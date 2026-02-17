$!Conavi alerta por FRAUDE: Falso programa social ofrece 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) emitió una alerta preventiva para advertir a la población sobre posibles fraudes y estafas dirigidas a personas beneficiarias o interesadas en programas de vivienda, los cuales se difunden principalmente a través de redes sociales y mensajes no oficiales.

De acuerdo con la advertencia institucional, los presuntos estafadores ofrecen de manera falsa apoyos económicos por hasta 40 mil pesos para el mejoramiento de vivienda, solicitando a cambio información personal o prometiendo facilitar el acceso a supuestos programas sociales que no existen o no están activos.

Ante este escenario, la Conavi llamó a no dejarse engañar y recordó que no solicita pagos, no gestiona apoyos a través de intermediarios ni contacta a la ciudadanía mediante mensajes privados o canales no oficiales, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse como un posible intento de fraude.

CONAVI BRINDA INFORMACIÓN SOLO MEDIANTE CANALES OFICIALES

La Conavi enfatiza que toda información oficial sobre programas sociales de vivienda, requisitos, procesos y beneficios se da a conocer únicamente mediante sus medios institucionales oficiales.

Esto incluye publicaciones en sus páginas verificadas en redes sociales, avisos en su sitio web oficial y comunicados públicos difundidos por la propia Conavi.

Cualquier enlace, mensaje o contacto que provenga de fuentes externas o que solicite proporcionar datos personales o pagos económicos no forma parte del protocolo institucional y debe considerarse como un intento de fraude.

Para confirmar que una oferta, aviso o mensaje es legítimo, la población puede:

1. Consultar directamente las cuentas institucionales de Conavi en redes certificadas.

2. Revisar los comunicados oficiales publicados en el sitio web de la dependencia.

3. Ignorar cualquier enlace externo o contacto proveniente de cuentas no verificadas.