Sin embargo, al contar con tecnología más precisa, estos equipos pueden registrar consumos que antes no se detectaban con exactitud, lo que explica por qué algunos hogares o negocios han notado recibos más altos tras la instalación.
Qué cambia con los nuevos medidores digitales
Los nuevos medidores incorporan lectura automatizada y mayor sensibilidad para contabilizar la energía consumida. A diferencia de los equipos mecánicos tradicionales (que pueden desgastarse con el tiempo o depender de lecturas manuales), los dispositivos digitales registran de forma continua y detallada el uso de electricidad, incluidos picos breves o variaciones constantes que antes podían pasar desapercibidos.
La CFE señaló que estos equipos son calibrados y verificados en laboratorios certificados antes de su instalación, y posteriormente reciben revisiones técnicas en campo. El objetivo es garantizar una facturación más clara, transparente y alineada con el consumo real de cada periodo.
A quiénes podría impactar el recibo
Según la CFE, los casos en los que podría percibirse un incremento en el monto del recibo corresponden principalmente a:
- Hogares y comercios con medidores mecánicos obsoletos o con fallas, que subregistraban el consumo.
- Usuarios con hábitos de uso que generan picos frecuentes de energía, como el encendido simultáneo de aparatos de alto consumo (aires acondicionados, hornos eléctricos, bombas o maquinaria).
En estos escenarios, la empresa subrayó que no hay un alza en la tarifa, sino un ajuste derivado de una medición más precisa de la electricidad efectivamente utilizada durante el ciclo de facturación.
No hay cobros extra ni aumentos generalizados
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales por la instalación de los nuevos medidores. Cualquier variación en el pago responde exclusivamente al consumo registrado. Por ello, recomendó a las personas usuarias comparar sus recibos actuales con periodos anteriores para identificar si el cambio coincide con un mayor uso de energía.
El proceso de modernización se realiza de manera gradual en todo el país, priorizando zonas donde predominan equipos con vida útil vencida o con fallas técnicas. No hay una fecha única para la sustitución total, ya que depende de criterios técnicos, disponibilidad de equipos y necesidades de actualización.
Un sistema más transparente y confiable
Además de mejorar la exactitud en la medición, los medidores digitales facilitan la detección de irregularidades, lo que contribuye a combatir prácticas como el robo de energía y fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico. La CFE enfatizó que esta estrategia busca mejorar el servicio sin trasladar costos adicionales a las personas usuarias.
En conclusión, si tu recibo de luz aumentó tras la instalación de un medidor digital, la razón no es un cambio en la tarifa, sino una lectura más fiel del consumo real. Conocer cómo y cuándo se usa la electricidad en casa o en el negocio puede ayudar a ajustar hábitos y evitar sorpresas en la factura.