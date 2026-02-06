Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que la instalación de nuevos medidores digitales de energía en viviendas y comercios puede provocar variaciones en el monto del recibo de luz, aunque recalcó que no se trata de un aumento en las tarifas eléctricas. El cambio forma parte de un programa nacional de modernización tecnológica del sistema de medición y busca reflejar con mayor precisión el consumo real de electricidad. TE PUEDE INTERESAR: SCJN obliga a la CFE a depositarle dinero a miles de mexicanos tras fallo; en qué casos aplica De acuerdo con la empresa del Estado, la sustitución de medidores mecánicos por dispositivos digitales no tiene costo para las personas usuarias. Sin embargo, al contar con tecnología más precisa, estos equipos pueden registrar consumos que antes no se detectaban con exactitud, lo que explica por qué algunos hogares o negocios han notado recibos más altos tras la instalación. Qué cambia con los nuevos medidores digitales

Los nuevos medidores incorporan lectura automatizada y mayor sensibilidad para contabilizar la energía consumida. A diferencia de los equipos mecánicos tradicionales (que pueden desgastarse con el tiempo o depender de lecturas manuales), los dispositivos digitales registran de forma continua y detallada el uso de electricidad, incluidos picos breves o variaciones constantes que antes podían pasar desapercibidos. La CFE señaló que estos equipos son calibrados y verificados en laboratorios certificados antes de su instalación, y posteriormente reciben revisiones técnicas en campo. El objetivo es garantizar una facturación más clara, transparente y alineada con el consumo real de cada periodo. A quiénes podría impactar el recibo Según la CFE, los casos en los que podría percibirse un incremento en el monto del recibo corresponden principalmente a: - Hogares y comercios con medidores mecánicos obsoletos o con fallas, que subregistraban el consumo. - Usuarios con hábitos de uso que generan picos frecuentes de energía, como el encendido simultáneo de aparatos de alto consumo (aires acondicionados, hornos eléctricos, bombas o maquinaria). En estos escenarios, la empresa subrayó que no hay un alza en la tarifa, sino un ajuste derivado de una medición más precisa de la electricidad efectivamente utilizada durante el ciclo de facturación.