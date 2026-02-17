Conavi alerta por FRAUDE: Falso programa social ofrece 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) recordó a la ciudadanía que no ofrece dinero y no envía mensajes por medios no oficiales
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) emitió una alerta preventiva para advertir a la población sobre posibles fraudes y estafas dirigidas a personas beneficiarias o interesadas en programas de vivienda, los cuales se difunden principalmente a través de redes sociales y mensajes no oficiales.
De acuerdo con la advertencia institucional, los presuntos estafadores ofrecen de manera falsa apoyos económicos por hasta 40 mil pesos para el mejoramiento de vivienda, solicitando a cambio información personal o prometiendo facilitar el acceso a supuestos programas sociales que no existen o no están activos.
TE PUEDE INTERESAR: SSC alerta por fraudes digitales dirigidos a usuarios de Apple Pay
Ante este escenario, la Conavi llamó a no dejarse engañar y recordó que no solicita pagos, no gestiona apoyos a través de intermediarios ni contacta a la ciudadanía mediante mensajes privados o canales no oficiales, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse como un posible intento de fraude.
CONAVI BRINDA INFORMACIÓN SOLO MEDIANTE CANALES OFICIALES
La Conavi enfatiza que toda información oficial sobre programas sociales de vivienda, requisitos, procesos y beneficios se da a conocer únicamente mediante sus medios institucionales oficiales.
Esto incluye publicaciones en sus páginas verificadas en redes sociales, avisos en su sitio web oficial y comunicados públicos difundidos por la propia Conavi.
Cualquier enlace, mensaje o contacto que provenga de fuentes externas o que solicite proporcionar datos personales o pagos económicos no forma parte del protocolo institucional y debe considerarse como un intento de fraude.
Para confirmar que una oferta, aviso o mensaje es legítimo, la población puede:
1. Consultar directamente las cuentas institucionales de Conavi en redes certificadas.
2. Revisar los comunicados oficiales publicados en el sitio web de la dependencia.
3. Ignorar cualquier enlace externo o contacto proveniente de cuentas no verificadas.
CÓMO DENUNCIAR UN CASO DE FRAUDE RELACIONADO CON LA CONAVI
Si alguien recibe un mensaje sospechoso o cree ser víctima de un intento de fraude relacionado con los programas de vivienda, la Conavi ofrece vías oficiales para presentar una denuncia o pedir orientación.
Aunque los canales específicos pueden variar según la campaña de atención, típicamente la dependencia señala que se debe reportar cualquier intento de estafa utilizando líneas de contacto oficiales, ya sea correo electrónico institucional o números de atención al público.
Es importante mencionar que estas denuncias permiten a Conavi identificar patrones de fraude, alertar a la población y coordinar acciones para proteger a las personas interesadas en sus programas sociales.
Al alertar sobre fraudes, la institución contribuye a que más personas puedan acceder a apoyos sin arriesgar su información personal ni recursos económicos.
ESTOS SON LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OFRECE CONAVI
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) es un organismo público federal encargado de promover y coordinar políticas de vivienda en México. Su misión principal es facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas para personas y familias con carencias de vivienda adecuada o con necesidades de mejoramiento.
Entre los programas sociales que Conavi promueve y administra se encuentra Vivienda para el Bienestar, una iniciativa dirigida a mejorar las condiciones de vida mediante apoyos como el acceso a vivienda nueva, mejoramiento de inmueble o escrituración de terrenos.
TE PUEDE INTERESAR: Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
Estos apoyos están destinados principalmente a personas con bajos ingresos, comunidades en situación de vulnerabilidad y quienes cumplan con los requisitos oficiales del programa.
La institución también trabaja en conjunto con otras dependencias del gobierno federal para asegurar que los recursos, subsidios y procesos sean transparentes, gratuitos y accesibles sin intermediarios.