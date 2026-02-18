Pre-registro Conavi 2026: requisitos y claves que debes saber para aplicar a Vivienda Bienestar
Conoce qué piden, quiénes aplican y cómo hacer el prerregistro correctamente.
El acceso a una vivienda digna sigue siendo un desafío para millones de familias en México, especialmente para quienes no cuentan con seguridad social ni acceso a créditos hipotecarios tradicionales. Frente a esta realidad, el Gobierno federal activó el prerregistro en línea del programa Vivienda para el Bienestar 2026, una estrategia que busca ampliar la oferta de casas nuevas a bajo costo en zonas prioritarias del país.
TE PUEDE INTERESAR: Vivienda para el Bienestar 2026: fecha límite del prerregistro en Conavi
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las personas interesadas manifiesten su intención de participar. Es importante aclarar que este trámite no equivale al registro definitivo ni garantiza la asignación de una vivienda, pero sí es un paso fundamental para medir la demanda y planear los desarrollos habitacionales.
¿Hasta cuándo está disponible el prerregistro?
El prerregistro está activo desde el 10 de febrero de 2026 a través del portal oficial. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha límite para su cierre. Sin embargo, la recomendación es realizarlo lo antes posible para que la información sea considerada en la planeación territorial del programa.
Los datos recabados permitirán identificar las zonas con mayor necesidad de vivienda y definir el alcance del proyecto antes de publicar las convocatorias formales, donde se detallarán requisitos definitivos, criterios de selección y ubicaciones específicas.
¿Quiénes tienen prioridad en Vivienda para el Bienestar 2026?
El programa está enfocado en sectores que enfrentan mayores barreras para acceder a una casa propia. Entre los grupos prioritarios se encuentran:
- Mujeres jefas de hogar
- Personas adultas mayores
- Integrantes de comunidades indígenas
- Población afromexicana
- Personas sin acceso a financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones como Infonavit o Fovissste
La autoridad ha reiterado que no existen gestores autorizados. El trámite es gratuito y nadie puede cobrar por el prerregistro ni prometer la entrega de una vivienda.
Requisitos que se contemplan para el registro oficial
Aunque en esta etapa solo se solicitan datos básicos, el registro formal estará sujeto al cumplimiento de ciertos criterios. Entre los lineamientos confirmados se encuentran:
- Tener 18 años o más
- Percibir ingresos no mayores a cinco veces la UMA mensual (aproximadamente 17,800 pesos)
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex o Issfam
- No ser propietario de una vivienda
- No haber recibido apoyos federales de vivienda anteriormente
Estos requisitos buscan asegurar que el beneficio llegue a personas que realmente no cuentan con alternativas de financiamiento habitacional.
¿Qué datos pide el prerregistro de Conavi?
Para completar el formulario en línea se requiere información básica, como:
- CURP actualizada
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Género
- Correo electrónico
- Número telefónico
Vivienda para el Bienestar 2026 representa una oportunidad relevante para quienes han quedado fuera del sistema tradicional de crédito. Realizar el prerregistro y mantenerse atentos a los canales oficiales es clave para no perder la posibilidad de participar cuando se abra la convocatoria definitiva.