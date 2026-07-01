Confirman apoyo de 25 mil pesos para hombres y mujeres sin límite de edad: así puedes solicitarlo

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene disponible el programa Capital Semilla IKAL, una iniciativa del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) que otorga un apoyo económico de hasta 25 mil pesos para impulsar nuevos emprendimientos. El beneficio está dirigido a hombres y mujeres que cumplan con los requisitos establecidos, sin un límite de edad, y contempla capacitación, asesoría y acompañamiento para desarrollar proyectos productivos.

Capital Semilla IKAL ofrece hasta 25 mil pesos para emprendedores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, continúa impulsando programas para fortalecer el emprendimiento y la generación de ingresos entre la población. A través del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), el programa Capital Semilla IKAL brinda un apoyo económico de hasta 25 mil pesos a personas interesadas en iniciar un negocio.

Uno de los principales atractivos de este programa es que no establece un límite de edad, por lo que hombres y mujeres que cumplan con los requisitos pueden participar en el proceso de selección.

El apoyo no es un crédito y no debe devolverse

A diferencia de otros esquemas de financiamiento, el recurso otorgado mediante Capital Semilla IKAL no funciona como un préstamo tradicional.

Los beneficiarios reciben el dinero como un apoyo económico no reembolsable, siempre que cumplan con las reglas de operación y utilicen los recursos exclusivamente para el proyecto productivo que fue aprobado por Fondeso.

Dependiendo de las características del emprendimiento, el monto puede entregarse en una sola exhibición o dividirse en hasta dos ministraciones.

Además del incentivo económico, el programa incluye asesoría técnica y seguimiento especializado para aumentar las posibilidades de éxito de los nuevos negocios.