Confirman apoyo de 25 mil pesos para hombres y mujeres sin límite de edad: así puedes solicitarlo

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    Confirman apoyo de 25 mil pesos para hombres y mujeres sin límite de edad: así puedes solicitarlo
    Si buscas emprender, podrías recibir hasta 25 mil pesos sin necesidad de devolverlos. FOTO: FONDESO

Te explicamos quiénes pueden solicitar el apoyo del programa IKAL y cuáles son los requisitos.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene disponible el programa Capital Semilla IKAL, una iniciativa del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) que otorga un apoyo económico de hasta 25 mil pesos para impulsar nuevos emprendimientos. El beneficio está dirigido a hombres y mujeres que cumplan con los requisitos establecidos, sin un límite de edad, y contempla capacitación, asesoría y acompañamiento para desarrollar proyectos productivos.

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Capital Semilla IKAL ofrece hasta 25 mil pesos para emprendedores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, continúa impulsando programas para fortalecer el emprendimiento y la generación de ingresos entre la población. A través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), el programa Capital Semilla IKAL brinda un apoyo económico de hasta 25 mil pesos a personas interesadas en iniciar un negocio.

Uno de los principales atractivos de este programa es que no establece un límite de edad, por lo que hombres y mujeres que cumplan con los requisitos pueden participar en el proceso de selección.

El apoyo no es un crédito y no debe devolverse

A diferencia de otros esquemas de financiamiento, el recurso otorgado mediante Capital Semilla IKAL no funciona como un préstamo tradicional.

Los beneficiarios reciben el dinero como un apoyo económico no reembolsable, siempre que cumplan con las reglas de operación y utilicen los recursos exclusivamente para el proyecto productivo que fue aprobado por Fondeso.

Dependiendo de las características del emprendimiento, el monto puede entregarse en una sola exhibición o dividirse en hasta dos ministraciones.

Además del incentivo económico, el programa incluye asesoría técnica y seguimiento especializado para aumentar las posibilidades de éxito de los nuevos negocios.

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El Gobierno de la Ciudad de México mantiene disponible el programa Capital Semilla IKAL. FOTO: IA

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

Capital Semilla IKAL está dirigido a personas físicas que desean emprender un negocio desde cero y requieren recursos para adquirir herramientas, insumos, equipo o desarrollar un producto o servicio.

El programa busca apoyar principalmente a quienes cuentan con una idea de negocio viable, pero aún no tienen acceso al capital necesario para ponerla en marcha.

No está diseñado para empresas ya consolidadas, sino para emprendedores que inician actividades.

Requisitos para acceder al programa IKAL en 2026

Las personas interesadas deberán cumplir con diversos requisitos antes de realizar su solicitud, entre ellos:

-Acreditar una capacitación o taller empresarial impartido o validado por Fondeso.

- Contar con una cuenta Llave CDMX.

- Presentar identificación oficial vigente.

- Entregar la CURP certificada.

- Presentar un comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

- Elaborar un plan de negocios conforme al formato oficial.

- Llenar la solicitud correspondiente y firmar el manifiesto de no haber recibido previamente este apoyo.

- Aceptar el esquema de asesoría y acompañamiento técnico.

Las personas migrantes de retorno también podrán participar acreditando su condición mediante la documentación correspondiente.

Así es el proceso de registro

El trámite inicia con un prerregistro gratuito que debe realizarse exclusivamente en la plataforma oficial de Fondeso utilizando la cuenta Llave CDMX.

Durante el proceso será necesario capturar la información del proyecto, subir la documentación en formato digital y obtener un folio de registro para dar seguimiento al trámite.

En algunos casos, los solicitantes deberán acudir al módulo de Fondeso correspondiente a su alcaldía para presentar documentos físicos o concluir la validación de su expediente.

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Una vez aprobado el proyecto, el beneficiario recibirá el apoyo económico y continuará con un proceso de asesoría y supervisión para garantizar que los recursos se destinen al emprendimiento autorizado. Con esta estrategia, el Gobierno de la Ciudad de México busca impulsar nuevos negocios, fomentar el autoempleo y crear mayores oportunidades de desarrollo económico para la población.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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